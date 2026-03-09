009803報酬率達63.3％擊敗大盤…將配息0.25元！阿格力：過去最快4天填息

市值型ETF也開始有好的殖利率

最近市值型ETF百花齊放，有些主打不配息，有些則是兼具配息與報酬。其實我覺得對投資人來說是一件好事，選擇更多下就可以找到適合自己的。例如蠻多高股息ETF在2023大漲之後，在過去兩年資金主要聚集在大型科技龍頭股時，顯得只有股息，沒有價差。如果想要兼具現金流跟資本利得，可往「配息不錯的市值型ETF」參考。

最近陸陸續續有好幾檔市值型ETF配息，目前還有一檔保德信市值動能五十（009803）即將在3/17（二）配息0.25元，以3/6的收盤率計算單次殖利率為1.59％，由於009803是季配息，因此算是不錯的表現。台股一直上漲下，掛牌即將滿一年的009803前兩次配息也是從0.19元成長到0.22元再到現在0.25元，前兩次分別花了6跟4天就填息。其實以市值型ETF來說，只要股市是多頭，填息速度都很快。

回測了一下自2025/3/13掛牌以來迄今（3/6為止）的表現，009803對比發行量加權股價報酬指數（有還原大盤因配息減少的點數），以63.3％的淨值成長表現高於大盤的57.51％，高出約5.8％。

這就是我說的高股息ETF持股者如果不想錯過資本利得，其實有越來越多市值型ETF的配息相當不錯，但又能跟上大盤的趨勢。

攤開一下成分股，第一大是台積電約42％的持股，第二是台達電6.19％跟第三鴻海的4.73％。基本上台積電的權重跟大盤是差不多的，但過去一段時間表現比大盤好主要就是靠動能因子的設計，看了一下009803會選「市值成長」的公司，其實這是一項蠻聰明的因子，因為市值成長通常意味著基本面或者未來產業性好，市場才會買單。

其實許多ETF也是用因子選股，包含本益比、ROE與EPS成長性等，這些009803都有，但很多有類似因子邏輯的ETF表現有時不如預期，我覺得關鍵就是差在「市值因子」。因為像我自己喜歡價值投資，但總會遇到孤芳自賞期，公司確實越來越賺錢，不過非資金熱門的股票，所以有時也會需要悶一段時間等開花結果。

總結來說有配息的市值型ETF，蠻適合想要市值成長但又想要領股息的這種高股息ETF持股者，另一個配置上的參考，我覺得兼具市值成長跟領息的方向會是之後的主流之一。

