本周最強資金避風出爐 00875比軍工、黃金、美債 ETF 還會漲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
資安產業受到市場關注。國泰投信推出國泰網路資安ETF（00875 )為亞洲第一檔「防駭」概念的網路資安ETF。美聯社
受美伊地緣政治衝突升溫影響，全球金融市場本周波動加劇，美股四大指數全面走弱，道瓊工業指數盤中一度狂瀉逾千點；亞股亦難倖免，韓股甚至罕見連續兩日觸發融斷機制。然而，在一片慘綠中，資安產業因具備「戰略性剛需」與高度防禦特性，反而成為資金避風港。受此激勵，國泰網路資安（00875）逆勢強漲，6日盤中再漲超過1%，本周來上漲超過8%，展現資安族群於地緣衝突期間的關鍵支撐力道。

截至5日，本周盤面上最強的股票ETF就是國泰網路資安，周漲幅達7.03%，贏過全數的反向ETF、傳統避險的黃金及美債ETF，同時，表現也領先受惠中東戰爭題材的野村全球航運龍頭、元大航太防衛科技等。僅次於商品ETF期街口S&P布蘭特油正2的40.37%和期元大S&P石油的18.05%漲幅。

國泰網路資安經理人沈廷陽表示，此次美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，不僅動用戰機、飛彈等傳統武力，更同步啟動高度整合的數位戰操作，包括干擾導航與通訊、大規模 DDoS 網路攻擊，以及入侵能源、航空等關鍵基礎設施資料，使伊朗由內而外遭受全面壓制。在飛彈摧毀指揮中樞的同時，伊朗全國網路連線率瞬間崩落至1%，讓全球見證「數位圍城」的毀滅性力量。

沈廷陽強調，該事件清楚凸顯各國必須強化資安防護韌性，資安早已是國家安全的核心基礎建設，而非選擇性支出。隨著政府與企業加速提升資安預算，產業長期趨勢明確、基本面穩健向上，後市表現不看淡，而先前2月下旬AI公司Anthropic宣布將在其Claude模型中加入新的安全功能，導致資安軟體類股集體重挫後，近日也逐步收復失土，各資安股目標價也獲大型投資銀行提高，顯示AI公司仍難以取代技術成熟的現有資安軟體公司。

建議投資人可透過一籃子布局全球策略性資安企業，例如受惠邊緣運算與即時防護需求大幅提升的Fastly，以及具備全球防火牆領導地位、客戶續約動能穩健的Fortinet等代表性個股，掌握資安產業的長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 基礎設施 道瓊工業指數

