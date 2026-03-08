凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

凱基證券致力滿足投資人多元化的投資需求，於櫃買中心舉辦的ETF競賽中表現亮眼，連續三年蟬聯上下半年度「E門豪傑獎」第一名，並榮獲「ETF造市英雄獎」及「權值巔峰獎」，展現凱基證券在ETF商品服務的領先地位，深獲投資人高度信任與肯定。凱基證券為回饋投資人支持，宣布「享投資 選凱基」優惠活動因迴響熱烈，好評再延長至今（2026）年3月31日，提供新戶300元即享券及最高 4,800元手續費抵用金，協助更多投資人輕鬆、無負擔踏出投資第一步。

根據櫃買中心統計，截至去(2025)年底櫃買市場債券ETF商品總計94檔，產品完整且多年來資產規模穩居亞洲第一，凱基證券長期深耕ETF服務，提供便捷且多元的投資工具，並在櫃買中心ETF競賽中連續三年奪冠，不僅反映其貼近客戶需求、洞察市場趨勢，也再次證明凱基證券專業、穩健的投資服務深受投資人信賴。同時，針對不同投資策略的客戶需求，凱基證券持續積極發行權證，去年共計發行約11,000檔，讓資金有限的小資族或想搭配權證以提升獲利的股票族，都能達成不同的投資布局。

此外，凱基證券為滿足各類型投資人的需求，「享投資 選凱基」活動口碑熱烈再度延長，新開立台股及複委託帳戶並完成登錄者，綁定樂活投資人LINE官方帳號，可領300元即享券；交易台美股再領手續費抵用金，讓投資更輕鬆自在。

活動期間加碼推出「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」活動，免登錄且不限新舊戶，今年3月31日前投資人每累積美股成交金額達3,000美元，即可獲得1張抽獎券；若綁定凱基銀行交割帳戶，抽獎機會再加倍，豐富獎項包含最新款iPhone 17Pro、iPad、Apple Watch、AirPod Pro3等，為投資人增添額外驚喜回饋。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。