009816回檔再加碼20張…累積達100張！杉本分享存股紀律與心法
＊原文發文時間為3月3日
當市場出現明顯回檔時，杉本選擇冷靜地加碼。
不是因為不害怕下跌，而是清楚知道，波動本來就是市值型ETF的一部分，價格修正，往往只是市場情緒的反映，而不是企業價值的消失；當成分股的長期競爭力沒有改變，回檔反而讓成本更合理，
大跌時加碼，不是逞強，而是事前規劃好的紀律，資金比例、承受區間、心理準備；都在下跌發生前就已經想清楚，這樣的投入，不帶情緒，只按計畫執行。
市場總會有起伏，真正重要的不是猜最低點，而是在合理區間持續累積，跌的時候願意慢慢買，漲的時候自然能穩穩抱，投資從來不是追逐短線的刺激，而是在震盪中，讓時間替耐心發酵。
◎感謝 杉本來了 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
