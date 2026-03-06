快訊

400萬人屏息以待！26檔3月除息 ETF 這檔配息金額創高年化配息率12.8%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖/AI生成
ETF示意圖。圖/AI生成

目前已公布有26檔台股ETF將在3月除息，400萬受益人屏息以待。其中，包括群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961）、國泰台灣領袖50（00922）、中信綠能及電動車（00896）及大華優利高填息30（00918）等五檔年化配息率超過10%。

觀察這26檔將除息的台股ETF，以月配型產品佔多數，共計有13檔，有10檔季配、2檔半年配與1檔雙月配，在產品類型上劃分為高息型、產業型與市值型，以高息型17檔最多；群益台灣精選高息ETF第12次配息金額0.78元是唯一一檔配息金額創新高的台股ETF。

法人指出，台股近期震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息且又有潛在的價差空間可期，台股精準高息ETF就是最佳標的。00919第12次配息金額0.78元創新高，預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10%以上，除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為2026年4月14日。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股近日受到中東緊張局勢影響震盪劇烈，金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，配置要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求。在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，台股沒有轉為空頭市場的疑慮，中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

3月除息的台股ETF受益人數前十名。資料來源：CMoney
3月除息的台股ETF受益人數前十名。資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

