投資人趁跌撈金！00981A 配息王、00988A 績效王頭銜吸引人氣雙冠

中東戰事升溫，台股9日暴跌，但主動統一台股增長（00981A）吸引低接買盤搶進，早盤成交量續居主動ETF之冠。台股上周就開始震盪加劇，21檔主動ETF股東人數漲多跌少，合計單周增加7.4萬人，總人數突破110萬人。其中，主動統一台股增長、主動統一全球創新（00988A）增加人數雙雙居同類型之冠，這兩檔分別是配息王和績效王，可以看出投資人趁著股價拉回搶便宜。

據統計，主動台股ETF受益人數單周增減前三名，分別為：主動統一台股增長周增超過4萬人，主要來自於配息王新頭銜加持，上周公布擬配息0.41元，配息金額高居主動ETF第一名，3/16就是最後買進日，所以逢拉回就吸引投資人搶上車，成為00981A奪人氣王的主因。主動復華未來50（00991A）、主動群益台灣強棒（00982A）也分別增加1.2萬人、3千餘人。

主動海外ETF部分，主動統一全球創新周增6,140人，主要是因為即便00988A上周股價震盪回檔，但今年績效還是有23.7%，是唯一力守兩成的績效王，實力吸引買氣居冠。第二名主動元大AI新經濟（00990A）增加3，000餘人，但值得留意的是，第三名主動台新龍頭成長（00986A）股東人數出現小減18人。

統一投信ETF團隊表示，美國今年全年經濟成長呈現溫和向上，聯準會降息循環延續，加上選舉年有機會政策作多，股市有震盪皆可尋求分批布局買點。投資仍看好以AI基建供應鏈為主軸，國防類股為標配，首選訂單轉化率佳或掌握關鍵零組件之企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。