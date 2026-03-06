教練跟單定期定額0050+0056！真星華卻反思曝：其實不該給投資建議

近日得知，帶我的健身房教練已經開始每月幾千元定期定額買元大台灣50（0050）+元大高股息（0056）

本周股市的千點震盪，突然讓我懷疑：建議人家投資股票ETF是對的嗎？

雖然說大家都是成年人，要為自己的投資決策負責

「股市震盪就是持續買進」，我知道、體會到，也這麼做

投資新手知道歸知道，但是能否真的承受波動呢？

萬一他撐不住賣掉賠錢，當然不可能算我的，卻感覺自己可能會內心有一點道義責任與愧疚感。很奇怪的心理，對吧

以後還是不要給人投資建議

畢竟每個人的條件與風險承受度不同

專心做好自己的投資

提醒自己：課題分離

◎感謝 真星華的隨興小窩 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。