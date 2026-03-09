快訊

主動式ETF布局美股權產業 ETF 三大王牌策略掌握增長行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動群益美國增長00997A手握三大王牌。(資料來源：群益投信官網)
主動式ETF投資熱潮延續，並且自台股延伸至海外股，其中美國向來為全球經濟與股市領頭羊，不僅掀起當前最火熱的AI科技浪潮，更在國防航太、生技醫療、金融科技等領域發展居領先地位，投資題材多元吸睛，是多數台灣投資人跨足布局海外股市的第一選擇。有鑑於此，群益投信推出全台第一檔佈局範圍囊括美股全產業的主動式美股的主動群益美國增長（00997A），將在3月23日展開募集、預計4月14日掛牌上市，IPO每股發行價格為10元，採取季配息機制，透過投資團隊專業選股，挖掘美國各產業具備成長潛力的優質個股，並隨市況變化靈活調整持股內容，全方位掌握美股增長行情。

群益投信主動式股票ETF研究團隊表示，近期在川普關稅政策與中東局勢動盪的干擾下，美股走勢呈現高檔震盪，不過在企業資本支出意願提升，有利美國經濟動能延續，加上企業獲利健康強韌，皆有助美股持續走在多頭軌道。另一方面，在題材眾多且市場不確定性也並存下，資金於各類股間輪動配置、積極尋求具備增長潛力的標的，也更加突顯主動操作、彈性調整的必要性。

主動群益美國增長（00997A）選股上，集結美股三大王牌，採333黃金比例配置。第一張王牌著眼於引領全球AI科技發展與類股表現的美股科技七巨頭，瞄準AI算力與雲端服務商機；第二張王牌則進一步網羅在AI商機百花齊放下，七巨頭以外之NASDAQ 100強勢科技增長股，囊括領域包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備等等，更全面的掌握科技股脈動。第三張王牌則再擴大範圍著重於非科技業的未來潛力增長股，諸如受惠於川普確立重塑美國太空政策的國防航太族群，以及金融監管鬆綁有助數位金融發展，亦有利於金融創新類股，一舉網羅美國全產業多元增長行情。

主動群益美國增長(00997A )3月23日展開募集，群益投信董事長賴政昇(中)、總經理陳明輝(左二)、資深執行副總林慧玟(右</p><!--4--><p> 二)、投資處處長張菁惠(左一)、00997A經理人吳承恕(右一)齊聲喊讚。（群益投信/提供）
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

美伊戰事持續升溫！「防禦型」ETF重回世人目光…現在誰增加最快？

美伊戰事升溫，避險情緒推升高股息ETF的關注度。統一台股增長（00981A）與FT台灣永續高息（00961）受益人數明顯增加，顯示投資者在調整高息部位中尋求穩定現金流。然而，市場風險仍需謹慎評估。

0056、00878、00919自組月配息！杉本計算「月領1萬元」配置與成本

杉本分享透過群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）三檔基金的配置，成功建立月配息現金流，讓小資投資人重新思考投資策略，隨著配息調整，現金流如潮水般穩定。

配息魅力發威 00981A 單周湧入4萬人逢低搶上車

台股加權指數2月底站上35414.49點的歷史收盤新高後，受到中東戰火牽連，國際油價高漲令全球股市吹逆風，台股跟著從高點跌落，9日早盤即重挫至31,529.36點。大盤震盪之際，主動式ETF交易卻依舊火熱，上周宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），股東人數單周就暴增超過4萬人，創下歷史新高紀錄，並湧入88.5億元新資金搶購，引發市場關注。

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

油價暴漲引發投資人恐慌，台股9日隨同其他亞股大跌，早盤一度跌至31,529.36點，下跌2,070.18點，創下盤中歷史第二大跌點。台積電（2330）一度跌破1,800元，跌幅近5%，元大台灣50（0050）也下挫近5%。元大台灣50 9日盤中爆出逾40萬張成交量，有望超越3月4日的45萬張成交大量，顯示投資人持續逢低進場。

00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

面對通膨巨獸與薪資停滯，許多年輕小資族將「財富自由」的希望寄託在台股高股息ETF。 然而，財經YouTuber知美近日於頻道分享，若僅是「傻傻存錢」而忽略資產累積的速度，40年後的退休生活恐不如預期。他以國民ETF國泰永續高股息（00878）為例，指出透過「股息再投入」的複利魔法，存股族有機會將張數從480張翻倍至2563張，實質購買力更可媲美竹科工程師。

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

市值型ETF最近表現亮眼，009803即將配息0.25元、殖利率達1.59％，較前兩次配息成長。

