009816股息去哪…錢被吃掉了？陳重銘曝「不配息」：讓ETF淨值持續長大

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
陳重銘解析009816不配息機制，指出成分股股息會依權重再投入市場助長淨值。中央社
投資達人「不敗教主」陳重銘在影音中，針對有網友詢問凱基台灣TOP 50（009816）不配息，那成分股股息何時會再投入」的問題，陳重銘解釋，009816屬於被動型ETF，核心目標是追蹤指數，因此基金通常會保留很少的現金，以避免產生追蹤誤差。

他舉例指出，009816的第一大成分股是台積電（2330），權重約40%以上。以台積電在3月17日每股配息6元為例，ETF持有一定數量的台積電股票，除息後可取得現金股息。這些現金不會長期保留，而是依照基金既有的成分股配置比例，再投入買進各檔股票。

陳重銘表示，當ETF收到成分股股息後，理論上會依照原有的配置比例重新投入，例如台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）等成分股，以維持與指數的追蹤一致性。009816共有50檔成分股，當各公司配息後，基金取得的現金通常會再投入市場，以避免追蹤誤差。

他也提醒，不配息並不代表股息消失，而是透過再投資的方式持續增加持股數量與基金資產規模，進而反映在ETF淨值的成長。

最後，陳重銘再次呼籲投資人應主動學習與查資料，並推薦自己的新書《富爸爸窮媽媽》，表示書中整理多年投資經驗與知識，鼓勵投資人多閱讀、多學習，累積投資能力。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股ETF除息 月中上秀

馬年首波台股ETF除息高峰將在本月中旬登場，超過十檔ETF都將進行除息，以3月17日為大宗除息日；受惠於台股這波多頭表現，本次多數ETF配息金額都較前次更高，吸引市場關注，也帶動ETF的資金布局動能。

009816股息去哪…錢被吃掉了？陳重銘曝「不配息」：讓ETF淨值持續長大

重量級ETF換股來了 台灣50納入鴻勁、欣興、華邦電等

臺灣指數公司昨（6）日公告富時羅素系列指數季度調整結果，調整牽動五檔ETF，合計規模達2.29兆元，變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次五進五出，完全符合市場原先預期；至於規模最大的高股息ETF元大高股息（0056）僅刪除一檔出；分割後人氣直線上升的「小台積」富邦科技（0052）新納三檔並刪除一檔。

從買基金像蒐集寶可夢到躲過金融海嘯！張遠靠「指數化投資」安度股災

張遠從買基金入門，時計劃轉向指數化投資，成功在2008年金融海嘯中避險。他持有超過70個ETF，並強調分散風險與長期投入的重要性，眼下其投資組合的指數化比重高達97.28%。

盯盤10年悟出真理！竹軒靠VT與0050等指數型ETF找回人生主導權

竹軒經過十年盯盤，得出結論：真正的財富自由不在於打敗市場，而是承認自己不是市場的對手。他以指數型ETF為主，強調建立基本保障的重要性，並鼓勵年輕人從小額投資開始，持續累積。

