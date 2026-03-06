聽新聞
台股單日狂跌1494點免驚！存股哥：單周帳面少76萬…靠90萬股息底氣挺過震盪
＊原文發文時間為3月4日
今天（3/4）一天跌了1494點，收在32828點，從高點35579來看共跌了2751點，其實不用太過擔心，有開槓桿的控制好風險，有領股息的記得繼續再投入，靜待風暴過去即可，震盪都是很正常的事。
我的總值在今天少了40萬，光這個禮拜少了76萬，維持率目前是242%，但我還有70多萬現股可以持續質押，以及黃金對沖風險，所以自認風險控制還行，不過還是建議大家控制在250%以上比較好。
另外我看了一下自己目前的股息進度，今年其實很有機會達到90萬，而股息就是讓你在大跌時有更多容錯空間，無論是在生活或是存股，都有一筆被動收入讓你彈性運用，「心理帳戶」在投資方面還是有一定的效益，不能完全否認它的存在。
在我的追蹤者有很多媽媽，他們是全職在家帶小孩，因為有被動收入讓他們可以選擇專心在家庭上，過去也有文字訪談過一位媽媽，因為小孩需要比較多的醫療照顧，也是股息現金流讓他的壓力減少很多。
我認為存股的好處真的不只是反應帳面上的報酬數字，這件事是真的可以實現在生活當中，不是只有我，其實很多人都靠存股讓人生變得更好，我覺得這才是存股的最大價值。
◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
