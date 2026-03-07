聽新聞
重量級ETF換股來了 台灣50納入鴻勁、欣興、華邦電等
臺灣指數公司昨（6）日公告富時羅素系列指數季度調整結果，調整牽動五檔ETF，合計規模達2.29兆元，變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。
追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股新增鴻勁（7769）、欣興、華邦電、金像電、京元電子；刪除貿聯-KY、聯詠、統一超、瑞昱、萬海。追蹤臺灣中型100指數的元大中型100則新增及刪除各十檔，納入貿聯-KY、高力、景碩、旺宏、聯詠、統一超、瑞昱、新代、聯邦銀、萬海；刪除玉晶光、金像電、材料*-KY、京元電子、三陽工業、台肥、中保科、欣興、華邦電、裕融。追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增鴻勁、景碩、旺宏三檔；刪除玉晶光一檔。
追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次僅刪除裕融一檔。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
