昨漲停今爆量跌8%！南亞科帶記憶體坐上大怒神 外資仍喊目標價360元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。記者李孟珊攝影／聯合報系資料照
南亞科總經理李培瑛。記者李孟珊攝影／聯合報系資料照

中東戰火與大盤震盪雙重夾擊，記憶體6日隨台股搭上「大怒神」。龍頭廠南亞科（2408）5日才強勢攻上漲停，今日卻隨即爆量回落超過7%，劇烈波動引發市場關注。

受到國際局勢與大盤高低震盪逾500點影響，南亞科今日走勢與昨日的漲停表現形成強烈對比，盤中爆量回落影響旺宏（2337）、華邦電（2344）、群聯（8299）、鈺創（5351）等個股集體陷入震盪。儘管股價短期洗盤，但市場對於基本面的看法依然樂觀。

歐系外資最新報告指出，在DDR供給受限的背景下，合約價漲幅遠強於預期。外資不僅維持南亞科「買進」評等，更將推測合理股價由340元調升至360元，並同步調高美光、SK海力士與三星等國際大廠目標價，顯示記憶體產業長線多頭的底氣。

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）董事長陳立白直言，今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。隨著AI應用爆發，DRAM與NAND Flash呈現一貨難求的盛況，連美、中兩地的雲端大咖都親自上門搶貨。目前賣方市場態勢確立，原廠庫存已降至3至5周的歷史低水位，部分原廠甚至要求客戶預付3年貨款。

為應對缺貨潮，威剛積極拉高庫存水位，原訂3月底達到300億元的庫存目標，已在2月底提前達陣，目前正評估進一步提升至350億元以上。受惠於低價庫存利益與報價上漲，威剛2025年每股純益高達23.18元，年增率169.35%，表現具爆發力。

此外，根據研調機構集邦（TrendForce）調查，2025年第4季全球NAND Flash前五大品牌營收季增23.8%，來到211.7億美元。展望本季，NAND Flash價格預估將季增85%至90%。由於三星與SK海力士將產能轉向高階DRAM與HBM，大砍NAND產量，加上企業級SSD拉貨升溫與HDD缺貨轉單效應，業界普遍推估今年缺貨狀況將持續無解。

在市場一片震盪中，記憶體族群今日呈現漲跌分化的態勢。南亞科雖回檔，但宜鼎（5289）、宇瞻（8271）逆勢上漲超過3%，威剛也成功由黑翻紅。市場點名，在報價調整與拉貨循環的上行周期中，NAND控制IC業者群聯，以及模組大廠十銓（4967）、創見（2451）等，都將持續享有產業復甦的獲利紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華邦電 南亞科 記憶體

延伸閱讀

威剛：記憶體好到年尾 美中大咖上門搶貨

大盤報復性反彈 記憶體、PCB兩大族群強勢表態！法人給1建議

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

相關新聞

教練跟單定期定額0050+0056！真星華卻反思曝：其實不該給投資建議

健身房教練開始定期定額投資元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。他感到投資風險和個人責任之間的掙扎，認為未來應避免給他人投資建議，專注於自身投資。

00961、00919、00918怎麼挑？一表看懂震盪盤勢下的高息ETF抗跌攻略

中東地緣政治風險升高影響全球市場，但台灣基本面穩健，投資人應鎖定高息ETF如00961、00919、00918，兼顧防禦與獲利。三檔ETF中，00961年化配息率最高，且具成長潛力，適合當前震盪盤勢。

若00878、0056配息持平…00919配0.78！存股哥：今年預估股息收入上看90萬

群益台灣精選高息（00919）宣布本季配息0.78元，若國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）持平，預計年股息收入將達90萬。存股哥強調在風險控制下運用槓桿投資，堅持長期策略。

台股單日狂跌1494點免驚！存股哥：單周帳面少76萬…靠90萬股息底氣挺過震盪

台股4日狂跌1494點至32828點，儘管市值縮水76萬，存股哥表示擁有現金及黃金避險，他的股息目標可達90萬，證明存股的實際價值。

選00896而非00922的兩大關鍵原因！都明白：但其實兩檔都可以…找自己喜歡就好

科技主題ETF選擇中信綠能與電動車（00896）而非國泰台灣領袖50（00922），主要原因在於年化配息殖利率相似及00896的成分股較為均衡，能提供更穩定的表現。

陳重銘自曝買進100張009816…看好長線複利！揭密「不配息」省稅金優勢

陳重銘在Podcast中透露已購買100張凱基台灣TOP 50（009816），看好其不配息設計的長期複利潛力。

