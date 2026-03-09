地緣政治震盪是買點！專家點名看好00918、009815：息收防護+AI成長雙線布局

買進長線成長趁現在，科技巨頭CP值比你想得更高！近期美國對伊朗展開軍事行動，地緣政治風險引爆全球市場震盪。

面對市場不安，大華銀投信指出，這類型的短期震盪，並不影響長期成長趨勢，反而是強化資產配置好時機。

除了廣納優質息收資產，更要掌握當前科技巨頭同時具有「高成長+低本益比」的雙重優勢，提醒投資人拋開「科技股貴不可攀」的既定印象，把握投資甜蜜點！

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，金融市場近期震盪來自於美伊衝突帶來的不確定性，但近年美國介入的戰爭型態都是以速戰速決為主，預估將為短期影響。

在經濟面仍強韌、企業獲利持續成長的趨勢下，看好台、美股再漲空間。短期的下跌反而提供了中長期投資者入手優質成長資產的好機會，建議以息收防護+AI成長雙線布局，強化資產配置。

郭修誠表示，AI成長力讓科技巨頭成為當前的投資首選。

過去投資人常有科技巨頭估值過高的印象，但其實在近期市場回檔下，科技巨頭仍保有強勁獲利，反倒讓科技巨頭處於「高成長、低本益比」的黃金交叉期，是震盪市況中難得的布局點。

根據彭博統計至2/27，科技七巨頭 (Mag7) 2026年的預估本益比已經低於代表美國科技股的那斯達克100指數，若展望至2027年甚至更低於標普500核心消費指數。但與此同時，近5年的EPS皆仍維持雙位數以上的年複合成長率。

大華銀投信執行副總經理張耿豪指出，大華美國MAG7+(009815)投資組合有約七成的權重布局於科技七巨頭，就是參與AI成長最簡單且高效的核心投資利器，其追蹤指數設計概念深受投資人認同，掛牌短短兩個月內規模已經快速突破70億元。

在追求AI成長動能的同時，郭修誠也建議，以優質的息收資產作為基本防護，在市場震盪期中持續現金流將可協助投資人度過不安時期，甚至能進一步成為加碼投資的銀彈，例如以高信評債券為主要配置的大華優利美公債20(00983B) 、大華優利美A債15(00984B)不僅可滿足現金流需求，更可兼具降低資產組合波動效用。

台股高股息ETF方面，大華優利高填息ETF(00918)則是握有優利與成長的雙重優勢，成立以來總報酬率達到120%，根據大華銀投信官網數據，填息成功比例更超過7成，優異的報酬率、填息能力，更因此勇奪2026亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)台灣最佳股息ETF大獎。

投資期間 累積報酬率 (含息) 三個月 10.1% 六個月 11.2% 一年 16.3% 兩年 38.9% 三年 98.7% 成立至今 120.3%

資料來源：Bloomberg；統計至 2026/2/28；含息報酬率以台幣計價。

註：本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。