0050換股「5進5出」指數調整！Ffaarr解析為何0051反而能坐收漁翁之利
臺灣50指數這次換了五個成分股，較以往為多。
主要是鴻勁（7769）新上市就市值很高（現在已是上市第12名），以及其他4支AI受惠股票市值爆衝，進入上市總市值前40名，已超過指數的緩衝區，必須換股，也因此即使有些公司尚未掉到60名以外，也被迫被換掉。
不過以元大台灣50（0050）來說，換掉的5支股票佔比不高，才1%多，加入的股票市值較高，有可能會到3%左右，但會造成的周轉率交易成本和衝擊成本仍是相對不高，這也是市值加權大盤型指數的優點。
但0051面臨的周轉率就較高了，加入0050的股票，除了鴻勁是新上市就擠進台灣50，另四支在元大中型100（0051）的佔比約15%，是較少見的高比例，掉出前150去的5支佔比很低可忽略，但整體的交易成本仍會較高。
不過0051在這個交換中，是處於有利的一方，因為0050和富邦台50（006208）的資金遠大於0051，所以這四支股票在之後的換股中會有大量買盤，0051賣出四支股票時，有較大機會不是承擔衝擊成本而是反而獲利。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
