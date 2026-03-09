國際油價狂飆！期街口油 ETF 漲幅逾57% 這檔更誇張漲幅486.6%

期街口布蘭特正2（00715L）最高達60.2元，漲幅57.7%，交易15分鐘的成交量已逼近2萬張；國內油ETF的相關認購權證更飆漲，群益證券的SGBR2X群益53購03（037414）漲幅達486.6%，價內達73.7%。

街口投信表示，受到美國與伊朗衝突持續升級的影響，加上荷莫茲海峽航運受阻、伊朗對周邊產油國發動攻擊，市場擔憂全球石油供應恐陷入緊縮狀態，推動追價買盤進場，帶動國際油價大幅飆升。其中，布蘭特原油單周漲幅高達28%，顯示地緣政治風險正快速反映於能源市場。

根據路透社報導，美國中東最高指揮官表示，美軍對伊朗發動的「史詩狂怒行動」在前24小時的轟炸規模，幾乎是2003年伊拉克戰爭初期的兩倍，顯示衝突強度遠高於市場原先預期。同時，美方評估伊朗的軍事打擊能力正在逐步下降。另一方面，以色列軍方也指出，已開始對伊朗的導彈發射場、防空系統與相關基礎設施展開多輪空襲行動。

海灣研究中心智庫主席表示，伊朗對海灣國家的攻擊可能迫使更多產油國加入與美國結盟的聯盟體系，進一步擴大對伊朗的軍事行動。目前外界仍不清楚伊朗內部的指揮體系是否保持完整，以及針對石油設施的攻擊是否來自中央統一指令，或由各地部隊自行發動。分析人士指出，可能存在兩種情境：一是伊朗指揮系統出現分裂，各部隊各自為政；二是高層仍在協調並統一決策。

杜拜公共政策研究中心主任也表示，阿聯酋已將伊朗對海灣國家的攻擊定性為恐怖主義行為，這將進一步強化區域國家組成反伊朗聯盟的政治基礎。若伊朗持續攻擊海灣國家，恐將推動區域安全格局快速惡化，甚至引發更大規模的軍事衝突。

在戰爭持續時間方面，美國總統川普在衝突初期曾預估戰事可能持續四至五周，但隨後也表示，衝突不排除延長的可能性。而以色列總理則指出，美以聯手對伊朗的軍事行動可能需要「一段時間」，但不至於持續數年。

此外，根據路透社報導，隨著美伊衝突加劇，伊朗開始襲擊經過霍爾木茲海峽的商船，使全球油氣運輸成本急速飆升。航運數據顯示，中東超級油輪運費已創下歷史新高。倫敦證券交易所集團（LSEG）資料指出，在美國與以色列聯手攻擊伊朗後，負責將200萬桶原油由中東運往中國的超大型原油運輸船（VLCC，TD3航線）基準運費在世界運費指數（Worldscale）中飆升至每日42.37萬美元，創歷史新高。

值得注意的是，摩根大通分析師在最新報告中警告，若荷莫茲海峽持續遭到封鎖，伊拉克與科威特的原油供應可能在數日內開始中斷。摩根大通預估，在衝突爆發第八天時，兩國原油產量可能減少約每日330萬桶；若停產情況持續至第15天，減產規模可能擴大至每日380萬桶；至第18天則可能進一步增加至每日470萬桶。

伊拉克石油官員也向路透社表示，若油輪無法通過荷莫茲海峽前往伊拉克裝貨港口，伊拉克將被迫在數日內削減每日超過300萬桶的石油產量，全球石油供應鏈恐面臨更嚴峻的衝擊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。