恐慌指數低於2025年4月的高點 安聯投信：建立「風險常態化」思維

面對美伊情勢變數，短線地緣事件擔憂加大震盪幅度，安聯台股投資團隊表示，目前跌勢可視為跟隨全球趨勢的延後修正，而非基本面的崩盤，觀察恐慌指數(VIX)，目前水準也尚低於2025年4月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌的狀態。

根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，較前次預估31.4%進一步上修，第2季有望超過五成、第3季超過三成，動能延續強勁。電子類股預估維持高速成長約38%，其中，半導體與非半導體類股預期都將成長三成以上，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

安聯投信台股團隊表示，近期主計處上修台灣全年GDP與出口數據，顯示基本面極佳，從本益比角度觀察，雖然位處高位但也具獲利成長支持，短線看到企業訂單維持強勁，供應不足及規格提升帶動外溢紅利，同時下一代技術升級也帶來更多成長潛力及機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，全球成長主軸仍在AI相關產業，部分企業雖然尚未繳出實質獲利成績單，但受到新一代產品、技術發展，規格提升等提振，股價同樣擁有亮眼表現，考量市場因地緣事件、關稅議題及諸多不確定性影響，相對看好產業鏈上游機會，其具有較好的定價和議價能力，獲利可預測性較高，且往往超出預期（Upside Surprise），而下游公司則受原物料漲價壓力，毛利率易受擠壓且不易預測。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的 AI 與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

策略上，施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI 相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震的保護墊。

施政廷表示，伊美戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力。投資人應建立「風險常態化」思維，當市場因非經濟因素（如飛彈、演習）導致股價回撤，正是針對不可替代性高的企業進行分批布局的最佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。