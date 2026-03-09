快訊

日韓股暴跌超過6%！日經225開盤狂瀉逾3,600點 韓股觸發暫停交易

杜拜成為大陸富豪新天堂 卻被伊朗戰爭按下暫停鍵？

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

油價及通膨風險遽升 台指期開盤重挫2千點摜破32K

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台指期近月合約9日開盤重挫超過2,000點，下挫至31,400餘點。統一期貨表示，美國2月非農就業數減少9.2萬人，失業率4.4%，兩項數據顯示美國就業狀況弱於就業市場。弱勢勞動數據推升停滯性通膨風險，推動數據發布美指期、台指期夜盤重挫。全球通膨風險上升，美指期今日早晨重挫，觀察今日台指期早盤開低後，能否出現低接買盤。

倫敦布蘭特原油期貨一度跳漲20%至每桶111.04美元，西德州原油期貨大漲22%。美股期貨應聲下跌，道瓊工業平均指數期貨下跌806點，跌幅1.7%；標普500指數期貨和那斯達克100期貨各跌1.5%。

日本及韓國股市早盤下挫超過6%，股狂殺3,500點，韓股重挫觸發暫停交易。

群益投顧表示，美伊戰爭牽動全球各層面甚廣，其中，美元匯率、油價變動、航運受阻、能源供需等議題將引發連鎖效應。由於投資風險大幅升溫，投資人可暫時降低持股，並鎖定營運良好的績優股，待股價拉回、築底完成後，再擇機進場布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣

凱基台灣TOP 50（009816）並非僅是「不配息的元大台灣50（0050）」，其成分股比重及順序皆存在顯著差異。

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

保德信市值動能50（009803）近期表現強勁，自2026年初以20.28%報酬率超越元大台灣50（0050）的18.80%。

油價及通膨風險遽升 台指期開盤重挫2千點摜破32K

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

中東戰事持續，科技股高檔震盪，國內投信近期募集產品更趨多元，除了台股及美股科技股以外，還包括日常消費股、金融股債、非投資等級債、多重資產基金等。

0050抱16年沒賣過這次該先跑？網搖頭：大跌才是加碼好時機

台股近期震盪不已，投資人對持有元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）是否該停利出場產生疑慮。網友熱議長期持有的策略，認為下跌可視為加碼良機，強調ETF為長期投資工具。

凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

凱基證券致力滿足投資人多元化的投資需求，於櫃買中心舉辦的ETF競賽中表現亮眼，連續三年蟬聯上下半年度「E門豪傑獎」第一名，並榮獲「ETF造市英雄獎」及「權值巔峰獎」，展現凱基證券在ETF商品服務的領先地位，深獲投資人高度信任與肯定。凱基證券為回饋投資人支持，宣布「享投資 選凱基」優惠活動因迴響熱烈，好評再延長至今（2026）年3月31日，提供新戶300元即享券及最高 4,800元手續費抵用金，協助更多投資人輕鬆、無負擔踏出投資第一步。

