快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
市場對中東局勢疑慮升高，台股9日早盤開低重挫逾2000點，晶圓代工廠台積電股價走勢疲弱，早盤滑落至1770元，摜破月線關卡，下挫120元，創下歷史最大跌點，市值降至新台幣45.9兆元。中央社
市場對中東局勢疑慮升高，台股9日早盤開低重挫逾2000點，晶圓代工廠台積電股價走勢疲弱，早盤滑落至1770元，摜破月線關卡，下挫120元，創下歷史最大跌點，市值降至新台幣45.9兆元。中央社

油價暴漲引發投資人恐慌，台股9日隨同其他亞股大跌，早盤一度跌至31,529.36點，下跌2,070.18點，創下盤中歷史第二大跌點。台積電（2330）一度跌破1,800元，跌幅近5%，元大台灣50（0050）也下挫近5%。元大台灣50 9日盤中爆出逾40萬張成交量，有望超越3月4日的45萬張成交大量，顯示投資人持續逢低進場。

台積電今早盤最低觸及1,770元，盤中於1,800元附近震盪，下跌超過4%。台達電（2308）重挫逾9%，回落至1,200元附近，聯發科（2454）跌約7%，鴻海（2317）下跌約6%，廣達（2382）下跌近4%。金融股部分國泰金（2882）下跌約5%，富邦金（2881）跌逾3%。

上周0050爆出單周逾1.3億股新紀錄，根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、台積電、群益台灣精選高息（00919）、富邦科技（0052）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群創（3481）、鴻海、華邦電（2344）、旺宏（2337）。

除了散戶逢低大量承接，上周八大公股行庫也創單周最大買超新紀錄，八大公股行庫上周每天買超，特別是在3、4日行情低檔之際，分別大買265億、256億元，分別創史上第二大、第三大單日買超紀錄，全周買超共774億元。

觀察八大公股行庫上周主要買超個股，買超逾10億元的有十檔，分別是：台積電329億元，聯發科33億元、以及大立光（3008）、鴻海、台達電、南亞科（2408）、台光電（2383）、日月光投控（3711）、南亞等，主要集中在AI供應鏈。

0050今一度下跌至71.65元，盤中回升至73元附近，下跌近5%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50

延伸閱讀

台積電1,800元關卡保衛戰 創單日最大下跌金額紀錄120元

外面排隊加油 裡面排隊買「油 」台塑化再拉一根漲停

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

台股氣虛 國家隊大輸血…台積電、聯發科等受青睞

相關新聞

美伊戰事持續升溫！「防禦型」ETF重回世人目光…現在誰增加最快？

美伊戰事升溫，避險情緒推升高股息ETF的關注度。統一台股增長（00981A）與FT台灣永續高息（00961）受益人數明顯增加，顯示投資者在調整高息部位中尋求穩定現金流。然而，市場風險仍需謹慎評估。

0056、00878、00919自組月配息！杉本計算「月領1萬元」配置與成本

杉本分享透過群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）三檔基金的配置，成功建立月配息現金流，讓小資投資人重新思考投資策略，隨著配息調整，現金流如潮水般穩定。

配息魅力發威 00981A 單周湧入4萬人逢低搶上車

台股加權指數2月底站上35414.49點的歷史收盤新高後，受到中東戰火牽連，國際油價高漲令全球股市吹逆風，台股跟著從高點跌落，9日早盤即重挫至31,529.36點。大盤震盪之際，主動式ETF交易卻依舊火熱，上周宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），股東人數單周就暴增超過4萬人，創下歷史新高紀錄，並湧入88.5億元新資金搶購，引發市場關注。

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

油價暴漲引發投資人恐慌，台股9日隨同其他亞股大跌，早盤一度跌至31,529.36點，下跌2,070.18點，創下盤中歷史第二大跌點。台積電（2330）一度跌破1,800元，跌幅近5%，元大台灣50（0050）也下挫近5%。元大台灣50 9日盤中爆出逾40萬張成交量，有望超越3月4日的45萬張成交大量，顯示投資人持續逢低進場。

00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

面對通膨巨獸與薪資停滯，許多年輕小資族將「財富自由」的希望寄託在台股高股息ETF。 然而，財經YouTuber知美近日於頻道分享，若僅是「傻傻存錢」而忽略資產累積的速度，40年後的退休生活恐不如預期。他以國民ETF國泰永續高股息（00878）為例，指出透過「股息再投入」的複利魔法，存股族有機會將張數從480張翻倍至2563張，實質購買力更可媲美竹科工程師。

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

市值型ETF最近表現亮眼，009803即將配息0.25元、殖利率達1.59％，較前兩次配息成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。