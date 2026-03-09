台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

亞洲股市9日普遍出現較大跌勢，日股與韓股盤中甚至下跌超過7%，日韓股市更同步觸發熔斷，台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點；法人認為，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局。

玉山投信指出，亞股9日弱勢主要受到地緣政治與類石油危機及科技權值股評價脫鉤修復所致。由於中東局勢在周末急劇惡化，美國國防部長也表示戰事可能拖上數周才能結束，導致國際油價飆升至每桶110美元以上，歐洲天然氣價格更是暴漲70%，不僅引發民生需求用油、氣、電短缺的恐懼，引發市場對停滯性通膨預期的擔憂，而對資本市場更致命的是恐怕會大幅度壓抑聯準會下半年降息的空間。

玉山投信分析，台股與日、韓高度連動，核心皆為半導體與AI供應鏈，美股費半指數6日已先重挫，9日台股由晶圓龍頭大廠領跌，韓股的三星電子跌幅更逼近9%，反映的是資金在面對極端風險時，會優先從獲利最豐厚、流動性最高的AI相關權值股撤出以支應保證金或進行避險。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，從盤面強弱勢股來看，弱勢族群主要為半導體與AI供應鏈，及高槓桿與高本益比成長股如IP類股、散熱、CCL、ABF、記憶體、矽光子族群等；相對地，在油價暴漲之下，塑化與上游能源逆勢抗跌，其他如鋼鐵等原物料也有所支撐，呈現典型的通膨避險資金流向。

楊立楷強調，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，若油價能回跌至100美元以下，甚至大跌，則能有效緩解市場恐慌情緒，然若油價持續衝高，全球通膨將失控，全球股市及台股壓力將會更大。至於匯率部分，若台幣出現急貶，顯示外資賣壓與匯出將持續，恐對台股走勢更不利。

楊立楷認為，當前政治局勢主導盤勢，但事實上產業前景無虞，因此9日可說是台股的壓力測試，考驗投資人的心理韌性與資產配置的紀律，然因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。