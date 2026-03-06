快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

選00896而非00922的兩大關鍵原因！都明白：但其實兩檔都可以…找自己喜歡就好

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
在近期川普擾動市場的混亂期，成分股配重平均的00896不僅抗跌能力與技術指標優於00922，兩者的年化配息殖利率也表現相當。記者許正宏／攝影
在近期川普擾動市場的混亂期，成分股配重平均的00896不僅抗跌能力與技術指標優於00922，兩者的年化配息殖利率也表現相當。記者許正宏／攝影

昨天一堆人問我，這個月科技主題ETF遊牧為什麼買中信綠能及電動車（00896）不買國泰台灣領袖50（00922），我想等今天再回答。

00922是半年配，所以看起來配息數字比季配的00896高很多，但其實年化配息殖利率差不多，此其一。

另外，00922台積電配重超過40%，承平時期台積電大牛狂奔績效很好，近期三普一直亂的混亂時期，成分股配重比較平均的00896比較穩，你可以看附圖，00922剛剛跌得比00896多，這也表現在我跑的技術指標，00896排名是優於00922的，此其二。

但其實，兩檔都可以，沒差很多，找你自己喜歡的就好。

◎感謝 都明白的存股筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 00896中信綠能及電動車 ETF 2330台積電 配息

延伸閱讀

趁拉回布局009803…一手掌握市值與成長雙動能！輝達GTC大會即將登場

009816回檔再加碼20張…累積達100張！杉本分享存股紀律與心法

每張領780元現金！00713除息倒數…抓準區間價位打造安穩現金流

陳重銘自曝買進100張009816…看好長線複利！揭密「不配息」省稅金優勢

相關新聞

選00896而非00922的兩大關鍵原因！都明白：但其實兩檔都可以…找自己喜歡就好

科技主題ETF選擇中信綠能與電動車（00896）而非國泰台灣領袖50（00922），主要原因在於年化配息殖利率相似及00896的成分股較為均衡，能提供更穩定的表現。

陳重銘自曝買進100張009816…看好長線複利！揭密「不配息」省稅金優勢

陳重銘在Podcast中透露已購買100張凱基台灣TOP 50（009816），看好其不配息設計的長期複利潛力。

每張領780元現金！00713除息倒數…抓準區間價位打造安穩現金流

元大台灣高息低波（00713）將於3月20日除息0.78元，配息發放日定於4月14日。近四季配息累計3.44元，殖利率約6.5%。

009816回檔再加碼20張…累積達100張！杉本分享存股紀律與心法

杉本在市場回檔時選擇加碼20張，累積達100張009816，強調理性投資紀律。

趁拉回布局009803…一手掌握市值與成長雙動能！輝達GTC大會即將登場

台股ETF將於3月中旬迎來除息高峰，多檔ETF如保德信市值動能50（009803）配息金額上升。

買不配息海外ETF比較好？網買00646、00662：不盯盤效果也好

每人投資標的選擇不同，個人須按照自身需求購買符合的目標。一名網友在PTT發文詢問「買不配息的海外ETF是不是更好」，提到近期市場掀起「不配息ETF」討論，但其實台股早已有不少海外ETF本來就不配息，例如元大00646與富邦00662。貼文引發股民討論，有人認為長期投資確實有優勢，也有人指出ETF選擇的核心仍在投資邏輯與成本結構，而非單純是否配息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。