教練跟單定期定額0050+0056！真星華卻反思曝：其實不該給投資建議
近日得知，帶我的健身房教練已經開始每月幾千元定期定額買元大台灣50（0050）+元大高股息（0056）
本周股市的千點震盪，突然讓我懷疑：建議人家投資股票ETF是對的嗎？
雖然說大家都是成年人，要為自己的投資決策負責
「股市震盪就是持續買進」，我知道、體會到，也這麼做
投資新手知道歸知道，但是能否真的承受波動呢？
萬一他撐不住賣掉賠錢，當然不可能算我的，卻感覺自己可能會內心有一點道義責任與愧疚感。很奇怪的心理，對吧
以後還是不要給人投資建議
畢竟每個人的條件與風險承受度不同
專心做好自己的投資
提醒自己：課題分離
