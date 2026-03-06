快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第7局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所獲亞洲資產管理雜誌的亞太區最佳ETF交易所大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所於國際知名的亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management, AAM）舉辦 2026 Asia Asset Management ETF Awards 獲得亞太區年度最佳 ETF 交易所(ETFExchange of the Year in Asia-Pacific)殊榮。這次評比標準為上市 ETF 檔數、資產規模、成交量等成長情形，及 ETF 市場效率、跨境合作、投資人參與等。臺灣證券交易所於市場貢獻，獲得獎項肯定。

亞洲資產管理雜誌為1995年於香港創刊的財經雜誌，主要服務亞太區資產管理業者、退休基金及機構投資者，每年都會舉辦 Best of the Best Awards 評選，過往臺灣證券交易所曾在此獎項評選下，於2016年及2019年獲AAM頒贈亞太區最佳 ETF 交易所殊榮。AAM這次為凸顯ETF重要性，將ETF Awards獨立評選，並表彰2025年表現優秀的ETF 交易所、ETF經理人、ETF研究機構等，台灣亦有多家ETF資產管理機構獲獎。

截至2025年底，臺灣證券交易所上市的ETF資產規模飆升至新台幣4.6兆元幣，2025年成交值達7.2兆元，上市ETF數量增加至205檔。從2024年底到2025年底一年間，上市於臺灣證券交易所的ETF資產規模增加36%，成交值成長8%，上市 ETF數量擴增18%，表現相當亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所

延伸閱讀

凱基證券歡慶ETF競賽連三年奪冠 新戶優惠好評延長

證交所美國招商引資 拚亞資中心、創新籌資平台雙目標

海外 ETF 人氣前十強 漲勢亮眼

中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

相關新聞

從買基金像蒐集寶可夢到躲過金融海嘯！張遠靠「指數化投資」安度股災

張遠從買基金入門，時計劃轉向指數化投資，成功在2008年金融海嘯中避險。他持有超過70個ETF，並強調分散風險與長期投入的重要性，眼下其投資組合的指數化比重高達97.28%。

盯盤10年悟出真理！竹軒靠VT與0050等指數型ETF找回人生主導權

竹軒經過十年盯盤，得出結論：真正的財富自由不在於打敗市場，而是承認自己不是市場的對手。他以指數型ETF為主，強調建立基本保障的重要性，並鼓勵年輕人從小額投資開始，持續累積。

瑪莎拉蒂車牌選0050！財金教授周冠男：投資就是在正確方向上耍廢

周冠男教授以超過二十年的0050持有經驗，推廣指數化投資，強調跟隨市場而非主動選股的重要性。他的理念源於對自身投資歷程的反思，指出投資市場的不確定性，鼓勵投資人輕鬆跟隨市場趨勢。

009803高股息跳市值型「無痛轉換」兼顧雙贏！雷龍：跟上大盤也有現金流

高股息ETF投資人面臨現金流和股價成長的兩難選擇，009803提供「無痛轉換」解決方案，兼顧高配息與資本增值。上市至今報酬率71.95%，並具穩定配息機制。

教練跟單定期定額0050+0056！真星華卻反思曝：其實不該給投資建議

健身房教練開始定期定額投資元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。他感到投資風險和個人責任之間的掙扎，認為未來應避免給他人投資建議，專注於自身投資。

昨漲停今爆量跌8%！南亞科帶記憶體坐上大怒神 外資仍喊目標價360元

中東戰火與大盤震盪雙重夾擊，記憶體6日隨台股搭上「大怒神」。龍頭廠南亞科（2408）5日才強勢攻上漲停，今日卻隨即爆量回落超過7%，劇烈波動引發市場關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。