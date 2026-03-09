戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫的憂慮同步升高，銀行業者分析，在能源價格上行和避險需求推升下，近期美元表現偏強，短期中東衝突仍是關注重點，中長期來看，若短期內無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，進而影響美元和新台幣未來走勢，美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

由於美伊衝突帶動避險需求，近期美元走勢強勢，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，在中東戰事未停火前，新台幣仍隨主要亞洲貨幣偏弱震盪，因地緣政治風險趨避因素，台、日、韓股震盪偏大，外資匯出流向美元，同時導致中東原油進口卡關，影響原油100%仰賴進口的台日韓是其二，且因戰事未歇，預期聯準會3、4月都不會降息。

國泰世華銀行指出，美伊衝突升溫推動油價快速攀升，能源成本可能反映在消費端價格和生產鏈，聯準會在政策操作上勢必更加審慎。目前市場對聯準會首次完整降息的預期，已由原先的6月延後至7月或9月，全年降息次數預估也從3次下修至2次。若荷莫茲海峽航運持續受到干擾，油價維持高檔的時間可能拉長，美國個人消費支出物價指數（PCE）回落至2%目標也將延後。

台北富邦銀行也認為，中東局勢變化已使市場重新評估降息空間，目前已從2到3碼收斂至約1至2碼，若地緣政治衝突未進一步升級，聯準會仍有時間持續觀察通膨與就業市場表現。聯準會先前評估關稅對通膨的影響將逐步減弱，加上新任主席華許立場相對支持降息，全年仍有機會降息約2碼，但首次降息時點可能延後至第三季。

除了中東戰爭，美元強勢同時受到三大結構性因素支撐。國泰世華銀分析，一是AI帶動的科技投資浪潮，吸引國際資金持續流入擁有完整科技產業鏈的美國；二是聯準會對降息路徑較為審慎的態度，與歐洲與日本等主要央行的政策方向形成差距；三是美國能源淨出口國的優勢，使得油價上漲對美國經濟衝擊相對有限。

展望後市，林啟超認為，中東局勢仍是左右美元與亞幣走勢的核心變數，只要地緣風險未明顯降溫，美元強勢、新台幣偏弱格局難以改變；中期來看，下半年起若衝突趨於緩和、聯準會重啟降息循環，美元強勢、新台幣偏弱格局可能逐步轉向。

北富銀表示，美伊衝突帶動油價恐慌，以及1月美國PPI超預期帶動通膨擔憂，同步推升美國10年期公債殖利率與美元指數走揚。短期內，市場將密切關注中東衝突是否進一步升級，以及是否能扶植親美政權；中期關注美國通膨和聯準會降息態度，市場預期聯準會年內尚有2碼降息空間，事件平息後將可望帶動美債短率走低並使美元指數回落。

