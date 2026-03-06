快訊

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

Xbox下一代主機超吸引人！代號「Project Helix」確定可玩PC遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

台股單日狂跌1494點免驚！存股哥：單周帳面少76萬…靠90萬股息底氣挺過震盪

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥不畏單週帳面蒸發76萬，透過質押現股與黃金對沖控好風險，建立穩健的股息心理帳戶。記者杜建重／攝影
存股哥不畏單週帳面蒸發76萬，透過質押現股與黃金對沖控好風險，建立穩健的股息心理帳戶。記者杜建重／攝影

＊原文發文時間為3月4日

今天（3/4）一天跌了1494點，收在32828點，從高點35579來看共跌了2751點，其實不用太過擔心，有開槓桿的控制好風險，有領股息的記得繼續再投入，靜待風暴過去即可，震盪都是很正常的事。

我的總值在今天少了40萬，光這個禮拜少了76萬，維持率目前是242%，但我還有70多萬現股可以持續質押，以及黃金對沖風險，所以自認風險控制還行，不過還是建議大家控制在250%以上比較好。

另外我看了一下自己目前的股息進度，今年其實很有機會達到90萬，而股息就是讓你在大跌時有更多容錯空間，無論是在生活或是存股，都有一筆被動收入讓你彈性運用，「心理帳戶」在投資方面還是有一定的效益，不能完全否認它的存在。

在我的追蹤者有很多媽媽，他們是全職在家帶小孩，因為有被動收入讓他們可以選擇專心在家庭上，過去也有文字訪談過一位媽媽，因為小孩需要比較多的醫療照顧，也是股息現金流讓他的壓力減少很多。

我認為存股的好處真的不只是反應帳面上的報酬數字，這件事是真的可以實現在生活當中，不是只有我，其實很多人都靠存股讓人生變得更好，我覺得這才是存股的最大價值。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

009815換股名單出爐！重押半導體…AI科技巨頭長線買點浮現

趁拉回布局009803…一手掌握市值與成長雙動能！輝達GTC大會即將登場

陳重銘自曝買進100張009816…看好長線複利！揭密「不配息」省稅金優勢

選00896而非00922的兩大關鍵原因！都明白：但其實兩檔都可以…找自己喜歡就好

相關新聞

00961、00919、00918怎麼挑？一表看懂震盪盤勢下的高息ETF抗跌攻略

中東地緣政治風險升高影響全球市場，但台灣基本面穩健，投資人應鎖定高息ETF如00961、00919、00918，兼顧防禦與獲利。三檔ETF中，00961年化配息率最高，且具成長潛力，適合當前震盪盤勢。

若00878、0056配息持平…00919配0.78！存股哥：今年預估股息收入上看90萬

群益台灣精選高息（00919）宣布本季配息0.78元，若國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）持平，預計年股息收入將達90萬。存股哥強調在風險控制下運用槓桿投資，堅持長期策略。

台股單日狂跌1494點免驚！存股哥：單周帳面少76萬…靠90萬股息底氣挺過震盪

台股4日狂跌1494點至32828點，儘管市值縮水76萬，存股哥表示擁有現金及黃金避險，他的股息目標可達90萬，證明存股的實際價值。

選00896而非00922的兩大關鍵原因！都明白：但其實兩檔都可以…找自己喜歡就好

科技主題ETF選擇中信綠能與電動車（00896）而非國泰台灣領袖50（00922），主要原因在於年化配息殖利率相似及00896的成分股較為均衡，能提供更穩定的表現。

陳重銘自曝買進100張009816…看好長線複利！揭密「不配息」省稅金優勢

陳重銘在Podcast中透露已購買100張凱基台灣TOP 50（009816），看好其不配息設計的長期複利潛力。

每張領780元現金！00713除息倒數…抓準區間價位打造安穩現金流

元大台灣高息低波（00713）將於3月20日除息0.78元，配息發放日定於4月14日。近四季配息累計3.44元，殖利率約6.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。