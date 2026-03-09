美伊戰事持續升溫！「防禦型」ETF重回世人目光…現在誰增加最快？
美伊戰事再次升溫，國際股市震盪加劇，台股也在原先多頭格局的熱鬧情境中，轉變為推升避險情緒推升，讓近期加權指數震盪加大。不過，高股息ETF卻呈現「有人大幅加碼、有人悄悄退場」的分歧走勢，受益人數此消彼長，反映投資人並未全面撤出股市，而是藉由產品汰弱留強，重新調整手中高息部位。
法人指出，戰事帶來的不確定性，讓市場資金更看重「看得見的現金流」與波動風險控制，高股息ETF具備規律配息、分散持股的特性，在震盪環境中仍具吸引力，但並非所有商品都能同樣受惠，配息水準、配息頻率與指數選股邏輯，成為影響受益人數消長的關鍵因素。
從近期高股息ETF受益人數最新統計觀察，統一台股增長（00981A）受益人數突破31萬人，單月成長率約14.7％；FT臺灣永續高息（00961）約1.4萬人，月增率逾一成；國泰台灣領袖50（00922）與兆豐台灣新科技50（00935）受益人數也分別成長約10.3％與5.1％。
法人表示，有不少高股息ETF在戰事發酵的陰霾中，仍逆勢吸引資金進駐。而受益人數有明顯增長的高股息ETF通常都代表兼具「配息水準具吸引力」與「產業或題材具成長性」，例如00961主打永續＋高股息，00922聚焦大型權值領袖股，00935則結合科技成長題材，在地緣政治不確定與科技長線需求並存的環境中，更容易被視為兼顧防禦與成長的配置工具。
法人指出，部分產品先前漲幅較大、評價已不便宜，或配息水準與同類型ETF相比相對「中性」，在戰事升溫、投資人風險偏好下降之際，易成為資金調節來源，轉往殖利率更高、題材更鮮明或成分更防禦的標的。
法人強調，高股息ETF雖在美伊戰事下展現一定防禦力，但是，也要特別留意，若未來全球景氣明顯放緩、企業獲利下修，股價與股利水準都可能受到影響，高息並不等於無風險。
因此，投資人布局時，除關注預估配息與頻率，也應檢視指數選股邏輯、產業分散程度與歷史填息紀錄，依自身風險承受度與現金流需求，採定期定額或逢回分批方式進場，才能在戰事與利率不確定環境中，真正把高股息ETF當成「穩中求息」的核心工具，而不是短線追高的題材標的。
高股息ETF比一比！受益人數「這幾檔」月增最多
|代號
|名稱
|配息頻率
|預估配息
（元）
|受益人數
|月增率（％）
|00981A
|統一台股增長
|季配
|0.41
|316099
|14.71
|00961
|FT臺灣永續高息
|月配
|0.122
|13970
|10.32
|00922
|國泰台灣領袖50
|半年配
|2
|172928
|10.31
|00935
|兆豐台灣新科技50
|半年配
|1.2
|61378
|5.11
|00919
|群益台灣精選高息
|季配
|0.78
|1236918
|3.13
|00918
|大華優利高填息30
|季配
|0.62
|253169
|2.11
|00946
|群益科技高成長
|月配
|0.058
|46936
|0.01
|00934
|中信成長高股息
|月配
|0.14
|50338
|-0.42
|00900
|富邦特選高股息30
|月配
|0.075
|172916
|-1.11
|00939
|統一台灣高息動能
|月配
|0.072
|128238
|-1.58
|00915
|永豐優息存股
|季配
|0.38
|111025
|-1.59
|00944
|野村趨勢動能高息
|月配
|0.054
|10038
|-2.05
|00940
|元大台灣價值高息
|月配
|0.045
|465302
|-3.45
資料來源：CMoney
