台股大跌後反彈機會大 法人建議布局主動台股 ETF

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

中東戰事擴大，地緣政治動盪的陰霾壟罩全球股市，台股也跟隨美股下跌。統一投信表示，根據CMoney統計至4日資料顯示，過去加權指數單日跌點超過千點後，有機會跌深反彈，短線有不錯表現。台灣今年經濟成長預期保持強勁，AI落地加速推動趨勢發展，使台股長線仍為多頭格局。

當股市出現非基本面因素的下跌時，反而是逢低加碼的好時機，投資人可透過主動式台股ETF及基金，在股市震盪中掌握長線成長機會。

統一投信表示，根據CMoney截至4日的歷史數據，除了4日加權指數下跌1,495點以外，先前台股單日下跌超過1,000點共有４次，包括去年4月7日受到川普宣布關稅政策衝擊，加權指數單日跌點達2,066點，創歷史新高。綜觀過去4次加權指數單日下跌逾千點，後5日的上漲機率為75%，平均漲幅為5.6%；後20日的上漲機率上升至100%，平均漲幅為9.97%。若逐次分析這4次台股下跌後表現，單次的後5日漲幅最高是11.94%，最差則是下跌0.78%；單次的後20日漲幅最高為18.12%，最低也有2.91%。

ETF投資人可以利用主動統一台股增長（00981A）布局台股後市反彈機會。除了資本利得以外，統一00981A為季配息，投資人也有機會獲得配息收益，不需要現金流的投資人則可以善用券商的股息再投入機制，加速資本累積。

統一投信台股團隊表示，台灣主計處公布去年GDP概估統計，全年經濟成長率概估為8.63%，高於預期的7.37%，並寫近15年以來新高。近期主計處也將今年經濟成長率從去年11月預測的3.54%，大幅上修至7.71%，顯示台灣經濟維持強勁擴張。今年預期在半導體需求增長、全球對AI的資本支出持續擴張下，台股有望維持多頭走勢。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

經濟成長率 台股

歷史經驗顯示急跌千點之後上漲機率9成 法人：逢低布局台股高息 ETF

戰事干擾短線行情 市值、科技型ETF投資人搶進

台股商品伺機撿便宜 歷史經驗大跌千點後九成會漲

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

選00896而非00922的兩大關鍵原因！都明白：但其實兩檔都可以…找自己喜歡就好

科技主題ETF選擇中信綠能與電動車（00896）而非國泰台灣領袖50（00922），主要原因在於年化配息殖利率相似及00896的成分股較為均衡，能提供更穩定的表現。

陳重銘自曝買進100張009816…看好長線複利！揭密「不配息」省稅金優勢

陳重銘在Podcast中透露已購買100張凱基台灣TOP 50（009816），看好其不配息設計的長期複利潛力。

每張領780元現金！00713除息倒數…抓準區間價位打造安穩現金流

元大台灣高息低波（00713）將於3月20日除息0.78元，配息發放日定於4月14日。近四季配息累計3.44元，殖利率約6.5%。

009816回檔再加碼20張…累積達100張！杉本分享存股紀律與心法

杉本在市場回檔時選擇加碼20張，累積達100張009816，強調理性投資紀律。

趁拉回布局009803…一手掌握市值與成長雙動能！輝達GTC大會即將登場

台股ETF將於3月中旬迎來除息高峰，多檔ETF如保德信市值動能50（009803）配息金額上升。

買不配息海外ETF比較好？網買00646、00662：不盯盤效果也好

每人投資標的選擇不同，個人須按照自身需求購買符合的目標。一名網友在PTT發文詢問「買不配息的海外ETF是不是更好」，提到近期市場掀起「不配息ETF」討論，但其實台股早已有不少海外ETF本來就不配息，例如元大00646與富邦00662。貼文引發股民討論，有人認為長期投資確實有優勢，也有人指出ETF選擇的核心仍在投資邏輯與成本結構，而非單純是否配息。

