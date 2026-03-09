台股盤中大跌逾2,000點 兩原因使這檔跌幅最深

台股9日受中東戰事升溫、國際油價飆升與市場對通膨疑慮升高衝擊，亞股全面重挫，日經225指數大跌近7%、韓股跌幅超過8%，加權指數早盤一度下探31,529點，跌逾2,000點，失守32,000點關卡，盤面上最重的一檔是期元大S&P原油反1（00673R）盤中跌幅超過三成，成交量放大至8萬張之上，且溢價超過兩成。

元大S&P原油反1今日重挫，除了國際油價突破每桶100美元之外，該ETF的已發行在外受益權單位總數，因已達可募集額度上限，將自2月26日起暫停初級市場申購至今，在籌碼供給有限下，今日次級市場成交量較前一個交易日倍增，再度爆出超過25%的溢價幅度。

元大投信也發出ETF重要公告，因期元大S&P原油反1自2月26日起已發行在外受益權單位總數已接近募集額度上限而暫停受理初級市場申購，投資人僅得透過次級市場交易；及近期受到美伊戰爭持續擴大的影響，3月6日00673R於台股交易時間有出現交易熱絡及美國紐約商業交易所（NYMEX）西德州輕原油期貨契約於美國交易時間大幅上漲，造成ETF市價大幅高於淨值而有「單一營業日溢價幅度達10%（含）以上」情形，提醒進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。