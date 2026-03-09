快訊

配息魅力發威 00981A 單周湧入4萬人逢低搶上車

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
主動式ETF受益人數TOP 5排行榜。資料來源：CMoney 統計至3/9
台股加權指數2月底站上35414.49點的歷史收盤新高後，受到中東戰火牽連，國際油價高漲令全球股市吹逆風，台股跟著從高點跌落，9日早盤即重挫至31,529.36點。大盤震盪之際，主動式ETF交易卻依舊火熱，上周宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），股東人數單周就暴增超過4萬人，創下歷史新高紀錄，並湧入88.5億元新資金搶購，引發市場關注。

根據CMoney最新統計，主動式ETF的受益人數在上周增加74,421人，創下主動式ETF上路以來單周最佳紀錄，推升總受益人數突破112萬人。其中，人氣王主動統一台股增長在上周湧入的新股東人數就多達40,529人，同樣是主動統一台股增長自掛牌以來人數增加最多的一周；相當於上周全體主動式ETF的股東成長數中，有超過50%來自於主動統一台股增長。目前主動統一台股增長的最新受益人數已衝高來到316,099人，進一步拉大與同類型商品的差距。

主動統一台股增長上周宣布每股有望配發0.41元，創下主動式ETF有史以來單次每股配發金額的最高紀錄，人氣直線上升。至於2月底才剛除息，即將每股配發0.377元的主動群益台灣強棒股東人數也持續穩定成長，最新總受益人數已達160,304人，位居第二名。

ETF達人表示，主動統一台股增長自去年5月掛牌上市之後，上漲動能一路領先其他主動式ETF，如今配息表現甚至比部分主打高股息的ETF還亮眼，讓投資人不必賣出部位就有機會享受分紅，吸引市場買氣節節上升。

近來台股動盪加劇，反而讓許多先前來不及上車的投資人，搶著逢低買進，搭上配息列車。根據統一投信公告，主動統一台股增長除息日訂在3月17日，投資人只要在3月16日前買進，即可參與除息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長

