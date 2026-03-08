快訊

經典賽Live／4局下古林睿煬再度完美封鎖！中華1：0南韓

蔡阿嘎「送2張WBC門票」！實測台灣人多愛玩Threads 6分鐘網友就找到

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

聽新聞
0:00 / 0:00

0050換股「5進5出」指數調整！Ffaarr解析為何0051反而能坐收漁翁之利

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
臺灣50指數大換血，0050因市值加權優勢衝擊低，而0051雖周轉率高，卻有望順勢賺取0050與006208的龐大買盤紅利。記者許正宏／攝影
臺灣50指數大換血，0050因市值加權優勢衝擊低，而0051雖周轉率高，卻有望順勢賺取0050與006208的龐大買盤紅利。記者許正宏／攝影

臺灣50指數這次換了五個成分股，較以往為多。

主要是鴻勁（7769）新上市就市值很高（現在已是上市第12名），以及其他4支AI受惠股票市值爆衝，進入上市總市值前40名，已超過指數的緩衝區，必須換股，也因此即使有些公司尚未掉到60名以外，也被迫被換掉。

不過以元大台灣50（0050）來說，換掉的5支股票佔比不高，才1%多，加入的股票市值較高，有可能會到3%左右，但會造成的周轉率交易成本和衝擊成本仍是相對不高，這也是市值加權大盤型指數的優點。

但0051面臨的周轉率就較高了，加入0050的股票，除了鴻勁是新上市就擠進台灣50，另四支在元大中型100（0051）的佔比約15%，是較少見的高比例，掉出前150去的5支佔比很低可忽略，但整體的交易成本仍會較高。

不過0051在這個交換中，是處於有利的一方，因為0050和富邦台50（006208）的資金遠大於0051，所以這四支股票在之後的換股中會有大量買盤，0051賣出四支股票時，有較大機會不是承擔衝擊成本而是反而獲利。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 0051元大中型100 市值 指數

延伸閱讀

00918單季配息衝2.73％！阿格力拆解淨值：6.92元資本利得成最強底氣

00961、00919、00918怎麼挑？一表看懂震盪盤勢下的高息ETF抗跌攻略

若00878、0056配息持平…00919配0.78！存股哥：今年預估股息收入上看90萬

009816股息去哪…錢被吃掉了？陳重銘曝「不配息」：讓ETF淨值持續長大

相關新聞

0050換股「5進5出」指數調整！Ffaarr解析為何0051反而能坐收漁翁之利

臺灣50指數此次調整成分股數量較以往多，包含鴻勁等五檔股票。0050的新成分股市值較高，預計影響周轉率和交易成本有限。而0051則面臨更高周轉率，但在換股中處於有利地位，可能獲利。

009816股息去哪…錢被吃掉了？陳重銘曝「不配息」：讓ETF淨值持續長大

投資達人陳重銘指出，凱基台灣TOP 50（009816）不配息是因為其策略在於再投資成分股股息，以維持與指數的追蹤一致性。他解釋，這樣可持續增長ETF的淨值，並強調不配息並不代表股息消失。

重量級ETF換股來了 台灣50納入鴻勁、欣興、華邦電等

臺灣指數公司昨（6）日公告富時羅素系列指數季度調整結果，調整牽動五檔ETF，合計規模達2.29兆元，變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次五進五出，完全符合市場原先預期；至於規模最大的高股息ETF元大高股息（0056）僅刪除一檔出；分割後人氣直線上升的「小台積」富邦科技（0052）新納三檔並刪除一檔。

從買基金像蒐集寶可夢到躲過金融海嘯！張遠靠「指數化投資」安度股災

張遠從買基金入門，時計劃轉向指數化投資，成功在2008年金融海嘯中避險。他持有超過70個ETF，並強調分散風險與長期投入的重要性，眼下其投資組合的指數化比重高達97.28%。

盯盤10年悟出真理！竹軒靠VT與0050等指數型ETF找回人生主導權

竹軒經過十年盯盤，得出結論：真正的財富自由不在於打敗市場，而是承認自己不是市場的對手。他以指數型ETF為主，強調建立基本保障的重要性，並鼓勵年輕人從小額投資開始，持續累積。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。