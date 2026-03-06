009803高股息跳市值型「無痛轉換」兼顧雙贏！雷龍：跟上大盤也有現金流
股市，從高股息轉市值型，怎麼選？
投資人的煩惱
：大盤屢創新高，我的高股息卻還沒返回前高，想換成市值型ETF，又怕影響現金流...
：轉換過渡期該怎麼投資呢？
無痛轉換投資方式
過去幾年，高股息ETF因為配息亮眼而成為投資人首選，但隨著市場重心回到「總報酬」思維，單純追求殖利率已不再是唯一解答，真正關鍵在於股價成長與穩定配息能否同時兼顧。
：如果你是習慣穩定現金流的高股息擁護者，卻又開始意識到「只領息、不長大」可能錯過整體資產成長，那麼009803，正是一檔為這類投資人設計的理想選擇。
股價成長及配息兼顧
009803上市至今報酬率為71.95%
009803前兩次配息紀錄：
1.（2025/11/28）年化配息率7.04%，填息天數3天
2.（2025/8/29）年化配息率6.44%，填息天數5天
※資料統計至2026/2/26
6月換股重價值→提高投資組合股息率
12月追求動能→追逐強勢股，創超額報酬
五大因子選股邏輯
樣本母體
→上市普通股(排除創新板)
流動性篩選
→流動性條件二選一：
(1)近12個月成交金額前20%
(2)近12個月至少8個月自由流通週轉率達3%
指標篩選
→市值篩選：各產業市值前15%或近三年市值成長前15%
→財務篩選 : 近2年稅後純益＞0
五大篩選因子排序
→採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質，進行評分排序
權重計算
→按電子、金融、傳產市值權重分配家數
→自由流通市值加權，再依價值、動能因子調整權重（6月加重價值因子，12月加重動能因子)
精選50檔臺灣指標企業
臺灣市值動能50 五大篩選因子
1.市值因子：市值規模→聚焦台灣指標企業
1.成長因子：預估未來12個月EPS成長率→嚴選高成長性企業
3.動能因子：近6個月夏普值→挑選強勢股
4.價值因子：近3年企業本益比(P/E)→掌握價值投資精隨
5.品質因子：近4季每股營業活動現金流量/股東權益報酬率(ROE)→精選營運效率佳企業
產業配置及前十大持股
009803前十大持股：
1.台積電，權重43.23%
2.台達電子，權重6.25%
3.鴻海，權重5.08%
4.聯發科，4.03%
5.日月光投控，2.38%
6.致茂，2.19%
7.國巨，2.16%
8.京元電，2.13%
9.華城，2.11%
10.奇鋐，1.91%
※資料來源:投信官網，統計至2026/1
009803配息資訊
每單位分配金額：新臺幣0.25元
參與配息最後申購日：115/3/16
除息交易日：115/3/17
預定發放日：115/4/9
資料來源:玉山投信
009803不僅掌握股價成長爆發力，也透過篩選機制強化股利穩定度，將成長動能與現金流機制整合在一起，對於想從高股息轉向市值型、但又擔心現金流落差的投資人來說，提供了一種更平衡的選擇。
009803前兩次除息均能迅速填息，本次配發0.25元，在股價16.66元以下買進，都有6%年化殖利率，想入手的投資人，記得在3/16前購入喔！
◎感謝 雷龍慢步 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
