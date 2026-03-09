油價及通膨風險遽升 台指期開盤重挫2千點摜破32K

凱基證券致力滿足投資人多元化的投資需求，於櫃買中心舉辦的ETF競賽中表現亮眼，連續三年蟬聯上下半年度「E門豪傑獎」第一名，並榮獲「ETF造市英雄獎」及「權值巔峰獎」，展現凱基證券在ETF商品服務的領先地位，深獲投資人高度信任與肯定。凱基證券為回饋投資人支持，宣布「享投資 選凱基」優惠活動因迴響熱烈，好評再延長至今（2026）年3月31日，提供新戶300元即享券及最高 4,800元手續費抵用金，協助更多投資人輕鬆、無負擔踏出投資第一步。

2026-03-08 16:33