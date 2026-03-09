快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

恐慌指數低於2025年4月的高點 安聯投信：建立「風險常態化」思維

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

面對美伊情勢變數，短線地緣事件擔憂加大震盪幅度，安聯台股投資團隊表示，目前跌勢可視為跟隨全球趨勢的延後修正，而非基本面的崩盤，觀察恐慌指數(VIX)，目前水準也尚低於2025年4月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌的狀態。

根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，較前次預估31.4%進一步上修，第2季有望超過五成、第3季超過三成，動能延續強勁。電子類股預估維持高速成長約38%，其中，半導體與非半導體類股預期都將成長三成以上，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

安聯投信台股團隊表示，近期主計處上修台灣全年GDP與出口數據，顯示基本面極佳，從本益比角度觀察，雖然位處高位但也具獲利成長支持，短線看到企業訂單維持強勁，供應不足及規格提升帶動外溢紅利，同時下一代技術升級也帶來更多成長潛力及機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，全球成長主軸仍在AI相關產業，部分企業雖然尚未繳出實質獲利成績單，但受到新一代產品、技術發展，規格提升等提振，股價同樣擁有亮眼表現，考量市場因地緣事件、關稅議題及諸多不確定性影響，相對看好產業鏈上游機會，其具有較好的定價和議價能力，獲利可預測性較高，且往往超出預期（Upside Surprise），而下游公司則受原物料漲價壓力，毛利率易受擠壓且不易預測。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的 AI 與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

策略上，施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI 相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震的保護墊。

施政廷表示，伊美戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力。投資人應建立「風險常態化」思維，當市場因非經濟因素（如飛彈、演習）導致股價回撤，正是針對不可替代性高的企業進行分批布局的最佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 高殖利率 先進製程

延伸閱讀

主動式台股商品 吸金

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

中東戰事影響 法人：短線台股震盪整理機率高 投資人放慢腳步

原油 ETF 中東戰事推升漲勢 期街口布蘭特正2、期元大 S&P 石油單周勁揚

相關新聞

美伊戰事持續升溫！「防禦型」ETF重回世人目光…現在誰增加最快？

美伊戰事升溫，避險情緒推升高股息ETF的關注度。統一台股增長（00981A）與FT台灣永續高息（00961）受益人數明顯增加，顯示投資者在調整高息部位中尋求穩定現金流。然而，市場風險仍需謹慎評估。

0056、00878、00919自組月配息！杉本計算「月領1萬元」配置與成本

杉本分享透過群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）三檔基金的配置，成功建立月配息現金流，讓小資投資人重新思考投資策略，隨著配息調整，現金流如潮水般穩定。

00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

面對通膨巨獸與薪資停滯，許多年輕小資族將「財富自由」的希望寄託在台股高股息ETF。 然而，財經YouTuber知美近日於頻道分享，若僅是「傻傻存錢」而忽略資產累積的速度，40年後的退休生活恐不如預期。他以國民ETF國泰永續高股息（00878）為例，指出透過「股息再投入」的複利魔法，存股族有機會將張數從480張翻倍至2563張，實質購買力更可媲美竹科工程師。

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

市值型ETF最近表現亮眼，009803即將配息0.25元、殖利率達1.59％，較前兩次配息成長。

009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣

凱基台灣TOP 50（009816）並非僅是「不配息的元大台灣50（0050）」，其成分股比重及順序皆存在顯著差異。

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

保德信市值動能50（009803）近期表現強勁，自2026年初以20.28%報酬率超越元大台灣50（0050）的18.80%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。