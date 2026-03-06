趁拉回布局009803…一手掌握市值與成長雙動能！輝達GTC大會即將登場
馬年春節後第一波台股ETF除息高峰將在本月中旬熱鬧登場，超過10檔ETF都將進行除息，其中以3月17日為大宗除息日；受惠於台股這波多頭表現，本次多數ETF配息金額都較前次更高，包括保德信市值動能50（009803）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等。
3月中旬配息之非主動型台股ETF
|股票代號
|股票名稱
|除息日
|最新現金股利
|是否較前次高
|009803
|保德信市值動能50
|2026/3/17
|請參考官網
|是
|00728
|第一金工業30
|2026/3/19
|0.52
|是
|00896
|中信綠能及電動車
|2026/3/17
|0.7
|是
|00915
|凱基優選高股息30
|2026/3/17
|0.38
|是
|00918
|大華優利高填息30
|2026/3/19
|0.62
|是
|00919
|群益台灣精選高息
|2026/3/17
|0.78
|是
|00921
|兆豐龍頭等權重
|2026/3/17
|0.27
|是
|00922
|國泰台灣領袖50
|2026/3/17
|2
|是
|00935
|野村臺灣新科技50
|2026/3/17
|1.2
|是
|009802
|富邦旗艦50
|2026/3/17
|0.092
|平
|00962
|台新AI優息動能
|2026/3/16
|0.05
|是
資料來源 : 各投信業者，2026/03。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
玉山投信指出，這波除息潮為馬年開紅盤以來首波，在台股多頭暢旺、企業獲利續揚之下，不僅讓台股ETF參與了完整的旺季行情，反映在配息上也表現得可圈可點，看好AI持續驅動台股獲利上修至年成長27%，雖然短線遇到地緣政治波動風險，然長線成長趨勢持續，建議投資人不妨透過能隨台股脈動做選股調整，強化成長與動能篩選條件的市值型台股ETF。
009803經理人楊立楷指出，美國製造業與服務業景氣呈現擴張，尤其新訂單大幅上揚，庫存消化良好，整體經濟展望正向，且美台股市高度連動，看好AI需求的帶動，以及企業財報獲利上調、就業與通膨數據持穩等利多因素，指數震盪拉回時，正增添進場布局吸引力。
除了地緣政治的影響外，楊立楷強調，包括美國關稅進程、軟體股短線出現承壓、市場對AI代理衝擊之不安擴散等，或使市場轉趨觀望，但從近期公布的財報並未改變看多科技的核心觀點，在雲端業者的資本支出擴張，伴隨積壓訂單增加的驗證，預期科技股的基本敘事依然穩健，不妨逢低布局介入長期機會。
楊立楷分析，5日台股收盤彈升超過800點，不僅止穩過去兩日大跌情緒，也帶動指數重返月線之上，然指數盤中高底點落差逾800點，反應市場仍擔心中東戰事尚未明朗，預估指數將在月線附近高檔震盪，惟3月中旬輝達GTC大會、全球最大SATELLITE 2025衛星展等題材將相繼登場，AI主題中長線趨勢未變。
看好台股今年依舊有高點可期，楊立楷建議，投資人不妨透過聚焦市值成長因子的台股ETF參與後市行情，且宜一次網羅市值標竿與市值成長兩大族群龍頭，全方面挑選體質佳的優質企業。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
