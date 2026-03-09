聽新聞
009803短線狠甩0050…市值加動能因子抓飆股！棒棒：對決長線穩健怎麼選？
009803是哪位？真的能贏過0050嗎？
要不是有棒友提到這檔，我應該不會注意到，也可能是演算法的關係，最近保德信市值動能50（009803）一直跳出來，讓我不注意到也難。
沒想到一查，討論度爆表，不只是因為它股價不到16元好入手，更因為它在2026年初這波漲勢中衝得比大盤還快！
009803選股邏輯以台股市值前 50大為基礎，並結合「動能因子」每季汰弱留強，加碼近期強勢股以追求超越大盤的漲幅與獲利
但，它真的無敵嗎？我們拿它跟老牌龍頭元大台灣50（0050）深度對比：
短線爆發 vs 長線穩健
短期戰績：2026年初至今，009803以20.28%的報酬率勝過0050的18.80%
長期真相：如果拉長看，自上市以來009803其實還輸給0050。0050累積報酬達74.59%，而009803為63.61%
換股邏輯大不同
0050（每季調）：3、6、9、12月調整。走的是「大就是美」的長青路線
009803（每季調）： 同樣3、6、9、12月調整。因為頻繁「汰弱留強」，讓它在多頭主升段能精準抓到飆股，但也因此產生較高的周轉成本
配息有亮點
009803：季配息，最新一季配發0.25元創新高，年化6-7%，且過去幾次都快速填息
0050：半年配，年化2-3%，適合不需頻繁領息、追求資產極大化的投資人
009803最近紅是因為它具備「今年贏大盤」+「高配息」的雙重誘因，對於想賺超額報酬的人來說很有感
因為上市時間很短，自上市以來還沒完全證明自己長線能穩贏0050喔。
會是你的菜嗎？
