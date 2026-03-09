快訊

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

聽新聞
0:00 / 0:00

投資人趁跌撈金！00981A 配息王、00988A 績效王頭銜吸引人氣雙冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
主動台股ETF受益人數單周增減前三名。（資料來源：CMoney，2026/3/6）
主動台股ETF受益人數單周增減前三名。（資料來源：CMoney，2026/3/6）

中東戰事升溫，台股9日暴跌，但主動統一台股增長（00981A）吸引低接買盤搶進，早盤成交量續居主動ETF之冠。台股上周就開始震盪加劇，21檔主動ETF股東人數漲多跌少，合計單周增加7.4萬人，總人數突破110萬人。其中，主動統一台股增長、主動統一全球創新（00988A）增加人數雙雙居同類型之冠，這兩檔分別是配息王和績效王，可以看出投資人趁著股價拉回搶便宜。

據統計，主動台股ETF受益人數單周增減前三名，分別為：主動統一台股增長周增超過4萬人，主要來自於配息王新頭銜加持，上周公布擬配息0.41元，配息金額高居主動ETF第一名，3/16就是最後買進日，所以逢拉回就吸引投資人搶上車，成為00981A奪人氣王的主因。主動復華未來50（00991A）、主動群益台灣強棒（00982A）也分別增加1.2萬人、3千餘人。

主動海外ETF部分，主動統一全球創新周增6,140人，主要是因為即便00988A上周股價震盪回檔，但今年績效還是有23.7%，是唯一力守兩成的績效王，實力吸引買氣居冠。第二名主動元大AI新經濟（00990A）增加3，000餘人，但值得留意的是，第三名主動台新龍頭成長（00986A）股東人數出現小減18人。

統一投信ETF團隊表示，美國今年全年經濟成長呈現溫和向上，聯準會降息循環延續，加上選舉年有機會政策作多，股市有震盪皆可尋求分批布局買點。投資仍看好以AI基建供應鏈為主軸，國防類股為標配，首選訂單轉化率佳或掌握關鍵零組件之企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00988A統一全球創新主動式ETF 00982A主動群益台灣強棒 00990A主動元大AI新經濟 00991A動復華未來50 00986B富蘭克林金融債10+

延伸閱讀

配息魅力發威 00981A 單周湧入4萬人逢低搶上車

主動式台股商品 吸金

主動 ETF 強勢反彈 00988A 包辦海外型績效四冠王

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

相關新聞

0056領息再投入還是輸0050？要果實還是森林…4大殘酷真相破解高股息迷思

元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）代表了投資的兩種策略：長期成長與穩定現金流。比較顯示，即便0056高配息誘人，其總報酬率仍可能不敵0050，因為0050投資於成長潛力強的企業，更適合追求資本增長的投資者。

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

亞洲股市9日普遍出現較大跌勢，日股與韓股盤中甚至下跌超過7%，日韓股市更同步觸發熔斷，台股盤中一度重挫逾2,000點，終場收32,110.42點，重挫1,489.12點，為歷史第四大收盤跌點；法人認為，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩及台幣匯率走勢為主，因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局。

首檔全產業布局主動式美股 ETF 00997A 3月23日開募、4月14日掛牌上市

主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。

地緣政治震盪是買點！專家點名看好00918、009815：息收防護+AI成長雙線布局

買進長線成長趁現在，科技巨頭CP值比你想得更高！近期美國對伊朗展開軍事行動，地緣政治風險引爆全球市場震盪。 面對市場不安，大華銀投信指出，這類型的短期震盪，並不影響長期成長趨勢，反而是強化資產配置好時機。 除了廣納優質息收資產，更要掌握當前科技巨頭同時具有「高成長+低本益比」的雙重優勢，提醒投資人拋開「科技股貴不可攀」的既定印象，把握投資甜蜜點！ 大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，金融市場近期震盪來自於美伊衝突帶來的不確定性，但近年美國介入的戰爭型態都是以速戰速決為主，預估將為短期影響。 在經濟面仍強韌、企業獲利持續成長的趨勢下，看好台、美股再漲空間。短期的下跌反而提供了中長期投資者入手優質成長資產的好機會，建議以息收防護+AI成長雙線布局，強化資產配置。 郭修誠表示，AI成長力讓科技巨頭成為當前的投資首選。

台股盤中大跌逾2,000點 兩原因使這檔跌幅最深

台股9日受中東戰事升溫、國際油價飆升與市場對通膨疑慮升高衝擊，亞股全面重挫，日經225指數大跌近7%、韓股跌幅超過8%，加權指數早盤一度下探31,529點，跌逾2,000點，失守32,000點關卡，盤面上最重的一檔是期元大S&P原油反1（00673R）盤中跌幅超過三成，成交量放大至8萬張之上，且溢價超過兩成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。