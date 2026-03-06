選00896而非00922的兩大關鍵原因！都明白：但其實兩檔都可以…找自己喜歡就好

昨天一堆人問我，這個月科技主題ETF遊牧為什麼買中信綠能及電動車（00896）不買國泰台灣領袖50（00922），我想等今天再回答。

00922是半年配，所以看起來配息數字比季配的00896高很多，但其實年化配息殖利率差不多，此其一。

另外，00922台積電配重超過40%，承平時期台積電大牛狂奔績效很好，近期三普一直亂的混亂時期，成分股配重比較平均的00896比較穩，你可以看附圖，00922剛剛跌得比00896多，這也表現在我跑的技術指標，00896排名是優於00922的，此其二。

但其實，兩檔都可以，沒差很多，找你自己喜歡的就好。

