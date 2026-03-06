全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次五進五出，完全符合市場原先預期；至於規模最大的高股息ETF元大高股息（0056）僅刪除一檔出；分割後人氣直線上升的「小台積」富邦科技（0052）新納三檔並刪除一檔。

臺灣指數公司6日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣高股息等指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自3月20日（星期五）交易結束後生效（亦即自3月23日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增鴻勁、欣興（3037）、華邦電（2344）、金像電（2368）、京元電子（2449）；刪除貿聯-KY（3665）、聯詠（3034）、統一超（2912）、瑞昱（2379）、萬海（2615）。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則新增及刪除各十檔，納入貿聯-KY、高力（8996）、景碩（3189）、旺宏（2337）、聯詠、統一超、瑞昱、新代、聯邦銀（2838）、萬海；刪除玉晶光（3406）、金像電、材料*-KY（4763）、京元電子、三陽工業（2206）、台肥（1722）、中保科（9917）、欣興、華邦電、裕融（9941）。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增三檔、刪除一檔，納入鴻勁、景碩、旺宏；刪除玉晶光。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次僅刪除一檔，刪除裕融。

此外，臺灣高股息指數自指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在五個交易日內調整，過渡期間生效日為3月23日、24日、25日、26日及27日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。