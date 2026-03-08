0050抱16年沒賣過這次該先跑？網搖頭：大跌才是加碼好時機

台股近期震盪，加上市場關注中東局勢，讓不少投資人開始重新思考ETF操作策略。有網友在PTT發文詢問，若持有元大台灣50（0050）或元大高股息（0056），在大盤可能跌破月線的情況下，是否該先停利出場、等落底再買？貼文一出，引發股民熱烈討論。

原PO表示，最近大盤走勢不穩，預估週一可能跌破月線，加上擔心中東戰爭可能擴大，導致股市回檔，因此開始思考是否要先賣出0050或0056鎖住獲利。

他坦言自己成本並不算低，「怕這次中東戰爭會跌到成本以下」，因此陷入兩難，不知道是應該逢低加碼、還是先出清等待更低點再買回。

對於原PO的疑問，不少網友認為ETF本來就是長期投資工具，根本不需要停利。有人直言「0050 買進並持有，怎麼輸？沒有人在賣0050的啦」、也有人分享「沒有 持有第16年 只買不賣 從來沒賣過」、還有人把0050當成長期資產，「0050是當定存用的，除非有人生重大事情急需用錢，不然就是放著不管他」。也有投資人認為，下跌反而是加碼機會，例如「0050跌的時候是要讓你加碼的」、「小跌小買，大跌大買，人生真的需要用錢的時候再賣」。

但另一派網友則認為，ETF仍然可以視個人策略做調整，有人指出「0056 不太會漲 適合做價差」、也有人表示「有，0056隨時全部賣出」，甚至有人認為若市場風險升高，先把現金拿回手上也是一種策略。也有網友提醒，投資方式要看持有週期，「人家買3年的，跟你只買3天的，操作策略要不同」，認為短期投資與長期存股，本來就不該用同一套思維。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。