陳重銘自曝買進100張009816…看好長線複利！揭密「不配息」省稅金優勢

＊原文發文時間為3月2日

不敗教主陳重銘在Podcast節目中談到，2月相當火熱的一檔ETF，就是2月3日上市的凱基台灣TOP 50（009816）。

他指出，這檔ETF上市不到一個月，到了2月底規模已逼近500億元，話題性相當高，也成為近期市場關注焦點。

不配息ETF崛起 話題性成為吸金關鍵

陳重銘分析，009816之所以能快速吸引資金，與其主打「不配息」有關。

他表示，過去台灣投資人偏好領股利，因此近年高股息ETF愈出愈多，從年配、季配一路發展到月配，投信業者也持續跟進，讓高股息商品幾乎已成市場主流。在這樣的背景下，009816反而以「不配息」作為訴求，成功創造出區隔性，也更容易吸引投資人目光。

針對不配息的設計，陳重銘解釋，ETF淨值本來就包含發行價格、成分股配發的股息，以及成分股上漲或換股產生的價差。若ETF把股息配發給投資人，本質上就是把原本已經在淨值裡的錢再拿出來配回去，等於是「左邊口袋放到右邊口袋」。他認為，許多投資人偏好高配息，但若從總資產角度來看，配息不等於資產真的增加，還可能衍生所得稅與補充保費等成本。

他進一步指出，不配息商品的優勢之一，在於可將報酬保留在淨值中，若來自資本利得，現行制度下又具免稅特性。以009816為例，他表示，該檔ETF在2月上市時發行價為10元，之後漲到11.4元左右，其中增加的1.4元可視為資本利得，這部分在目前制度下屬於免稅。他也以波克夏為例，指出巴菲特長期不配息，背後同樣有稅務效率的考量。

與0050最大差異 成分股邏輯與台積電權重配置

談到商品定位時，陳重銘表示，009816屬於被動式ETF，因為代號後方沒有「A」，代表並非主動型產品，而是追蹤指數操作。他指出，009816追蹤的是台灣TOP50指數，成分股為台灣市值前50大的企業；不過，與元大台灣50（0050）、富邦台50）（006208）單純依市值選股不同，009816在選股邏輯上加入了條件，例如最近四季獲利需大於零，權重配置也不只是看市值，還會納入動能設計，讓較具上漲動能的個股擁有較高比重。

他認為，009816與0050最大的差異之一，在於台積電權重配置。陳重銘表示，0050過去較集中在台積電，009816則讓台積電權重與大盤接近，其他成分股也因此有較多表現空間。他也提到，009816目前經理費約0.07%，保管費也相對較低，若以長期投資角度觀察，成本面具有優勢。不過，對於動能設計最終效果如何，他認為仍需時間長期驗證。

陳重銘表示，自己對009816「不配息」的設計相當欣賞，對其成分股配置也認為「算OK」。他並透露，自己已有買進009816，部位為100張，後續也會持續關注這檔新上市ETF的表現。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。