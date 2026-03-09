00878每月買1張…多久存到1000張？知美：股息再投入大大加快退休進度

面對通膨巨獸與薪資停滯，許多年輕小資族將「財富自由」的希望寄託在台股高股息ETF，然而，財經YouTuber知美近日於頻道分享，若僅是「傻傻存錢」而忽略資產累積的速度，40年後的退休生活恐不如預期。

他以國民ETF國泰永續高股息（00878）為例，指出透過「股息再投入」的複利魔法，存股族有機會將張數從480張翻倍至2563張，實質購買力更可媲美竹科工程師。

兩代投資觀大不同：AI浪潮下的市值與高股息之爭

知美觀察到，兩代投資人間存在明顯的報酬預期落差。

上一代長輩偏好年領5%殖利率的金融股，追求穩健；但這一代受惠於全球AI產業興起，台股近5年創造了驚人的報酬率，讓年輕族群更渴望年化20%以上的成長。

對於「存市值型還是高股息」的常見疑問，知美認為關鍵在於對「台灣科技硬實力」的信心。

若看好台積電長線獲利，市值型更能跟上動能；若追求價格穩定與省心省力，擁有穩健獲利企業作為支撐的高股息ETF則是資產配置的優選。

通膨真相：40年後的6萬元可能只剩3萬價值

知美提出一個現實的數據警訊：假設投資人每個月定期定額投入2.4萬元買入一張00878，堅持40年後可累積480張，屆時每月約可領到6.7萬元的配息。

雖然帳面數字優渥，但若扣除每年平均2%的通貨膨脹，40年後的實質購買力將縮水至僅剩29951元。

「年輕時省吃儉用，老了卻只有不到3萬元的消費力，這絕對不是多數投資人能接受的退休生活。」知美強調，想要提早財富自由，必須學會「增加資產累積的速度」。

複利魔法：股息再投入28年存到一千張

如何將資產累積速度最大化？知美透露，祕訣在於「股息再投入」。根據試算，同樣的投入成本，加上股息再投入動作後，40年的累積張數將從480張暴增至2563張。

若目標是存到「一千張00878」，僅需28年即可達成。

屆時，投資人每月領取的配息將達145062元，即便扣除通膨後的購買力仍有82392元，相當於一名竹科工程師的月薪。若能堅持至40年，其實質購買力更將提升至159946元，等同於竹科主管級的待遇。

實戰分享：存股4年含息報酬率破25%

知美也大方分享自己的實戰成績。他自2023年開始執行00878存股計畫，堅持「無腦買入」與「股息全數再投入」。

目前邁入第4年，已持有43張，投入本金約91.6萬元，帳面獲利與領到的股利合計後，含息總報酬率高達25.63%，遠超原本5%的預期。

針對160萬名00878受益人，知美指出數據顯示74%的人持有不到10張，鼓勵剛起步的投資人不必焦慮，「存股是一場耐力賽，只要選對方法、堅持累積，時間的複利終會幫你換取屬於自己的理想退休生活。」

◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。