快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

不用富貴險中求 投等債現「近十年甜蜜買點」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近三年投資等債和非投資等級債累計資金淨流入概況(資料來源：Bloomberg，2026/01/22)
近三年投資等債和非投資等級債累計資金淨流入概況(資料來源：Bloomberg，2026/01/22)

投資等級債熱度不減！隨著殖利率攀升至近5%高檔，吸引資金持續湧入，統計顯示，近三年投資等級債資金流入規模為非投資級債的3.7倍，顯示市場明顯傾向較高品質債券。貝萊德投信分析，主因在於投資等級債殖利率位處近十年高點，收益水準具吸引力，投資人無須承擔高信用風險，即能享有優於過往非投資級債的收益，因而成為資產配置核心。

觀察近15年債市走勢，00985D擬任基金經理人游忠憲指出，2008年金融海嘯至2021年間，全球長期處於低利環境，年化收益率超過4%的債券占比不到兩成，且多集中於新興市場或非投資等級債。至於美國公債與投資等級公司債等低風險資產，殖利率普遍難以突破4%，投資人若希望提高收益，往往必須承擔較高的信用風險。

不過，自2022年美國聯準會展開暴力升息後，債券市場殖利率明顯彈升。游忠憲說，投資等級債殖利率已升至約4.8% * ，遠高於升息前不到2%的水準，顯示投資人不再需要「富貴險中求」，即可透過高品質債券獲得較高的收益機會。

投資等級債殖利率走揚，也帶動資金明顯回流，彭博資料顯示，截至2025年底，近三年投資等級債資金淨流入金額逾2,500億美元，為非投資等級債的3.7倍，顯示市場資金明顯傾向信用評等較高、波動性較低的資產。游忠憲認為，在當前利率與經濟環境下，高品質債券不僅具備防禦特性，也提供可觀收益率，已成為資產配置核心。

游忠憲指出，00985D聚焦以美國為核心的全球投資等級債市場，採主動式管理並導入智能選債平台，結合量化篩選、大型語言模型（LLM）與AI機器學習技術，從龐大債券池中挑選兼具基本面優勢與收益潛力的標的，強化主動管理靈活度與進攻力。

游忠憲提到， 即便近期市場受到美伊衝突等地緣政治因素影響，波動明顯升溫，但市場對相關風險已逐步建立反應機制，未必需要過度調整資產配置。在不確定環境下，投資人可適度納入投資等級債券相關 ETF，例如00985D，透過較高品質的債券配置，強化投資組合的穩定度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

主動式ETF新亮點 00998A、00986D將於23日開募

亞股殺聲震天－破除債券拖累報酬迷思時刻來臨 這檔主動債 ETF 守平盤

BBB 級債 ETF 年配逾6% 逆勢吸金

相關新聞

美伊戰事持續升溫！「防禦型」ETF重回世人目光…現在誰增加最快？

美伊戰事升溫，避險情緒推升高股息ETF的關注度。統一台股增長（00981A）與FT台灣永續高息（00961）受益人數明顯增加，顯示投資者在調整高息部位中尋求穩定現金流。然而，市場風險仍需謹慎評估。

0056、00878、00919自組月配息！杉本計算「月領1萬元」配置與成本

杉本分享透過群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）三檔基金的配置，成功建立月配息現金流，讓小資投資人重新思考投資策略，隨著配息調整，現金流如潮水般穩定。

00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

面對通膨巨獸與薪資停滯，許多年輕小資族將「財富自由」的希望寄託在台股高股息ETF。 然而，財經YouTuber知美近日於頻道分享，若僅是「傻傻存錢」而忽略資產累積的速度，40年後的退休生活恐不如預期。他以國民ETF國泰永續高股息（00878）為例，指出透過「股息再投入」的複利魔法，存股族有機會將張數從480張翻倍至2563張，實質購買力更可媲美竹科工程師。

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

市值型ETF最近表現亮眼，009803即將配息0.25元、殖利率達1.59％，較前兩次配息成長。

009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣

凱基台灣TOP 50（009816）並非僅是「不配息的元大台灣50（0050）」，其成分股比重及順序皆存在顯著差異。

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

保德信市值動能50（009803）近期表現強勁，自2026年初以20.28%報酬率超越元大台灣50（0050）的18.80%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。