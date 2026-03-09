聽新聞
0:00 / 0:00
009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣
為什麼有人說凱基台灣TOP 50（009816）是「不配息的元大台灣50（0050）」？
明明看成分股的比重就不一樣啊！
就算不管台積電（2330），其他成分股的比重順序也不一樣啊！
既然是不一樣的ETF，怎麼可以說只有配不配息的差異呢？
◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。