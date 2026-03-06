00961、00919、00918怎麼挑？一表看懂震盪盤勢下的高息ETF抗跌攻略

近期中東地緣政治風險急遽升溫，美以聯軍發動「史詩怒火」行動，導致布蘭特原油與黃金價格劇烈波動。國際局勢的煙硝味連帶衝擊全球資本市場，台股更出現單日震幅逾千點的劇烈洗盤。面對外資提款與地緣政治的雙重夾擊，市場資金避險情緒濃厚。然而，法人分析指出，在台股基本面強勁支撐下，投資人操作不應僅著眼於「避險」，更應鎖定具備「資本利得轉化能力」的高息ETF，才能在震盪中兼顧防禦與獲利。

戰火燒不掉的AI需求 外銷訂單洩端倪

儘管國際利空頻傳，但回歸經濟基本面，台灣出口動能並未熄火。根據經濟部最新數據，台灣1月外銷訂單金額達769.1億美元，年增率飆升至60.1%，遠超市場預期。即便扣除春節基期因素，日均金額年增率仍達26.5%。

值得注意的是，這波成長主要由AI與高效能運算需求帶動，資通訊與電子產品訂單分別成長61.1%與42.1%。

針對市場擔憂美伊衝突恐引發斷鏈危機，研究員分析，台灣高價值電子零組件多採空運，且海運路線主要集中於亞洲與美西，避開了荷姆茲海峽熱區；此外，電子業關鍵原料PCB佔終端成本比例極低，受油價波動影響有限。換言之，台灣科技產業的「底氣」十足，為台股下檔提供了強力的基本面支撐。

高息ETF策略轉向：從「純領息」到「搶價差」

在「上有戰火壓力、下有基本面支撐」的拉鋸盤勢中，傳統僅靠金融股撐盤的防禦型策略恐顯保守。理財專家建議，現階段的高股息產品挑選邏輯應升級為「進攻型防禦」，意即該ETF必須能跟上大盤反彈，並將累積的「資本利得」透過配息發放。

隨著3月除息旺季到來，觀察CMoney最新統計，本次除息名單中，包括00961（FT臺灣永續高息）、00919（群益台灣精選高息）、00918（大華優利高填息30）等三檔ETF，預估年化配息率均突破10%大關，成為市場焦點。

2026年3月熱門高息ETF除息概況

代號 股票名稱 收盤價 今年以來總報酬率(%) 除息金額 配息頻率 年化配息率 除息日 00961 FT臺灣永續高息 10.15 8.21 0.122 月配 1.20% 3月17日 00919 群益台灣精選高息 23.71 5.85 0.78 季配 3.29% 3月17日 00918 大華優利高填息30 23.1 2.17 0.62 季配 2.68% 3月19日 00934 中信成長高股息 21.6 5.62 0.14 月配 0.65% 3月17日 00946 群益科技高息成長 9.94 4.74 0.058 月配 0.58% 3月12日 00915 凱基優選高股息30 23.6 3.46 0.38 季配 1.61% 3月17日 00900 富邦特選高股息30 14.34 5.29 0.075 月配 0.52% 3月17日 00939 統一台灣高息動能 15.81 8.59 0.072 月配 0.46% 3月11日 00944 野村趨勢動能高息 15.07 4.44 0.054 月配 0.36% 3月17日 資料來源:CMoney、資料日期:截至2026.03.05

三大高息ETF比一比 選股邏輯決定績效

進一步分析上述三檔ETF的成分股結構，可發現其抗震邏輯各有千秋：

*防禦型首選 00919： 金融股權重高達43.05%，在市場恐慌時能發揮穩盤作用，適合風險承受度較低、追求穩定現金流的投資人。 *均衡型配置 00918： 電子與金融各佔約四分之一，航運佔17%，產業分布較為平均，主打高填息因子，但在今年以來的攻擊力道上相對溫和。 *攻擊型防禦 00961：本次配息率以14.42%居冠，且今年以來總報酬率達8.21%表現最佳。其電子產業權重達41.2%，緊扣台灣出口成長主軸。

法人：有底氣更要敢進攻 00961展現雙引擎優勢

針對當前局勢，法人指出，雖然市場短期波動劇烈，但台灣電子產業受惠於AI長線趨勢明確，股價修正反而提供佈局良機。

00961的選股策略在於「高息+成長」雙引擎，一方面透過高配息率提供下檔保護，另一方面保留超過四成的電子股權重，這意味著能將過去一段時間操作電子股獲取的「資本利得」，實質轉化為配息回饋投資人。在台股基本面無虞的背景下，選擇這類能將成長紅利變現、同時不與科技趨勢脫隊的標的，將是投資人度過國際動盪、掌握長線行情的理想策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。