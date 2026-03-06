00961、00919、00918怎麼挑？一表看懂震盪盤勢下的高息ETF抗跌攻略
近期中東地緣政治風險急遽升溫，美以聯軍發動「史詩怒火」行動，導致布蘭特原油與黃金價格劇烈波動。國際局勢的煙硝味連帶衝擊全球資本市場，台股更出現單日震幅逾千點的劇烈洗盤。面對外資提款與地緣政治的雙重夾擊，市場資金避險情緒濃厚。然而，法人分析指出，在台股基本面強勁支撐下，投資人操作不應僅著眼於「避險」，更應鎖定具備「資本利得轉化能力」的高息ETF，才能在震盪中兼顧防禦與獲利。
戰火燒不掉的AI需求 外銷訂單洩端倪
儘管國際利空頻傳，但回歸經濟基本面，台灣出口動能並未熄火。根據經濟部最新數據，台灣1月外銷訂單金額達769.1億美元，年增率飆升至60.1%，遠超市場預期。即便扣除春節基期因素，日均金額年增率仍達26.5%。
值得注意的是，這波成長主要由AI與高效能運算需求帶動，資通訊與電子產品訂單分別成長61.1%與42.1%。
針對市場擔憂美伊衝突恐引發斷鏈危機，研究員分析，台灣高價值電子零組件多採空運，且海運路線主要集中於亞洲與美西，避開了荷姆茲海峽熱區；此外，電子業關鍵原料PCB佔終端成本比例極低，受油價波動影響有限。換言之，台灣科技產業的「底氣」十足，為台股下檔提供了強力的基本面支撐。
高息ETF策略轉向：從「純領息」到「搶價差」
在「上有戰火壓力、下有基本面支撐」的拉鋸盤勢中，傳統僅靠金融股撐盤的防禦型策略恐顯保守。理財專家建議，現階段的高股息產品挑選邏輯應升級為「進攻型防禦」，意即該ETF必須能跟上大盤反彈，並將累積的「資本利得」透過配息發放。
隨著3月除息旺季到來，觀察CMoney最新統計，本次除息名單中，包括00961（FT臺灣永續高息）、00919（群益台灣精選高息）、00918（大華優利高填息30）等三檔ETF，預估年化配息率均突破10%大關，成為市場焦點。
2026年3月熱門高息ETF除息概況
|代號
|股票名稱
|收盤價
|今年以來總報酬率(%)
|除息金額
|配息頻率
|年化配息率
|除息日
|00961
|FT臺灣永續高息
|10.15
|8.21
|0.122
|月配
|1.20%
|3月17日
|00919
|群益台灣精選高息
|23.71
|5.85
|0.78
|季配
|3.29%
|3月17日
|00918
|大華優利高填息30
|23.1
|2.17
|0.62
|季配
|2.68%
|3月19日
|00934
|中信成長高股息
|21.6
|5.62
|0.14
|月配
|0.65%
|3月17日
|00946
|群益科技高息成長
|9.94
|4.74
|0.058
|月配
|0.58%
|3月12日
|00915
|凱基優選高股息30
|23.6
|3.46
|0.38
|季配
|1.61%
|3月17日
|00900
|富邦特選高股息30
|14.34
|5.29
|0.075
|月配
|0.52%
|3月17日
|00939
|統一台灣高息動能
|15.81
|8.59
|0.072
|月配
|0.46%
|3月11日
|00944
|野村趨勢動能高息
|15.07
|4.44
|0.054
|月配
|0.36%
|3月17日
資料來源:CMoney、資料日期:截至2026.03.05
三大高息ETF比一比 選股邏輯決定績效
進一步分析上述三檔ETF的成分股結構，可發現其抗震邏輯各有千秋：
*防禦型首選 00919： 金融股權重高達43.05%，在市場恐慌時能發揮穩盤作用，適合風險承受度較低、追求穩定現金流的投資人。
*均衡型配置 00918： 電子與金融各佔約四分之一，航運佔17%，產業分布較為平均，主打高填息因子，但在今年以來的攻擊力道上相對溫和。
*攻擊型防禦 00961：本次配息率以14.42%居冠，且今年以來總報酬率達8.21%表現最佳。其電子產業權重達41.2%，緊扣台灣出口成長主軸。
法人：有底氣更要敢進攻 00961展現雙引擎優勢
針對當前局勢，法人指出，雖然市場短期波動劇烈，但台灣電子產業受惠於AI長線趨勢明確，股價修正反而提供佈局良機。
00961的選股策略在於「高息+成長」雙引擎，一方面透過高配息率提供下檔保護，另一方面保留超過四成的電子股權重，這意味著能將過去一段時間操作電子股獲取的「資本利得」，實質轉化為配息回饋投資人。在台股基本面無虞的背景下，選擇這類能將成長紅利變現、同時不與科技趨勢脫隊的標的，將是投資人度過國際動盪、掌握長線行情的理想策略。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
