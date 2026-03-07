重量級ETF換股來了 台灣50納入鴻勁、欣興、華邦電等

周冠男教授以超過二十年的0050持有經驗，推廣指數化投資，強調跟隨市場而非主動選股的重要性。他的理念源於對自身投資歷程的反思，指出投資市場的不確定性，鼓勵投資人輕鬆跟隨市場趨勢。

2026-03-06 14:28