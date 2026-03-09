不用富貴險中求 投等債現「近十年甜蜜買點」

投資等級債熱度不減！隨著殖利率攀升至近5%高檔，吸引資金持續湧入，統計顯示，近三年投資等級債資金流入規模為非投資級債的3.7倍，顯示市場明顯傾向較高品質債券。貝萊德投信分析，主因在於投資等級債殖利率位處近十年高點，收益水準具吸引力，投資人無須承擔高信用風險，即能享有優於過往非投資級債的收益，因而成為資產配置核心。

觀察近15年債市走勢，00985D擬任基金經理人游忠憲指出，2008年金融海嘯至2021年間，全球長期處於低利環境，年化收益率超過4%的債券占比不到兩成，且多集中於新興市場或非投資等級債。至於美國公債與投資等級公司債等低風險資產，殖利率普遍難以突破4%，投資人若希望提高收益，往往必須承擔較高的信用風險。

不過，自2022年美國聯準會展開暴力升息後，債券市場殖利率明顯彈升。游忠憲說，投資等級債殖利率已升至約4.8% * ，遠高於升息前不到2%的水準，顯示投資人不再需要「富貴險中求」，即可透過高品質債券獲得較高的收益機會。

投資等級債殖利率走揚，也帶動資金明顯回流，彭博資料顯示，截至2025年底，近三年投資等級債資金淨流入金額逾2,500億美元，為非投資等級債的3.7倍，顯示市場資金明顯傾向信用評等較高、波動性較低的資產。游忠憲認為，在當前利率與經濟環境下，高品質債券不僅具備防禦特性，也提供可觀收益率，已成為資產配置核心。

游忠憲指出，00985D聚焦以美國為核心的全球投資等級債市場，採主動式管理並導入智能選債平台，結合量化篩選、大型語言模型（LLM）與AI機器學習技術，從龐大債券池中挑選兼具基本面優勢與收益潛力的標的，強化主動管理靈活度與進攻力。

游忠憲提到， 即便近期市場受到美伊衝突等地緣政治因素影響，波動明顯升溫，但市場對相關風險已逐步建立反應機制，未必需要過度調整資產配置。在不確定環境下，投資人可適度納入投資等級債券相關 ETF，例如00985D，透過較高品質的債券配置，強化投資組合的穩定度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。