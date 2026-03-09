美伊戰事持續升溫！「防禦型」ETF重回世人目光…現在誰增加最快？

美伊戰事再次升溫，國際股市震盪加劇，台股也在原先多頭格局的熱鬧情境中，轉變為推升避險情緒推升，讓近期加權指數震盪加大。不過，高股息ETF卻呈現「有人大幅加碼、有人悄悄退場」的分歧走勢，受益人數此消彼長，反映投資人並未全面撤出股市，而是藉由產品汰弱留強，重新調整手中高息部位。​

法人指出，戰事帶來的不確定性，讓市場資金更看重「看得見的現金流」與波動風險控制，高股息ETF具備規律配息、分散持股的特性，在震盪環境中仍具吸引力，但並非所有商品都能同樣受惠，配息水準、配息頻率與指數選股邏輯，成為影響受益人數消長的關鍵因素。

從近期高股息ETF受益人數最新統計觀察，統一台股增長（00981A）受益人數突破31萬人，單月成長率約14.7％；FT臺灣永續高息（00961）約1.4萬人，月增率逾一成；國泰台灣領袖50（00922）與兆豐台灣新科技50（00935）受益人數也分別成長約10.3％與5.1％。

法人表示，有不少高股息ETF在戰事發酵的陰霾中，仍逆勢吸引資金進駐。而受益人數有明顯增長的高股息ETF通常都代表兼具「配息水準具吸引力」與「產業或題材具成長性」，例如00961主打永續＋高股息，00922聚焦大型權值領袖股，00935則結合科技成長題材，在地緣政治不確定與科技長線需求並存的環境中，更容易被視為兼顧防禦與成長的配置工具。

法人指出，部分產品先前漲幅較大、評價已不便宜，或配息水準與同類型ETF相比相對「中性」，在戰事升溫、投資人風險偏好下降之際，易成為資金調節來源，轉往殖利率更高、題材更鮮明或成分更防禦的標的。

法人強調，高股息ETF雖在美伊戰事下展現一定防禦力，但是，也要特別留意，若未來全球景氣明顯放緩、企業獲利下修，股價與股利水準都可能受到影響，高息並不等於無風險。​

因此，投資人布局時，除關注預估配息與頻率，也應檢視指數選股邏輯、產業分散程度與歷史填息紀錄，依自身風險承受度與現金流需求，採定期定額或逢回分批方式進場，才能在戰事與利率不確定環境中，真正把高股息ETF當成「穩中求息」的核心工具，而不是短線追高的題材標的。

高股息ETF比一比！受益人數「這幾檔」月增最多

代號 名稱 配息頻率 預估配息

（元） 受益人數 月增率（％） 00981A 統一台股增長 季配 0.41 316099 14.71 00961 FT臺灣永續高息 月配 0.122 13970 10.32 00922 國泰台灣領袖50 半年配 2 172928 10.31 00935 兆豐台灣新科技50 半年配 1.2 61378 5.11 00919 群益台灣精選高息 季配 0.78 1236918 3.13 00918 大華優利高填息30 季配 0.62 253169 2.11 00946 群益科技高成長 月配 0.058 46936 0.01 00934 中信成長高股息 月配 0.14 50338 -0.42 00900 富邦特選高股息30 月配 0.075 172916 -1.11 00939 統一台灣高息動能 月配 0.072 128238 -1.58 00915 永豐優息存股 季配 0.38 111025 -1.59 00944 野村趨勢動能高息 月配 0.054 10038 -2.05 00940 元大台灣價值高息 月配 0.045 465302 -3.45

資料來源： CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。