前幾天群益台灣精選高息（00919）公告本季配息0.78，如果國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）都持平配發的話，第二季股息可以破20萬，但我肯定是會繼續投入，加上我還有金融股，合理預估今年股息可能從85萬上看到90萬。

主要是高股息年化預估殖利率可以比去年高些，去年業績不錯的金融股配息配股也可能比較好，加減乘除後我認為可以達到90萬，如果照進度跑的話那明年百萬股息就有希望了，也算是解鎖了人生一大成就。

昨天跌了1494點是台股史上第三大跌點，看了一下台股歷史前十大單日跌點，在我開始借貸存股以來好像都經歷過了，但我還是照目前的策略持續上槓買進，控制好維持率，以及隨時保有可以再質押的現股及避險型資產。

開帳號也快4年了，各位看我的上槓風格也不是一般大家認為的槓好槓滿、用大槓桿換大獲利的走鋼索式上槓，而是在嚴謹的風險控制下加上合理的槓桿，讓自己的資產及現金流穩定的放大，我認為才是讓槓桿發揮最大力量的方式。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。