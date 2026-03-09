快訊

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點。記者胡經周／攝影
台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點。記者胡經周／攝影

亞洲股市9日普遍出現較大跌勢，日股與韓股盤中甚至下跌超過7%，日韓股市更同步觸發熔斷，台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點；法人認為，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局。

玉山投信指出，亞股9日弱勢主要受到地緣政治與類石油危機及科技權值股評價脫鉤修復所致。由於中東局勢在周末急劇惡化，美國國防部長也表示戰事可能拖上數周才能結束，導致國際油價飆升至每桶110美元以上，歐洲天然氣價格更是暴漲70%，不僅引發民生需求用油、氣、電短缺的恐懼，引發市場對停滯性通膨預期的擔憂，而對資本市場更致命的是恐怕會大幅度壓抑聯準會下半年降息的空間。

玉山投信分析，台股與日、韓高度連動，核心皆為半導體與AI供應鏈，美股費半指數6日已先重挫，9日台股由晶圓龍頭大廠領跌，韓股的三星電子跌幅更逼近9%，反映的是資金在面對極端風險時，會優先從獲利最豐厚、流動性最高的AI相關權值股撤出以支應保證金或進行避險。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，從盤面強弱勢股來看，弱勢族群主要為半導體與AI供應鏈，及高槓桿與高本益比成長股如IP類股、散熱、CCL、ABF、記憶體、矽光子族群等；相對地，在油價暴漲之下，塑化與上游能源逆勢抗跌，其他如鋼鐵等原物料也有所支撐，呈現典型的通膨避險資金流向。

楊立楷強調，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，若油價能回跌至100美元以下，甚至大跌，則能有效緩解市場恐慌情緒，然若油價持續衝高，全球通膨將失控，全球股市及台股壓力將會更大。至於匯率部分，若台幣出現急貶，顯示外資賣壓與匯出將持續，恐對台股走勢更不利。

楊立楷認為，當前政治局勢主導盤勢，但事實上產業前景無虞，因此9日可說是台股的壓力測試，考驗投資人的心理韌性與資產配置的紀律，然因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治 台幣匯率 台股 天然氣價格

延伸閱讀

台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

空頭直摜破月線、台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

美伊開戰血洗亞股！台股狂崩2070點、後市如何因應？

相關新聞

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

亞洲股市9日普遍出現較大跌勢，日股與韓股盤中甚至下跌超過7%，日韓股市更同步觸發熔斷，台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點；法人認為，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局。

首檔全產業布局主動式美股 ETF 00997A 3月23日開募、4月14日掛牌上市

主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。

地緣政治震盪是買點！專家點名看好00918、009815：息收防護+AI成長雙線布局

買進長線成長趁現在，科技巨頭CP值比你想得更高！近期美國對伊朗展開軍事行動，地緣政治風險引爆全球市場震盪。 面對市場不安，大華銀投信指出，這類型的短期震盪，並不影響長期成長趨勢，反而是強化資產配置好時機。 除了廣納優質息收資產，更要掌握當前科技巨頭同時具有「高成長+低本益比」的雙重優勢，提醒投資人拋開「科技股貴不可攀」的既定印象，把握投資甜蜜點！ 大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，金融市場近期震盪來自於美伊衝突帶來的不確定性，但近年美國介入的戰爭型態都是以速戰速決為主，預估將為短期影響。 在經濟面仍強韌、企業獲利持續成長的趨勢下，看好台、美股再漲空間。短期的下跌反而提供了中長期投資者入手優質成長資產的好機會，建議以息收防護+AI成長雙線布局，強化資產配置。 郭修誠表示，AI成長力讓科技巨頭成為當前的投資首選。

台股盤中大跌逾2,000點 兩原因使這檔跌幅最深

台股9日受中東戰事升溫、國際油價飆升與市場對通膨疑慮升高衝擊，亞股全面重挫，日經225指數大跌近7%、韓股跌幅超過8%，加權指數早盤一度下探31,529點，跌逾2,000點，失守32,000點關卡，盤面上最重的一檔是期元大S&P原油反1（00673R）盤中跌幅超過三成，成交量放大至8萬張之上，且溢價超過兩成。

配息魅力發威 00981A 單周湧入4萬人逢低搶上車

台股加權指數2月底站上35414.49點的歷史收盤新高後，受到中東戰火牽連，國際油價高漲令全球股市吹逆風，台股跟著從高點跌落，9日早盤即重挫至31,529.36點。大盤震盪之際，主動式ETF交易卻依舊火熱，上周宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），股東人數單周就暴增超過4萬人，創下歷史新高紀錄，並湧入88.5億元新資金搶購，引發市場關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。