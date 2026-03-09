首檔全產業布局主動式美股 ETF 00997A 3月23日開募、4月14日掛牌上市

主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。

群益投信推出全台第一檔布局範圍囊括美股全產業的主動式美股ETF「00997A主動群益美國增長」，將在3月23日展開募集、預計4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為10元，採取季配息機制，透過投資團隊專業選股，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股，並隨市況變化靈活調整持股內容，全方位掌握美股增長行情。

群益投信主動式股票ETF研究團隊表示，近期在川普關稅政策與中東局勢動盪的干擾下，美股走勢呈現高檔震盪，不過在企業資本支出意願提升，有利美國經濟動能延續，加上企業獲利健康強韌，皆有助美股持續走在多頭軌道。另一方面，在題材眾多且市場不確定性也並存下，資金於各類股間輪動配置、積極尋求具備增長潛力的標的，也更加突顯主動操作、彈性調整的必要性。

00997A主動群益美國增長於選股上，集結美股三大王牌，採333黃金比例配置。第一張王牌著眼於引領全球AI科技發展與類股表現的美股科技七巨頭，瞄準AI算力與雲端服務商機；第二張王牌則進一步網羅在AI商機百花齊放下，七巨頭以外之NASDAQ 100強勢科技增長股，囊括領域包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備等等，更全面的掌握科技股脈動。第三張王牌則再擴大範圍著重於非科技業的未來潛力增長股，諸如受惠於川普確立重塑美國太空政策的國防航太族群，以及金融監管鬆綁有助數位金融發展，亦有利於金融創新類股，一舉網羅美國全產業多元增長行情。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局，若僅採被動投資，容易被指數規則侷限，透過主動式操作方能即時順應趨勢調整、創造超額報酬。後市來看，在經濟與企業獲利展望正向，政策面結合貨幣寬鬆，除聯準會重啟購債，亦不排除有望再降息，產業政策則迎AI、航太國防發展計畫，此外，企業投資限制和併購審查鬆綁，也有助企業布局加速並帶動經濟和產業發展，進而延續美股多頭趨勢。在此投資環境下，主動式美股ETF更有望協助投資人掌握美股產業脈動，作為參與美股長線行情的重要配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。