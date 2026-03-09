逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

油價暴漲引發投資人恐慌，台股9日隨同其他亞股大跌，早盤一度跌至31,529.36點，下跌2,070.18點，創下盤中歷史第二大跌點。台積電（2330）一度跌破1,800元，跌幅近5%，元大台灣50（0050）也下挫近5%。元大台灣50 9日盤中爆出逾40萬張成交量，有望超越3月4日的45萬張成交大量，顯示投資人持續逢低進場。

台積電今早盤最低觸及1,770元，盤中於1,800元附近震盪，下跌超過4%。台達電（2308）重挫逾9%，回落至1,200元附近，聯發科（2454）跌約7%，鴻海（2317）下跌約6%，廣達（2382）下跌近4%。金融股部分國泰金（2882）下跌約5%，富邦金（2881）跌逾3%。

上周0050爆出單周逾1.3億股新紀錄，根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、台積電、群益台灣精選高息（00919）、富邦科技（0052）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群創（3481）、鴻海、華邦電（2344）、旺宏（2337）。

除了散戶逢低大量承接，上周八大公股行庫也創單周最大買超新紀錄，八大公股行庫上周每天買超，特別是在3、4日行情低檔之際，分別大買265億、256億元，分別創史上第二大、第三大單日買超紀錄，全周買超共774億元。

觀察八大公股行庫上周主要買超個股，買超逾10億元的有十檔，分別是：台積電329億元，聯發科33億元、以及大立光（3008）、鴻海、台達電、南亞科（2408）、台光電（2383）、日月光投控（3711）、南亞等，主要集中在AI供應鏈。

0050今一度下跌至71.65元，盤中回升至73元附近，下跌近5%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。