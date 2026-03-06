每張領780元現金！00713除息倒數…抓準區間價位打造安穩現金流

元大台灣高息低波（00713）要在3/20（五）除息0.78元，和過去幾季的配息一樣，並沒有成長或減少。配息發放日則訂在4/14（二），屆時投資人每張可以領到780元。

00713近四季的配息為1.1+0.78+0.78+0.78=3.44元，若以3/5的收盤價52.55元來計算，殖利率約落在6.5％左右，以高息型ETF來說不算高，但我認為是一個可接受且穩健的數據。

00713的股價就如他的名字一樣「低波動」，所以在AI科技股當道的現在，他的股性並不受到青睞。從他的持股比例觀察，電子相關的通信網路佔約18.76％、半導體佔約6.55％、電子通路佔約5.7％、電子零組件佔約1.51％，而這其中跟AI題材相關的公司可能又更少。反觀他的金融保險佔約24.61％，其餘剩下的幾乎都是傳產股，在美國關稅影響之下，傳產有不少公司倍受壓抑，也間接導致00713真的很「低波」！

過去一年最高股價在55.25元，最低股價則落在46.36元，現在的52.55元則是中間偏高的地方，想要布局這檔的朋友們，或許自己找個可以接受的價格來承接囉。

◎感謝 Andyworld理財&家庭記事簿 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。