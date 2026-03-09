快訊

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

聽新聞
0:00 / 0:00

首檔全產業布局主動式美股 ETF 00997A 3月23日開募、4月14日掛牌上市

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00997A 主動群益美國增長 3月23日展開募集；圖為群益投信董事長賴政昇(中)、總經理陳明輝(左2)、資深執行副總林慧玟(右2)、投資處處長張菁惠(左1)、00997A經理人吳承恕。（圖：群益投信提供）
00997A 主動群益美國增長 3月23日展開募集；圖為群益投信董事長賴政昇(中)、總經理陳明輝(左2)、資深執行副總林慧玟(右2)、投資處處長張菁惠(左1)、00997A經理人吳承恕。（圖：群益投信提供）

主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。

群益投信推出全台第一檔布局範圍囊括美股全產業的主動式美股ETF「00997A主動群益美國增長」，將在3月23日展開募集、預計4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為10元，採取季配息機制，透過投資團隊專業選股，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股，並隨市況變化靈活調整持股內容，全方位掌握美股增長行情。

群益投信主動式股票ETF研究團隊表示，近期在川普關稅政策與中東局勢動盪的干擾下，美股走勢呈現高檔震盪，不過在企業資本支出意願提升，有利美國經濟動能延續，加上企業獲利健康強韌，皆有助美股持續走在多頭軌道。另一方面，在題材眾多且市場不確定性也並存下，資金於各類股間輪動配置、積極尋求具備增長潛力的標的，也更加突顯主動操作、彈性調整的必要性。

00997A主動群益美國增長於選股上，集結美股三大王牌，採333黃金比例配置。第一張王牌著眼於引領全球AI科技發展與類股表現的美股科技七巨頭，瞄準AI算力與雲端服務商機；第二張王牌則進一步網羅在AI商機百花齊放下，七巨頭以外之NASDAQ 100強勢科技增長股，囊括領域包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備等等，更全面的掌握科技股脈動。第三張王牌則再擴大範圍著重於非科技業的未來潛力增長股，諸如受惠於川普確立重塑美國太空政策的國防航太族群，以及金融監管鬆綁有助數位金融發展，亦有利於金融創新類股，一舉網羅美國全產業多元增長行情。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局，若僅採被動投資，容易被指數規則侷限，透過主動式操作方能即時順應趨勢調整、創造超額報酬。後市來看，在經濟與企業獲利展望正向，政策面結合貨幣寬鬆，除聯準會重啟購債，亦不排除有望再降息，產業政策則迎AI、航太國防發展計畫，此外，企業投資限制和併購審查鬆綁，也有助企業布局加速並帶動經濟和產業發展，進而延續美股多頭趨勢。在此投資環境下，主動式美股ETF更有望協助投資人掌握美股產業脈動，作為參與美股長線行情的重要配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00997A ETF

延伸閱讀

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

主動式ETF新亮點 00998A、00986D將於23日開募

主動式美股商品 靈活布局

六檔新ETF產品 本月報到

相關新聞

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

亞洲股市9日普遍出現較大跌勢，日股與韓股盤中甚至下跌超過7%，日韓股市更同步觸發熔斷，台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點；法人認為，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局。

首檔全產業布局主動式美股 ETF 00997A 3月23日開募、4月14日掛牌上市

主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。

地緣政治震盪是買點！專家點名看好00918、009815：息收防護+AI成長雙線布局

買進長線成長趁現在，科技巨頭CP值比你想得更高！近期美國對伊朗展開軍事行動，地緣政治風險引爆全球市場震盪。 面對市場不安，大華銀投信指出，這類型的短期震盪，並不影響長期成長趨勢，反而是強化資產配置好時機。 除了廣納優質息收資產，更要掌握當前科技巨頭同時具有「高成長+低本益比」的雙重優勢，提醒投資人拋開「科技股貴不可攀」的既定印象，把握投資甜蜜點！ 大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，金融市場近期震盪來自於美伊衝突帶來的不確定性，但近年美國介入的戰爭型態都是以速戰速決為主，預估將為短期影響。 在經濟面仍強韌、企業獲利持續成長的趨勢下，看好台、美股再漲空間。短期的下跌反而提供了中長期投資者入手優質成長資產的好機會，建議以息收防護+AI成長雙線布局，強化資產配置。 郭修誠表示，AI成長力讓科技巨頭成為當前的投資首選。

台股盤中大跌逾2,000點 兩原因使這檔跌幅最深

台股9日受中東戰事升溫、國際油價飆升與市場對通膨疑慮升高衝擊，亞股全面重挫，日經225指數大跌近7%、韓股跌幅超過8%，加權指數早盤一度下探31,529點，跌逾2,000點，失守32,000點關卡，盤面上最重的一檔是期元大S&P原油反1（00673R）盤中跌幅超過三成，成交量放大至8萬張之上，且溢價超過兩成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。