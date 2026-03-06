009803高股息跳市值型「無痛轉換」兼顧雙贏！雷龍：跟上大盤也有現金流

股市，從高股息轉市值型，怎麼選？

投資人的煩惱

無痛轉換投資方式

過去幾年，高股息ETF因為配息亮眼而成為投資人首選，但隨著市場重心回到「總報酬」思維，單純追求殖利率已不再是唯一解答，真正關鍵在於股價成長與穩定配息能否同時兼顧。

：如果你是習慣穩定現金流的高股息擁護者，卻又開始意識到「只領息、不長大」可能錯過整體資產成長，那麼009803，正是一檔為這類投資人設計的理想選擇。

股價成長及配息兼顧

009803上市至今報酬率為71.95%

009803前兩次配息紀錄： 1.（2025/11/28）年化配息率7.04%，填息天數3天 2.（2025/8/29）年化配息率6.44%，填息天數5天 ※資料統計至2026/2/26

6月換股重價值→提高投資組合股息率 12月追求動能→追逐強勢股，創超額報酬

五大因子選股邏輯

樣本母體 →上市普通股(排除創新板) 流動性篩選 →流動性條件二選一： (1)近12個月成交金額前20% (2)近12個月至少8個月自由流通週轉率達3% 指標篩選 →市值篩選：各產業市值前15%或近三年市值成長前15% →財務篩選 : 近2年稅後純益＞0 五大篩選因子排序 →採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質，進行評分排序 權重計算 →按電子、金融、傳產市值權重分配家數 →自由流通市值加權，再依價值、動能因子調整權重（6月加重價值因子，12月加重動能因子) 精選50檔臺灣指標企業

臺灣市值動能50 五大篩選因子

1.市值因子：市值規模→聚焦台灣指標企業 1.成長因子：預估未來12個月EPS成長率→嚴選高成長性企業 3.動能因子：近6個月夏普值→挑選強勢股 4.價值因子：近3年企業本益比(P/E)→掌握價值投資精隨 5.品質因子：近4季每股營業活動現金流量/股東權益報酬率(ROE)→精選營運效率佳企業

產業配置及前十大持股

009803前十大持股：

1.台積電，權重43.23% 2.台達電子，權重6.25% 3.鴻海，權重5.08% 4.聯發科，4.03% 5.日月光投控，2.38% 6.致茂，2.19% 7.國巨，2.16% 8.京元電，2.13% 9.華城，2.11% 10.奇鋐，1.91% ※資料來源:投信官網，統計至2026/1

009803配息資訊

每單位分配金額：新臺幣0.25元 參與配息最後申購日：115/3/16 除息交易日：115/3/17 預定發放日：115/4/9 資料來源:玉山投信

009803不僅掌握股價成長爆發力，也透過篩選機制強化股利穩定度，將成長動能與現金流機制整合在一起，對於想從高股息轉向市值型、但又擔心現金流落差的投資人來說，提供了一種更平衡的選擇。

009803前兩次除息均能迅速填息，本次配發0.25元，在股價16.66元以下買進，都有6%年化殖利率，想入手的投資人，記得在3/16前購入喔！

◎感謝 雷龍慢步 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。