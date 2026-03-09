009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

009803是哪位？真的能贏過0050嗎？

要不是有棒友提到這檔，我應該不會注意到，也可能是演算法的關係，最近保德信市值動能50（009803）一直跳出來，讓我不注意到也難。

沒想到一查，討論度爆表，不只是因為它股價不到16元好入手，更因為它在2026年初這波漲勢中衝得比大盤還快！

009803選股邏輯以台股市值前 50大為基礎，並結合「動能因子」每季汰弱留強，加碼近期強勢股以追求超越大盤的漲幅與獲利

但，它真的無敵嗎？我們拿它跟老牌龍頭元大台灣50（0050）深度對比：

短線爆發 vs 長線穩健

換股邏輯大不同

0050（每季調）：3、6、9、12月調整。走的是「大就是美」的長青路線 009803（每季調）： 同樣3、6、9、12月調整。因為頻繁「汰弱留強」，讓它在多頭主升段能精準抓到飆股，但也因此產生較高的周轉成本

配息有亮點

因為上市時間很短，自上市以來還沒完全證明自己長線能穩贏0050喔。

會是你的菜嗎？

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。