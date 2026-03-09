小資族搶進台積電零股 這幾檔也是熱門標的

小資族9日趁大盤重挫，早盤買進台積電（2330）及元大台灣50ETF（0050）零股，此外，凱基台灣TOP50（009816）、群益台灣精選高息（0056）、元大高股息（0056）、主動統一台股增長（00981A）、國泰永續高股息（00878）、富邦科技（0052）及富邦台50（006208）等ETF也在成交量前十名。

今日午盤之前，元大台灣50 ETF的零股交易已超過3,300萬股，台積電也逾1,100萬股，凱基台灣TOP 50 ETF成交約500萬股位居前三名。

法人指出，投資人等待強力反彈，因此除布局權值重的台積電，鴻海零股成交量也接近300萬股居第六位；其他如：凱基台灣TOP 50及富邦台50等市值型ETF也在前十名之列。此外，高股息ETF也成為小資族趁機加碼對象，群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息則有三檔擠入成交量前十名；主動式ETF僅有主動統一台股增長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。