快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

平和環保財報／2025年 EPS 3.64元 擬配發3.2元現金股利、殖利率逾7%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

廢水代處理廠平和環保-創（6771）6日公告2025年財報，全年歸屬母公司稅後淨利1.13億元，年減4.17%，每股稅後盈餘3.64元。董事會同步通過盈餘分配案，擬配發每股3.2元現金股利，盈餘配發率達88%，若以6日收盤價43.35元計算，現金殖利率約7.38%。

平和環保指出，去年下半年受美國對等關稅政策影響，傳產外銷衝擊加深，導致下游客戶廢水代處理需求量較前一年度下滑。不過，公司為反映電價成本上漲，於去年適度調升廢水代處理費用，成功抵銷量縮影響並維持毛利率水準，使全年營收與獲利維持穩健。

展望後市，平和環保表示，隨關稅不確定因素淡化，廢水代處理量自2025年底已見回升。雖近期仍有伊朗戰爭等國際局勢需密切觀察，但公司將持續開發新客戶並分散產業來源，透過服務多元化產業降低單一市場風險。

同時，平和環保憑藉處理多種工業汙水的專業技術，將持續審慎評估回收再利用項目的開發與合作，積極布局循環經濟商機。公司預期透過多元布局，為未來營運注入新成長動能，維持長期獲利穩定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金股利 對等關稅 環保

延伸閱讀

大田財報／去年 EPS 5.63元 擬配發現金4.3元、殖利率6.12%

上洋財報／2025年 EPS 9.77元 擬配發6.5元現金股利、殖利率達4.9%

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

聯友財報／去年全年EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

相關新聞

從買基金像蒐集寶可夢到躲過金融海嘯！張遠靠「指數化投資」安度股災

張遠從買基金入門，時計劃轉向指數化投資，成功在2008年金融海嘯中避險。他持有超過70個ETF，並強調分散風險與長期投入的重要性，眼下其投資組合的指數化比重高達97.28%。

盯盤10年悟出真理！竹軒靠VT與0050等指數型ETF找回人生主導權

竹軒經過十年盯盤，得出結論：真正的財富自由不在於打敗市場，而是承認自己不是市場的對手。他以指數型ETF為主，強調建立基本保障的重要性，並鼓勵年輕人從小額投資開始，持續累積。

瑪莎拉蒂車牌選0050！財金教授周冠男：投資就是在正確方向上耍廢

周冠男教授以超過二十年的0050持有經驗，推廣指數化投資，強調跟隨市場而非主動選股的重要性。他的理念源於對自身投資歷程的反思，指出投資市場的不確定性，鼓勵投資人輕鬆跟隨市場趨勢。

009803高股息跳市值型「無痛轉換」兼顧雙贏！雷龍：跟上大盤也有現金流

高股息ETF投資人面臨現金流和股價成長的兩難選擇，009803提供「無痛轉換」解決方案，兼顧高配息與資本增值。上市至今報酬率71.95%，並具穩定配息機制。

教練跟單定期定額0050+0056！真星華卻反思曝：其實不該給投資建議

健身房教練開始定期定額投資元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。他感到投資風險和個人責任之間的掙扎，認為未來應避免給他人投資建議，專注於自身投資。

昨漲停今爆量跌8%！南亞科帶記憶體坐上大怒神 外資仍喊目標價360元

中東戰火與大盤震盪雙重夾擊，記憶體6日隨台股搭上「大怒神」。龍頭廠南亞科（2408）5日才強勢攻上漲停，今日卻隨即爆量回落超過7%，劇烈波動引發市場關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。