009816股息去哪…錢被吃掉了？陳重銘曝「不配息」：讓ETF淨值持續長大

投資達人「不敗教主」陳重銘在影音中，針對有網友詢問凱基台灣TOP 50（009816）不配息，那成分股股息何時會再投入」的問題，陳重銘解釋，009816屬於被動型ETF，核心目標是追蹤指數，因此基金通常會保留很少的現金，以避免產生追蹤誤差。

他舉例指出，009816的第一大成分股是台積電（2330），權重約40%以上。以台積電在3月17日每股配息6元為例，ETF持有一定數量的台積電股票，除息後可取得現金股息。這些現金不會長期保留，而是依照基金既有的成分股配置比例，再投入買進各檔股票。

陳重銘表示，當ETF收到成分股股息後，理論上會依照原有的配置比例重新投入，例如台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）等成分股，以維持與指數的追蹤一致性。009816共有50檔成分股，當各公司配息後，基金取得的現金通常會再投入市場，以避免追蹤誤差。

他也提醒，不配息並不代表股息消失，而是透過再投資的方式持續增加持股數量與基金資產規模，進而反映在ETF淨值的成長。

最後，陳重銘再次呼籲投資人應主動學習與查資料，並推薦自己的新書《富爸爸窮媽媽》，表示書中整理多年投資經驗與知識，鼓勵投資人多閱讀、多學習，累積投資能力。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。