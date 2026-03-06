快訊

盯盤10年悟出真理！竹軒靠VT與0050等指數型ETF找回人生主導權

聯合新聞網／ 周岐原
竹軒經過十年的股市投資經驗，認為真正的財富自由來自於接受市場的不可控性，而非單靠選股。中央社
我們談財富自由時，總假設那是一場投資的精密搏殺：選到贏家、抓住飆股、提前知道市場的風向。故事情節裡只有打敗市場，你才能真正贏得人生。但竹軒花了十多年盯盤之後，卻得出一個結論：「真正的自由，不靠贏過市場，而靠承認自己不是市場的對手。」這簡直是冒犯了臺灣數十年來的股票投資文化啊。

全球股市過去一百多年的歷史數據顯示：市場長期平均報酬率落在年化六％～ 八％（扣除通膨後約四％～六％）。這是成千上萬家企業、億萬名勞動者所累積的平均成果，而非某個投資天才的勝利。

研究顯示，想長期打敗這個基準，你的勝率極低。像美國市場曾有統計：三十年期間，超過九成的基金未能跑贏指數。每個嘗試的人都很努力，然而因為市場的主要報酬，往往來自極少數股票的爆發，錯過任何一檔，便很可能長期落後。

竹軒曾經以為，只要勤做功課、盡力選股，就能任意畫出想要的報酬曲線；直到某一刻，他發現自己真正輸掉的不是績效，而是生活中的點滴；他陷入焦慮、失眠，情緒被股價牽動，連陪伴孩子時都在想著何時停利、要不要停損。

後來，他穿上那件黑色T恤，胸前寫著：「I’m a LOSER, so what?」像是一個離開戰場的人，對仍在前線廝殺者發出的輕嘆。他不是投降，他只是離席，選擇投資整個市場。因為市場永遠在贏，而他只需要坐在贏家那一側。…….

竹軒坦言，自己雖然已轉向指數化投資多年，但整體仍屬於累積的初期階段。既然退休金是這筆資金最終的用途，自然不可能提前挪去支付孩子教育費或日常開銷。這也讓他反覆思考：一般人究竟該如何一步步實現不同階段的財務目標？

他的答案其實很務實，先把基本功打好。「資產配置不是把幾檔ETF湊一湊就叫完成。」竹軒說得直白，「至少要先有意外險、醫療險，活存帳戶裡要放隨時拿得出手的現金，以及一筆緊急預備金。」

竹軒在零售業第一線待了多年，見過太多人生縮影。同事與熟客的人生有時起伏如潮：有人努力半輩子卻始終困在低薪；有人因家庭背景清寒而對未來充滿不安，也有人在生活與責任的拉扯中，幾乎快被壓垮。這些故事，他都記在心裡。也正因為如此，他更希望把自己多年摸索、最後靠指數化投資翻轉財務思維的經驗， 誠實的分享給讀者。他說，財務起步不需要華麗的手法，先把基本保障做好就足夠。意外險、醫療險備齊後，其餘的錢與其拿去買投資型保單期待收益，不如早點投入指數化投資，把資產留在能真正長大的地方。

換句話說，投資之前，先讓生活有緩衝。沒有安全墊，再完美的資產配置也只是紙上談兵。至於他自己的做法，則分成清楚的三個層次：

• 短期目標（一∼三年）

以活存與定存支應，確保用錢時不受市場波動影響。

• 中期目標（三∼五年）

以債券部位與配息為主，穩定、可預期，適合對時間敏感的財務規劃。

• 長期目標（五年以上）與最終的退休需求

全交給股票部位，也就是指數型ETF。讓時間與市場的整體成長替他工作。

這套方法並不華麗，但扎實。它不是追求致富的捷徑，而是讓人生的每段需求都能找到對應的位置、找到穩穩前進的節奏。

現階段，竹軒的資產配置大致穩定：約八成放在股票，剩下兩成則平均分配在債券與全球房地產上。他持有的ETF包含 VT、BNDW、VNQ、VNQI，以及臺灣市場的0050。竹軒認為，這樣的組合，看似簡單，卻能在多數市場循環中維持相對穩健的節奏---進可攻、退可守。

但究竟要累積多少資金，才能換來安穩的退休生活？這問題本身沒有標準答案。坊間的各種調查彼此矛盾，竹軒自己沒有定見，也不敢武斷提出數字。然而， 他對未來倒是抱持一種平靜的彈性。「如果退休時資金收益不錯，那當然是好事； 但如果運氣差，在退休前後剛好遇到市場大跌，退休金縮水，那就讓自己多工作幾年，盡量開源節流。」這不是悲觀，而是一種務實。畢竟沒有人能掌控市場，但每個人都能掌控自己的生活方式。

天下文化《指數致富：普通人也能複製的長期致富法則》
天下文化《指數致富：普通人也能複製的長期致富法則》

說到最後，竹軒給的建議仍是那句最樸素、也最管用的話：「不管如何，趁現在多存一點，多累積些股票部位就對了！」語氣不疾不徐，卻帶著他一路走來的體悟與篤定。

「千萬不要小看現在的自己，也不要羨慕別人的成就。」竹軒說這句話時，語氣平實卻有一種說服力。「只要現在開始儲蓄，照著計畫慢慢投入指數化投資，就算一開始部位很小，只要撐得夠久，一定會看到成果。」

他最常對年輕讀者強調的，就是「持續」。定期定額，固定比例投入也好，哪怕每月只有一千元，只要年復一年的做，資產終會堆起來。

「特別是二十出頭的年輕人，」他說，「幾年內你會學到自律，學到延遲享受。你們接下來的人生還有六十年啊！照這樣累積下去，你們可能比我們還有錢。」他笑著補一句，「所以別再抱怨低薪了，現在就開始想辦法改變人生吧！」

許多網友看了竹軒在影片中提到的投資轉折，往往大感羨慕，因為他不必工作賺錢，又有美滿的家庭，認為竹軒簡直是不折不扣的人生勝利組。竹軒也坦言：「我就是一個幸運的傻瓜啊，」但，他提醒，每個人都有走運的時候，關鍵是，你在好運來臨的當下做了些什麼？「如果繼續在選股遊戲中載浮載沉，那麼早晚有一天，你會把好運用完的……。」竹軒笑得輕鬆，卻像是在替讀者敲醒某個深藏心底的提醒。

摘自天下文化《指數致富：普通人也能複製的長期致富法則》

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 VT ETF 指數化投資 資產配置

