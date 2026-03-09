快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫的憂慮同步升高，銀行業者分析，在能源價格上行和避險需求推升下，近期美元表現偏強，短期中東衝突仍是關注重點，中長期來看，若短期內無法落幕，通膨壓力持續升溫，恐推遲聯準會降息時程和幅度，進而影響美元和新台幣未來走勢，美元持續偏強、亞洲貨幣含新台幣偏弱震盪，戰爭結束後，下半年起才有望逆轉。

由於美伊衝突帶動避險需求，近期美元走勢強勢，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，在中東戰事未停火前，新台幣仍隨主要亞洲貨幣偏弱震盪，因地緣政治風險趨避因素，台、日、韓股震盪偏大，外資匯出流向美元，同時導致中東原油進口卡關，影響原油100%仰賴進口的台日韓是其二，且因戰事未歇，預期聯準會3、4月都不會降息。

國泰世華銀行指出，美伊衝突升溫推動油價快速攀升，能源成本可能反映在消費端價格和生產鏈，聯準會在政策操作上勢必更加審慎。目前市場對聯準會首次完整降息的預期，已由原先的6月延後至7月或9月，全年降息次數預估也從3次下修至2次。若荷莫茲海峽航運持續受到干擾，油價維持高檔的時間可能拉長，美國個人消費支出物價指數（PCE）回落至2%目標也將延後。

台北富邦銀行也認為，中東局勢變化已使市場重新評估降息空間，目前已從2到3碼收斂至約1至2碼，若地緣政治衝突未進一步升級，聯準會仍有時間持續觀察通膨與就業市場表現。聯準會先前評估關稅對通膨的影響將逐步減弱，加上新任主席華許立場相對支持降息，全年仍有機會降息約2碼，但首次降息時點可能延後至第三季。

除了中東戰爭，美元強勢同時受到三大結構性因素支撐。國泰世華銀分析，一是AI帶動的科技投資浪潮，吸引國際資金持續流入擁有完整科技產業鏈的美國；二是聯準會對降息路徑較為審慎的態度，與歐洲與日本等主要央行的政策方向形成差距；三是美國能源淨出口國的優勢，使得油價上漲對美國經濟衝擊相對有限。

展望後市，林啟超認為，中東局勢仍是左右美元與亞幣走勢的核心變數，只要地緣風險未明顯降溫，美元強勢、新台幣偏弱格局難以改變；中期來看，下半年起若衝突趨於緩和、聯準會重啟降息循環，美元強勢、新台幣偏弱格局可能逐步轉向。

北富銀表示，美伊衝突帶動油價恐慌，以及1月美國PPI超預期帶動通膨擔憂，同步推升美國10年期公債殖利率與美元指數走揚。短期內，市場將密切關注中東衝突是否進一步升級，以及是否能扶植親美政權；中期關注美國通膨和聯準會降息態度，市場預期聯準會年內尚有2碼降息空間，事件平息後將可望帶動美債短率走低並使美元指數回落。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治風險 公債殖利率 中東

延伸閱讀

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

油價開盤就暴漲20% 月底直衝150美元？引爆通膨連鎖效應令人頭皮發麻

台幣可能偏弱整理

全球市場觀測站／中東緊張 能源股增溫

相關新聞

00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

面對通膨巨獸與薪資停滯，許多年輕小資族將「財富自由」的希望寄託在台股高股息ETF。 然而，財經YouTuber知美近日於頻道分享，若僅是「傻傻存錢」而忽略資產累積的速度，40年後的退休生活恐不如預期。他以國民ETF國泰永續高股息（00878）為例，指出透過「股息再投入」的複利魔法，存股族有機會將張數從480張翻倍至2563張，實質購買力更可媲美竹科工程師。

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

市值型ETF最近表現亮眼，009803即將配息0.25元、殖利率達1.59％，較前兩次配息成長。

009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣

凱基台灣TOP 50（009816）並非僅是「不配息的元大台灣50（0050）」，其成分股比重及順序皆存在顯著差異。

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

保德信市值動能50（009803）近期表現強勁，自2026年初以20.28%報酬率超越元大台灣50（0050）的18.80%。

國際油價狂飆！期街口油 ETF 漲幅逾57% 這檔更誇張漲幅486.6%

期街口布蘭特正2（00715L）最高達60.2元，漲幅57.7%，交易15分鐘的成交量已逼近2萬張；國內油ETF的相關認購權證更飆漲，群益證券的SGBR2X群益53購03（037414）漲幅達486.6%，價內達73.7%。

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

中東戰事持續，科技股高檔震盪，國內投信近期募集產品更趨多元，除了台股及美股科技股以外，還包括日常消費股、金融股債、非投資等級債、多重資產基金等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。