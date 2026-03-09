0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

在這一章節裡，我想以台灣市場中最具代表性的兩檔ETF來舉例：元大台灣50（0050），是多數人熟知的指數型投資標的，追蹤「台灣50指數 」；元大高股息（0056），則是投資人最常討論的高股息ETF，追蹤「台灣高股息指數」。

選擇這兩檔標的，不只是因為大家耳熟能詳，更因它們經歷過約20年的市場考驗。0050發行於2003年6月30日，0056 則在2007年12月26日正式上市，這樣的時間跨度，讓它們比 起近年才問世的ETF更有參考價值，也更能看見長期投資的真實結果。

在此強調，這裡的比較並不是要你非得選哪一檔，也並非報明牌，我只是想用最貼近我們日常的例子，幫你看懂「報酬結構的差異」領息與複利的本質截然不同，而時間終將證明一切。

你要的是「果實」還是「森林」？

有一次，我在課堂上問學員：「如果有兩棵樹，一棵每年固定掉幾顆果實給你，另一棵雖然前幾年沒結果，但10年後能長成一整片森林，你會選哪一棵？」多數人想了想說：「當然是森林。」但當我換個說法：「如果是0056和0050，你要哪一個？」現場立刻安靜下來。因為這時候，我們談的不再是 「樹」，而是「錢」。

許多人都是透過網路學習投資的，當社群網站上晒出吸睛的成績單：「本金多少、每年領息多少」，很容易讓人誤以為只要選對標的，就能輕鬆躺著收錢，使得許多人心裡開始渴望：我要有穩定的現金流！我要讓被動收入大於工作收入，趕快財務自由！於是，我們選擇了高股息商品，看著每季入帳的股息，覺得 自己好像在「收租」，那種被發錢的快感，讓人踏實，甚至上癮。

我自己在學習投資初期時，也曾陷入尋找高配息股票的迷思裡，那時候，我以為「高股息」就等於「高報酬」，更等於「穩定」，直到觀察幾年後才明白：真正讓資產長大的，不是股息的多寡，而是報酬能不能不被中斷地持續滾動。

當你理解這一點才會知道，如果你懂複利，就不該只看一時的「配息率」，而應該關心「能不能讓錢一直在替你工作」。 不要短視近利，卻犧牲了資產未來的成長性。

複利的真相：報酬來源不只在「配息」

投資的本質，不是定期領多少錢，是讓錢能再生錢。愛因斯坦曾說：「複利是世界第八大奇蹟。」它的力量在於：當你讓報酬繼續滾進本金，時間會替你默默完成最艱難的工作。而複利的條件有3個：穩定的正報酬率、時間長度、持續將利息投入。

高股息型的ETF（如0056）主要透過篩選「現金流穩定、 願意發放高股息」的公司，但這些公司往往已經度過高速成長期，營運成熟，所以願意將資金發放給股東。

但任何篩選方法都存在不確定性，預測股息水準有時與實際配發會出現落差，相較之下，追蹤「台灣50指數」的0050是選擇台灣市值最大的50家企業進行投資，這些大型龍頭企業 （如台積電、聯發科、鴻海等），更著重「成長性」與「長期價值」。它們可能配息少一點，但把更多盈餘拿去投資研發、擴產或收購，讓公司在未來更具競爭力，而這些成長都會如實反映在股價上。 金尉《讓錢喜歡你的財富整理術》

換句話說，選0056像是領薪水，選0050則像是開公司， 前者讓你每季領一點現金，後者讓你參與企業整體的成長。如果你每年把股息花掉，就等於「剪掉了複利的枝芽」，但若讓它繼續滾進本金，10年後你會驚訝地發現，那些沒被花掉的小枝芽， 已長成了一整片森林。

有人會反駁：「我領0056的配息再投入不就好了？」答案是：「可以，但總報酬率往往還是會大輸0050。」因為我們比較的是「成長的機會」，而不只是「領到多少現金」。

當你投入的不僅是股息，還有時間、成長動能與不中斷再投 資，你就站在了複利的起點，而不是停在領息的終點。

0056領股息再投入 總報酬率還是輸0050？

為什麼0056領股息後再投入，總報酬率還是會輸0050呢？ 可以從以下4方向來看。

1.成分股與成長潛力不同

0056 是「高股息取向」，因此其成分股往往是已穩定經營 且配息率較高的公司，但這些公司可能已進入成長晚期，研發投入或擴張潛力較低；反觀0050追蹤台灣市值最大的50家公司， 其中涵蓋台積電等科技龍頭與權值股。 因此，即使0056的配息看似誘人、入帳感強，但其「股價增長」潛力通常低於0050。別忘了，投資不是只有配息可以領， 資本增長率也是投資報酬的一部分。

2.交易與稅務成本 削弱了複利的滾動動能

當你把領到的股息再投入，看似也是在進行複利效果，但實務上「再投入」與「持續留在標的裡」仍有差異。

若你領出來再投入，投入成本提高以外（需要再花手續費投 入，且配息越多，再投入的手續費越高），還需要考量稅務成本及二代健保補充保費。必須提醒的是，配息也可能導致所得稅級距跳升，這等於在複利的道路上，每年都被迫繳交給政府一筆不小的「過路費」。

直接投資0050相當於是讓原始資金盡量留在一個具成長潛 力的池子裡，少了中斷，也少了錯過「股價成長＋再投資」的機會。因此，即使你投資0056，把領到的股息再次投入，也無法完全彌補「原始資本大幅成長／成長型標的上漲」所帶來的優勢。（註：若你因上述說明開始在意配息問題，也可以選擇 「不配息型的ETF連結基金」，讓所有報酬自動再投入、牢牢 鎖在資產裡，不必擔心因現金股息而被迫中斷複利。這類商品設計的初衷，就是避免「領出又繳回」的反覆，但需注意其手續費通常較高，不一定划算。）

3. 領息心理vs留息戰略的差異

投資者如果過度著眼於「每年收到多少股息」，心態容易變成「我的標的是領息機器」而非「我的標的是成長引擎」。當以領息為主，容易忽略：公司還有沒有創新、擴張或轉型的動能， 導致長期潛力被壓縮。

而0050的投資者心態更多是「參與台灣前50間大型成長公司的未來」，所以更願意等待、承受波動並相信時間。這種心態差異，長期下來會反映在報酬上。

4.樣本期間與市場週期的影響

在某些特定年份，領息型標的（如0056）可能表現不錯， 甚至比成長型標的好。但長期來看（10年、20年），市場的 「成長動能」往往來自創新、產業升級與結構改變，而非僅靠穩 定領息的公司。

從歷史回測數據可以明顯看出：儘管0056歷年殖利率較高， 但從「含息總報酬」的角度看，0050表現更優（見圖表5-4）。

摘自金尉《讓錢喜歡你的財富整理術》

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。