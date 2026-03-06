瑪莎拉蒂車牌選0050！財金教授周冠男：投資就是在正確方向上耍廢

為什麼選周冠男？ 在臺灣的指數化投資推廣者中，周冠男教授是一個極為罕見的存在。他不只是研究財務理論的學者，更以親身二十多年持有0050的紀錄（編按：0050於二○○三年六月發行；周教授於0050一上市即買入），證明「實證金融（Empirical Finance）」並非只存在於課本裡。身為財務金融學博士，他本應是最有能力選股的人，卻因親眼見證市場循環、主動投資挫折，而選擇最謙卑、最難被誤解的道路：跟著市場走。周教授的故事讓讀者相信：指數化投資不是投降，而是理解世界後的成熟選擇。

早上九點半，政大校園仍靜悄悄的，只有鳥鳴在綠蔭間迴盪。周冠男教授從停車場走出來，步伐一如往常的輕鬆，而他身後那輛瑪莎拉蒂卻很難不讓人多看兩眼。不是因為外型，而是因為車牌上那串熟悉的代號：0050。乍看之下，這似乎是一種高調的張揚，但實情恰恰相反。

周冠男長年推廣指數化投資，他以財務學根基撰寫的《長期買進》，廣受讀者肯定，成為極少數能在市場上打響名號的學者著作。所以，這輛車的車牌並非巧合，而是刻意選擇的象徵：車號正是元大臺灣卓越50 （0050）這檔核心ETF的交易代號。

對周冠男來說，這不是作秀，而是一種態度。他不是只在教室裡談投資，也不是只在書上寫觀念；他真正把自己的人生與資產，放在他所相信的投資方法裡。

「我是做學術研究的，本來壓根沒有要成為投資網紅，都是當初自己選了這個車牌害的，」周冠男笑說：「如果我的投資和買車經歷可以給社會上更多人啟示， 這個代價我願意承受。」 周冠男直言，他為愛車選擇「0050」車牌，目的就是用最具象的例子對社會大眾說明，長期持有市值型ETF，可以為個人及家庭資產創造的財富增值效果。

「這位教授，到底想做什麼？」當我向周冠男提出採訪邀請時，心裡不免浮現這個疑問。如果只是想推廣指數化投資，又何必用那麼戲劇化的方式，把理念刻在一個車牌上，開著它穿梭臺北街頭？我甚至暗自揣想：一位終身研究財務金融的教授，究竟如何替自己與家人投資？他是不是握有某些我們永遠聽不到的捷徑、或學界才知道的祕密通道？

答案來得出乎意料的快。「其實所謂成功的投資，根本沒什麼祕密，說穿了非常簡單，就是『在正確的方向上耍廢』。」那天是假日，我重返政大商學院。陽光穿過玻璃帷幕落在長桌上，周冠男剛坐下，便用近乎玩笑的口吻說出這句話。笑起來時，他的眼睛彎成兩道輕柔的弧線，完全不像外界想像的那種嚴肅教授，反而更像一個對世界看得透澈、語氣卻輕描淡寫的旁觀者。

周冠男擁有美國愛荷華大學財務金融學博士學位，回臺任教近二十五年，教學與研究獲獎無數，也曾受多家金融機構延攬為獨立董事。以他的資歷，本應屬於那種「最懂市場的人」，講起投資理論理所當然會讓人正襟危坐。偏偏，他最常掛在嘴邊的座右銘竟是：「投資人應該盡可能耍廢。」

這樣一位學、經歷都足以讓人肅然起敬的教授，為什麼反而提倡如此「反市場直覺」的理念？

周冠男出身於一個典型的臺灣生意家庭。周爸爸只有小學畢業，卻極具生意頭腦。十三歲便在街邊擺攤賣冰棒，成年後在深坑經營雜貨批發，生意蒸蒸日上。等到周冠男出生，家業正處於最興盛的年代：兩間店面、三四輛貨車，從深坑、石碇到新店、烏來，臺北盆地東南角的小雜貨店幾乎都與周家往來。

然而，做生意的順利，並沒有延續到投資上面。「我媽媽說，投資股票那些年，她賠了一屁股，」周冠男笑說。那段不愉快的投資經驗，讓父母此後對股市敬而遠之，乾脆把錢改投資房地產。至少房子看得見、摸得著，不像股票那樣讓人「覺得都是騙人的」。

他目睹父母胼手胝足，把一門小生意做成一片生活版圖，深刻理解「用錢生錢」的力量。雖然沒有繼承家業，他卻早早確立了財務觀：要用知識與資本，共同打造自己的資產基礎。

「全世界每個知名富豪都是資本家，而且行業非常集中，不是食品、零售業， 就是科技、電信業者，從打工仔變成億萬富翁的例子卻是一個也沒有，這說明：用錢滾錢才是最有效的致富之道，」他認真的說：「人一天終究只有二十四小時，就算你不眠不休，又能做多少事情呢？」

周冠男自政大公共行政系畢業後赴美深造，先取得會計碩士，苦讀數年後才拿到財務金融博士學位。周冠男回憶，他在求學期間發現，投資股市的長期報酬率明顯優於投資債市，此外，買進後長期持有是不具資訊優勢者相當好的策略；儘管如此，周冠男對自己所學仍頗有信心，肯定多年財經素養必然可以創造更好的績效， 於是他在美國開戶、買進個股操作。

那時的他，仍對自己的財經專業懷抱十足信心。既然讀過這麼多理論、研究與數據，照理說應該能比一般散戶更精準掌握市場走勢。於是，他在美國開戶，親自挑選個股，踏入市場。

我忍不住問他：「身為美國名校財務金融博士，親自操刀主動投資，績效到底如何？」

周冠男莞爾一笑：「說實話，好壞參半，確實有選到大賺一票的標的，也有破產下市的公司、最後讓我賠到爆！」

他舉的例子，帶著一點近乎年輕學生時代的衝動與浪漫。多年前，他在美國逛大賣場時，偶然發現一款軟碟片與以往不同。湊近細看，才驚覺容量竟高達 一百MB，是當時一．四四MB磁碟片的數十倍。「規格跟一．四四磁碟片一樣，容量卻大幾十倍！我當場驚為天人，回家馬上買進這家股票！」

那家企業就是 Iomega（後更名為LenovoEMC）。那款產品極碟（Zip Drive） 風光一時，股價一年內暴漲二十倍，成為九○年代網路泡沫時代最具象徵性的飆股之一。 天下文化《指數致富：普通人也能複製的長期致富法則》

然而，狂歡很快結束。容量更大的光碟片推出後，極碟的優勢瞬間消失Iomega 的股價隨之重挫七成，從輝煌跌回現實，最終在 二○○八年被EMC收購。而周冠男的投資，也一起成為歷史塵埃。「化為泡影」是他對那段經驗最精闢的總結。

「逛大賣場看到好產品，回家就下單買這家公司股票，這是標準的『生活投資』吧？結果又如何？我有像彼得林區一樣賺個幾倍嗎？沒有嘛！」周冠男揚起眉，語氣半是調侃、半是自嘲。他接著解釋：「『生活投資法』概念聽來很簡單， 也有些人號稱以此致富，使得一般人誤以為自己也能夠輕鬆複製這種方法，就達到驚人的績效；但絕大多數人應用這套方法時，都不研究這些廠商的財務績效與核心競爭力，也完全沒有考慮整個產業的生命週期。實際上，產品只是公司策略最終的結果，並不能代表公司本身競爭實力，所以好產品絕對不等於好股價！」他停了一下，語氣再次變得輕鬆：「產品雖好，但是有時候就是運氣不好，就像極碟，它本來是個殺手級產品，但是很不幸，更厲害、容量更大的光碟片尾隨在後，所以整家公司就消失了！」

說到這裡，他忍不住哈哈大笑：「在主動選股的時代，我的投資策略跟績效大致上就是四個字，『亂搞一陣』！」語畢，他笑得爽朗，彷彿在替那段跌撞前行的投資歲月，親手蓋上輕鬆的一章。

周冠男強調，他近年願意站出來提倡指數化投資，就是深知自己擁有財務專業， 卻依然無法打敗市場，因此希望以自身經驗為鏡，向大眾說明「打敗市場極為困難， 跟隨市場卻無比簡單」這個道理。同時，周冠男還補充道，指數化投資仍然有其極限，它絕不等於保證獲利，而是讓投資人盡可能壓低成本、長期投入，進而取得最接近市場表現的報酬；他解釋，既然全球金融市場可以度過一次次看似天崩地裂的危機，那麼投資人就無須自作聰明，選擇時機進場。「九九％的股市投資人完全無法獲得內部訊息，我也是那九九％，我們都永遠不可能選到最佳買賣時機，偶爾一、兩次買到低點或是賣在高點，絕對只是運氣好，跟實力沒有關係。如果你能夠認同這點， 應該也能同意，我們與其忙進忙出，為什麼不輕鬆跟隨市場趨勢就好？」

為理念而行，周冠男不只是說說而已。這些年，周冠男除了接受媒體訪談，透過自己經歷宣傳指數化投資，他還曾經因為直言不諱，在網路上引發好幾次論戰。

