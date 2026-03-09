快訊

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
009803挾帶動能因子與6-7%高配息優勢，在2026年初短線績效勝過老牌0050。記者杜建重／攝影
009803挾帶動能因子與6-7%高配息優勢，在2026年初短線績效勝過老牌0050。記者杜建重／攝影

009803是哪位？真的能贏過0050嗎？

要不是有棒友提到這檔，我應該不會注意到，也可能是演算法的關係，最近保德信市值動能50（009803）一直跳出來，讓我不注意到也難。

沒想到一查，討論度爆表，不只是因為它股價不到16元好入手，更因為它在2026年初這波漲勢中衝得比大盤還快！

009803選股邏輯以台股市值前 50大為基礎，並結合「動能因子」每季汰弱留強，加碼近期強勢股以追求超越大盤的漲幅與獲利

但，它真的無敵嗎？我們拿它跟老牌龍頭元大台灣50（0050）深度對比：

短線爆發 vs 長線穩健

短期戰績：2026年初至今，009803以20.28%的報酬率勝過0050的18.80%

長期真相：如果拉長看，自上市以來009803其實還輸給0050。0050累積報酬達74.59%，而009803為63.61%

換股邏輯大不同

0050（每季調）：3、6、9、12月調整。走的是「大就是美」的長青路線

009803（每季調）： 同樣3、6、9、12月調整。因為頻繁「汰弱留強」，讓它在多頭主升段能精準抓到飆股，但也因此產生較高的周轉成本

配息有亮點

009803：季配息，最新一季配發0.25元創新高，年化6-7%，且過去幾次都快速填息

0050：半年配，年化2-3%，適合不需頻繁領息、追求資產極大化的投資人

009803最近紅是因為它具備「今年贏大盤」+「高配息」的雙重誘因，對於想賺超額報酬的人來說很有感

因為上市時間很短，自上市以來還沒完全證明自己長線能穩贏0050喔。

會是你的菜嗎？

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

009816根本不是「不配息的0050」！Jet Lee：不管台積電其他成分股比重順序也不一樣

凱基台灣TOP 50（009816）並非僅是「不配息的元大台灣50（0050）」，其成分股比重及順序皆存在顯著差異。

009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？

保德信市值動能50（009803）近期表現強勁，自2026年初以20.28%報酬率超越元大台灣50（0050）的18.80%。

油價及通膨風險遽升 台指期開盤重挫2千點摜破32K

台指期近月合約9日開盤重挫超過2,000點，下挫至31,400餘點。統一期貨表示，美國2月非農就業數減少9.2萬人，失業率4.4%，兩項數據顯示美國就業狀況弱於就業市場。弱勢勞動數據推升停滯性通膨風險，推動數據發布美指期、台指期夜盤重挫。全球通膨風險上升，美指期今日早晨重挫，觀察今日台指期早盤開低後，能否出現低接買盤。

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

中東戰事持續，科技股高檔震盪，國內投信近期募集產品更趨多元，除了台股及美股科技股以外，還包括日常消費股、金融股債、非投資等級債、多重資產基金等。

0050抱16年沒賣過這次該先跑？網搖頭：大跌才是加碼好時機

台股近期震盪不已，投資人對持有元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）是否該停利出場產生疑慮。網友熱議長期持有的策略，認為下跌可視為加碼良機，強調ETF為長期投資工具。

凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

凱基證券致力滿足投資人多元化的投資需求，於櫃買中心舉辦的ETF競賽中表現亮眼，連續三年蟬聯上下半年度「E門豪傑獎」第一名，並榮獲「ETF造市英雄獎」及「權值巔峰獎」，展現凱基證券在ETF商品服務的領先地位，深獲投資人高度信任與肯定。凱基證券為回饋投資人支持，宣布「享投資 選凱基」優惠活動因迴響熱烈，好評再延長至今（2026）年3月31日，提供新戶300元即享券及最高 4,800元手續費抵用金，協助更多投資人輕鬆、無負擔踏出投資第一步。

