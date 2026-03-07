重量級ETF換股來了 台灣50納入鴻勁、欣興、華邦電等

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
基金示意圖。圖／AI生成 吳明麗

臺灣指數公司昨（6）日公告富時羅素系列指數季度調整結果，調整牽動五檔ETF，合計規模達2.29兆元，變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。

追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股新增鴻勁（7769）、欣興、華邦電、金像電、京元電子；刪除貿聯-KY、聯詠、統一超、瑞昱、萬海。追蹤臺灣中型100指數的元大中型100則新增及刪除各十檔，納入貿聯-KY、高力、景碩、旺宏、聯詠、統一超、瑞昱、新代、聯邦銀、萬海；刪除玉晶光、金像電、材料*-KY、京元電子、三陽工業、台肥、中保科、欣興、華邦電、裕融。追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增鴻勁、景碩、旺宏三檔；刪除玉晶光一檔。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次僅刪除裕融一檔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

從買基金像蒐集寶可夢到躲過金融海嘯！張遠靠「指數化投資」安度股災

張遠從買基金入門，時計劃轉向指數化投資，成功在2008年金融海嘯中避險。他持有超過70個ETF，並強調分散風險與長期投入的重要性，眼下其投資組合的指數化比重高達97.28%。

盯盤10年悟出真理！竹軒靠VT與0050等指數型ETF找回人生主導權

竹軒經過十年盯盤，得出結論：真正的財富自由不在於打敗市場，而是承認自己不是市場的對手。他以指數型ETF為主，強調建立基本保障的重要性，並鼓勵年輕人從小額投資開始，持續累積。

瑪莎拉蒂車牌選0050！財金教授周冠男：投資就是在正確方向上耍廢

周冠男教授以超過二十年的0050持有經驗，推廣指數化投資，強調跟隨市場而非主動選股的重要性。他的理念源於對自身投資歷程的反思，指出投資市場的不確定性，鼓勵投資人輕鬆跟隨市場趨勢。

009803高股息跳市值型「無痛轉換」兼顧雙贏！雷龍：跟上大盤也有現金流

高股息ETF投資人面臨現金流和股價成長的兩難選擇，009803提供「無痛轉換」解決方案，兼顧高配息與資本增值。上市至今報酬率71.95%，並具穩定配息機制。

教練跟單定期定額0050+0056！真星華卻反思曝：其實不該給投資建議

健身房教練開始定期定額投資元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。他感到投資風險和個人責任之間的掙扎，認為未來應避免給他人投資建議，專注於自身投資。

昨漲停今爆量跌8%！南亞科帶記憶體坐上大怒神 外資仍喊目標價360元

中東戰火與大盤震盪雙重夾擊，記憶體6日隨台股搭上「大怒神」。龍頭廠南亞科（2408）5日才強勢攻上漲停，今日卻隨即爆量回落超過7%，劇烈波動引發市場關注。

