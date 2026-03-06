證交所獲亞洲資產管理雜誌的亞太區最佳ETF交易所大獎

臺灣證券交易所於國際知名的亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management, AAM）舉辦 2026 Asia Asset Management ETF Awards 獲得亞太區年度最佳 ETF 交易所(ETFExchange of the Year in Asia-Pacific)殊榮。這次評比標準為上市 ETF 檔數、資產規模、成交量等成長情形，及 ETF 市場效率、跨境合作、投資人參與等。臺灣證券交易所於市場貢獻，獲得獎項肯定。

亞洲資產管理雜誌為1995年於香港創刊的財經雜誌，主要服務亞太區資產管理業者、退休基金及機構投資者，每年都會舉辦 Best of the Best Awards 評選，過往臺灣證券交易所曾在此獎項評選下，於2016年及2019年獲AAM頒贈亞太區最佳 ETF 交易所殊榮。AAM這次為凸顯ETF重要性，將ETF Awards獨立評選，並表彰2025年表現優秀的ETF 交易所、ETF經理人、ETF研究機構等，台灣亦有多家ETF資產管理機構獲獎。

截至2025年底，臺灣證券交易所上市的ETF資產規模飆升至新台幣4.6兆元幣，2025年成交值達7.2兆元，上市ETF數量增加至205檔。從2024年底到2025年底一年間，上市於臺灣證券交易所的ETF資產規模增加36%，成交值成長8%，上市 ETF數量擴增18%，表現相當亮眼。

