美伊戰事持續升溫！「防禦型」ETF重回世人目光…現在誰增加最快？

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊戰事加劇台股震盪，高股息ETF掀汰弱留強潮，主打永續與高息的00961及具備防禦成長題材的標的逆勢吸引資金進駐。記者胡經周／攝影
美伊戰事加劇台股震盪，高股息ETF掀汰弱留強潮，主打永續與高息的00961及具備防禦成長題材的標的逆勢吸引資金進駐。記者胡經周／攝影

美伊戰事再次升溫，國際股市震盪加劇，台股也在原先多頭格局的熱鬧情境中，轉變為推升避險情緒推升，讓近期加權指數震盪加大。不過，高股息ETF卻呈現「有人大幅加碼、有人悄悄退場」的分歧走勢，受益人數此消彼長，反映投資人並未全面撤出股市，而是藉由產品汰弱留強，重新調整手中高息部位。​

法人指出，戰事帶來的不確定性，讓市場資金更看重「看得見的現金流」與波動風險控制，高股息ETF具備規律配息、分散持股的特性，在震盪環境中仍具吸引力，但並非所有商品都能同樣受惠，配息水準、配息頻率與指數選股邏輯，成為影響受益人數消長的關鍵因素。

從近期高股息ETF受益人數最新統計觀察，統一台股增長（00981A）受益人數突破31萬人，單月成長率約14.7％；FT臺灣永續高息（00961）約1.4萬人，月增率逾一成；國泰台灣領袖50（00922）與兆豐台灣新科技50（00935）受益人數也分別成長約10.3％與5.1％。

法人表示，有不少高股息ETF在戰事發酵的陰霾中，仍逆勢吸引資金進駐。而受益人數有明顯增長的高股息ETF通常都代表兼具「配息水準具吸引力」與「產業或題材具成長性」，例如00961主打永續＋高股息，00922聚焦大型權值領袖股，00935則結合科技成長題材，在地緣政治不確定與科技長線需求並存的環境中，更容易被視為兼顧防禦與成長的配置工具。

法人指出，部分產品先前漲幅較大、評價已不便宜，或配息水準與同類型ETF相比相對「中性」，在戰事升溫、投資人風險偏好下降之際，易成為資金調節來源，轉往殖利率更高、題材更鮮明或成分更防禦的標的。

法人強調，高股息ETF雖在美伊戰事下展現一定防禦力，但是，也要特別留意，若未來全球景氣明顯放緩、企業獲利下修，股價與股利水準都可能受到影響，高息並不等於無風險。​

因此，投資人布局時，除關注預估配息與頻率，也應檢視指數選股邏輯、產業分散程度與歷史填息紀錄，依自身風險承受度與現金流需求，採定期定額或逢回分批方式進場，才能在戰事與利率不確定環境中，真正把高股息ETF當成「穩中求息」的核心工具，而不是短線追高的題材標的。

高股息ETF比一比！受益人數「這幾檔」月增最多

代號名稱配息頻率預估配息
（元）		受益人數月增率（％）
00981A統一台股增長季配0.4131609914.71
00961FT臺灣永續高息月配0.1221397010.32
00922國泰台灣領袖50半年配217292810.31
00935兆豐台灣新科技50半年配1.2613785.11
00919群益台灣精選高息季配0.7812369183.13
00918大華優利高填息30季配0.622531692.11
00946群益科技高成長月配0.058469360.01
00934中信成長高股息月配0.1450338-0.42
00900富邦特選高股息30月配0.075172916-1.11
00939統一台灣高息動能月配0.072128238-1.58
00915永豐優息存股季配0.38111025-1.59
00944野村趨勢動能高息月配0.05410038-2.05
00940元大台灣價值高息月配0.045465302-3.45

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00935野村臺灣新科技50 00946群益科技高息成長 00934中信成長高股息ETF 00981A主動統一台股增長

