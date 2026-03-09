聽新聞
0056、00878、00919自組月配息！杉本計算「月領1萬元」配置與成本
＊原文發文時間為3月5日
這次群益台灣精選高息（00919）調高配息後，與國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），所組成的月配節奏，也多了一點新的變化，三檔彼此錯開時間，讓現金流像潮水一樣循序到來。
不少小資投資人看到杉本分享後...也開始重新思考：原來透過簡單的配置，現金流的節奏其實可以慢慢被建立起來。
當歲月緩緩向前，高股息的月月配，像四季輪轉那樣自然。
它不急著證明什麼，只是日復一日地累積。
久而久之，現金流成為生活的一份底氣，而投資，也成了一段安穩而長久的陪伴。
◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
