快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

小資族搶進台積電零股 這幾檔也是熱門標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

小資族9日趁大盤重挫，早盤買進台積電（2330）及元大台灣50ETF（0050）零股，此外，凱基台灣TOP50（009816）、群益台灣精選高息（0056）、元大高股息（0056）、主動統一台股增長（00981A）、國泰永續高股息（00878）、富邦科技（0052）及富邦台50（006208）等ETF也在成交量前十名。

今日午盤之前，元大台灣50 ETF的零股交易已超過3,300萬股，台積電也逾1,100萬股，凱基台灣TOP 50 ETF成交約500萬股位居前三名。

法人指出，投資人等待強力反彈，因此除布局權值重的台積電，鴻海零股成交量也接近300萬股居第六位；其他如：凱基台灣TOP 50及富邦台50等市值型ETF也在前十名之列。此外，高股息ETF也成為小資族趁機加碼對象，群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息則有三檔擠入成交量前十名；主動式ETF僅有主動統一台股增長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 凱基 鴻海

延伸閱讀

台積電等兩檔強撐台股 蓄勢領軍反攻

重量級ETF換股來了 台灣50納入鴻勁、欣興、華邦電等

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

相關新聞

00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

面對通膨巨獸與薪資停滯，許多年輕小資族將「財富自由」的希望寄託在台股高股息ETF。 然而，財經YouTuber知美近日於頻道分享，若僅是「傻傻存錢」而忽略資產累積的速度，40年後的退休生活恐不如預期。他以國民ETF國泰永續高股息（00878）為例，指出透過「股息再投入」的複利魔法，存股族有機會將張數從480張翻倍至2563張，實質購買力更可媲美竹科工程師。

009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

市值型ETF最近表現亮眼，009803即將配息0.25元、殖利率達1.59％，較前兩次配息成長。

009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣

凱基台灣TOP 50（009816）並非僅是「不配息的元大台灣50（0050）」，其成分股比重及順序皆存在顯著差異。

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

保德信市值動能50（009803）近期表現強勁，自2026年初以20.28%報酬率超越元大台灣50（0050）的18.80%。

國際油價狂飆！期街口油 ETF 漲幅逾57% 這檔更誇張漲幅486.6%

期街口布蘭特正2（00715L）最高達60.2元，漲幅57.7%，交易15分鐘的成交量已逼近2萬張；國內油ETF的相關認購權證更飆漲，群益證券的SGBR2X群益53購03（037414）漲幅達486.6%，價內達73.7%。

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

中東戰事持續，科技股高檔震盪，國內投信近期募集產品更趨多元，除了台股及美股科技股以外，還包括日常消費股、金融股債、非投資等級債、多重資產基金等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。