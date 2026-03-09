快訊

0056、00878、00919自組月配息！杉本計算「月領1萬元」配置與成本

聯合新聞網／ 杉本來了
群益台灣精選高息（00919）調高配息後，與國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）共同組成月配息的投資組合，讓投資人可每月穩定領取現金。記者杜建重／攝影
群益台灣精選高息（00919）調高配息後，與國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）共同組成月配息的投資組合，讓投資人可每月穩定領取現金。記者杜建重／攝影

＊原文發文時間為3月5日

這次群益台灣精選高息（00919）調高配息後，與國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），所組成的月配節奏，也多了一點新的變化，三檔彼此錯開時間，讓現金流像潮水一樣循序到來。

不少小資投資人看到杉本分享後...也開始重新思考：原來透過簡單的配置，現金流的節奏其實可以慢慢被建立起來。

當歲月緩緩向前，高股息的月月配，像四季輪轉那樣自然。

它不急著證明什麼，只是日復一日地累積。

久而久之，現金流成為生活的一份底氣，而投資，也成了一段安穩而長久的陪伴。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

美以伊戰火延燒該逃？川普是瘋子但不是傻子…泰北哥：去年關稅當時我也覺得完了

美伊戰事持續升溫！「防禦型」ETF重回世人目光…現在誰增加最快？

美伊戰事升溫，避險情緒推升高股息ETF的關注度。統一台股增長（00981A）與FT台灣永續高息（00961）受益人數明顯增加，顯示投資者在調整高息部位中尋求穩定現金流。然而，市場風險仍需謹慎評估。

0056、00878、00919自組月配息！杉本計算「月領1萬元」配置與成本

杉本分享透過群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）三檔基金的配置，成功建立月配息現金流，讓小資投資人重新思考投資策略，隨著配息調整，現金流如潮水般穩定。

00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

面對通膨巨獸與薪資停滯，許多年輕小資族將「財富自由」的希望寄託在台股高股息ETF。 然而，財經YouTuber知美近日於頻道分享，若僅是「傻傻存錢」而忽略資產累積的速度，40年後的退休生活恐不如預期。他以國民ETF國泰永續高股息（00878）為例，指出透過「股息再投入」的複利魔法，存股族有機會將張數從480張翻倍至2563張，實質購買力更可媲美竹科工程師。

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

市值型ETF最近表現亮眼，009803即將配息0.25元、殖利率達1.59％，較前兩次配息成長。

009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣

凱基台灣TOP 50（009816）並非僅是「不配息的元大台灣50（0050）」，其成分股比重及順序皆存在顯著差異。

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

保德信市值動能50（009803）近期表現強勁，自2026年初以20.28%報酬率超越元大台灣50（0050）的18.80%。

