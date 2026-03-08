快訊

欣興2025年 EPS 4.38元 法人看好今年倍數成長至10.4元

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

欣興（3037）去年第4季營收季增2%、年增18%，毛利率季增至15.7%，主要是稼動率提升與產品組合優化，加上業外受惠金融評價利益與退稅使稅率僅剩5.65%，推升稅後純益至35.3億元，季增61%、年增62倍，每股獲利（EPS）2.32元。

2025年營收年增13.7%，毛利率13.9%，稅後純益66.7億元，年增31.3%，EPS為 4.38元。

展望今年第1季營運，分析師表示，公司認為所有產品項將維持90%的高稼動率水準，使營收與毛利率都將優於上季，另外，已針對原物料漲價而向客戶反映價格，且漲價幅度優於上季下，原本因應Resonac漲價而使欣興逐季調漲ABF價格的預估基礎，在欣興第1季開始轉嫁上漲成本下，上修全季營收與毛利率預期，且在所有產品項處於高稼動率水準中，看好毛利率有機會加速優化，整體預估全季營收為362.5億元，季增4.5%、年增20.5%，毛利率17.1%，稅後純益24.4億元，季減30.8%、年增1.6倍，EPS 1.6元。

同時，2026年營收預估為1,703億元，年增29.7%，毛利率20.4%，稅後純益164.7億元，年增1.4倍，EPS上看10.4元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050換股「5進5出」指數調整！Ffaarr解析為何0051反而能坐收漁翁之利

臺灣50指數此次調整成分股數量較以往多，包含鴻勁等五檔股票。0050的新成分股市值較高，預計影響周轉率和交易成本有限。而0051則面臨更高周轉率，但在換股中處於有利地位，可能獲利。

欣興2025年 EPS 4.38元 法人看好今年倍數成長至10.4元

欣興（3037）去年第4季營收季增2%、年增18%，毛利率季增至15.7%，主要是稼動率提升與產品組合優化，加上業外受惠金融評價利益與退稅使稅率僅剩5.65%，推升稅後純益至35.3億元，季增61%、年增62倍，每股獲利（EPS）2.32元。

009816股息去哪…錢被吃掉了？陳重銘曝「不配息」：讓ETF淨值持續長大

投資達人陳重銘指出，凱基台灣TOP 50（009816）不配息是因為其策略在於再投資成分股股息，以維持與指數的追蹤一致性。他解釋，這樣可持續增長ETF的淨值，並強調不配息並不代表股息消失。

重量級ETF換股來了 台灣50納入鴻勁、欣興、華邦電等

臺灣指數公司昨（6）日公告富時羅素系列指數季度調整結果，調整牽動五檔ETF，合計規模達2.29兆元，變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次五進五出，完全符合市場原先預期；至於規模最大的高股息ETF元大高股息（0056）僅刪除一檔出；分割後人氣直線上升的「小台積」富邦科技（0052）新納三檔並刪除一檔。

從買基金像蒐集寶可夢到躲過金融海嘯！張遠靠「指數化投資」安度股災

張遠從買基金入門，時計劃轉向指數化投資，成功在2008年金融海嘯中避險。他持有超過70個ETF，並強調分散風險與長期投入的重要性，眼下其投資組合的指數化比重高達97.28%。

