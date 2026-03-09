快訊

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

中東戰事持續，科技股高檔震盪，國內投信近期募集產品更趨多元，除了台股及美股科技股以外，還包括日常消費股、金融股債、非投資等級債、多重資產基金等。

投信看好股市長線多頭行情，但也預期金融市場不確定因素增多，市場動盪可能將成常態。在近期新募的產品中，主動式ETF比重高，以追求更能靈活因應局勢的變動。

今（9）日有四檔基金╱ETF同日開募，類型都不一樣，包括台新美國標普日常消費品精選行業指數基金、台新美國非投等債（00989B）、中國信託趨勢領袖多重資產基金、東方匯理全球策略收益基金。

其中，台新兩檔新募產品都聚焦美國資產，看好民生消費股將受惠於「大而美法案」，且具有需求穩定、現金流穩定與波動較低等特性，往往在市場波動時成為資金避風港；美國非投等債則可受惠於美國經濟溫和成長，不但收益率仍有吸引力，且可望得益於美國聯準會（Fed）的降息循環。

中國信託趨勢領袖多重資產基金的配置為股六債四，股票瞄準各趨勢產業的龍頭企業，聚焦品牌優勢、高獲利及長期報酬穩健等三大主軸；債券則聚焦A至BB級債。

至於東方匯理全球策略收益基金，則是純債券型基金，透過分散國家與產業風險，並搭配嚴謹的信用分析，在控管波動的前提下，強化整體收益長期報酬風險。

下半月則是主動式ETF的天下，包括主動貝萊德優投等（00985D）、主動國泰動能高息（00400A）、主動摩根台灣鑫收益（00401A）、主動群益美國增長（00997A）、主動復華金融股息（00998A）、主動復華金融債息（00986D）密集募集，投資標的包括台股、美國成長股、金融股、金融債、投資等級債等。

法人指出，投資人目前如果滿手科技股，又擔心AI泡沫，可以讓投資組合的標的更加多元化，布局與科技股連動性較低的資產，或是採取股息投資策略適度落袋為安，以因應市場的動盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

