昨漲停今爆量跌8%！南亞科帶記憶體坐上大怒神 外資仍喊目標價360元

中東戰火與大盤震盪雙重夾擊，記憶體6日隨台股搭上「大怒神」。龍頭廠南亞科（2408）5日才強勢攻上漲停，今日卻隨即爆量回落超過7%，劇烈波動引發市場關注。

受到國際局勢與大盤高低震盪逾500點影響，南亞科今日走勢與昨日的漲停表現形成強烈對比，盤中爆量回落影響旺宏（2337）、華邦電（2344）、群聯（8299）、鈺創（5351）等個股集體陷入震盪。儘管股價短期洗盤，但市場對於基本面的看法依然樂觀。

歐系外資最新報告指出，在DDR供給受限的背景下，合約價漲幅遠強於預期。外資不僅維持南亞科「買進」評等，更將推測合理股價由340元調升至360元，並同步調高美光、SK海力士與三星等國際大廠目標價，顯示記憶體產業長線多頭的底氣。

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）董事長陳立白直言，今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。隨著AI應用爆發，DRAM與NAND Flash呈現一貨難求的盛況，連美、中兩地的雲端大咖都親自上門搶貨。目前賣方市場態勢確立，原廠庫存已降至3至5周的歷史低水位，部分原廠甚至要求客戶預付3年貨款。

為應對缺貨潮，威剛積極拉高庫存水位，原訂3月底達到300億元的庫存目標，已在2月底提前達陣，目前正評估進一步提升至350億元以上。受惠於低價庫存利益與報價上漲，威剛2025年每股純益高達23.18元，年增率169.35%，表現具爆發力。

此外，根據研調機構集邦（TrendForce）調查，2025年第4季全球NAND Flash前五大品牌營收季增23.8%，來到211.7億美元。展望本季，NAND Flash價格預估將季增85%至90%。由於三星與SK海力士將產能轉向高階DRAM與HBM，大砍NAND產量，加上企業級SSD拉貨升溫與HDD缺貨轉單效應，業界普遍推估今年缺貨狀況將持續無解。

在市場一片震盪中，記憶體族群今日呈現漲跌分化的態勢。南亞科雖回檔，但宜鼎（5289）、宇瞻（8271）逆勢上漲超過3%，威剛也成功由黑翻紅。市場點名，在報價調整與拉貨循環的上行周期中，NAND控制IC業者群聯，以及模組大廠十銓（4967）、創見（2451）等，都將持續享有產業復甦的獲利紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。