009815換股名單出爐！重押半導體…AI科技巨頭長線買點浮現

聯合新聞網／ 綜合報導
大華美國MAG7+（009815）最新成分股調整生效，納入Intel等3大半導體廠，把握美股震盪時機布局AI科技巨頭。記者許正宏／攝影
以美國科技巨擘MAG7為持股核心的大華美國MAG7+（009815）公告最新成分股，本次更換於5日盤後生效。本次009815共新增及剔除3檔成分股，納入半導體大廠Intel，半導體設備大廠科磊與科林研發；剔除ServiceNow、ADOBE以及SONY。(009815)大華美國MAG7+經理人薛竣友表示，當前科技股的投資主軸仍為AI技術發展，其中半導體更是AI發展的核心。儘管近期美股受到政策與戰爭影響相對震盪，不過在美國經濟仍相當穩固的情形下，短期下跌將成為中長期投資者入手美股的好時機。

薛竣友指出，過去投資人對於科技股的印象都是本益比相對較高，然而根據彭博統計至2月底，彭博MAG7指數的預估本益比為23.8倍，低於S&P500核心消費類股指數的24.2與那斯達克100指數的25.5。

再從近五年的股價表現與營收表現年複合成長率來看，股價仍具有吸引力。他表示，科技龍頭股的的競爭優勢仍然存在且難以動搖，在AI發展加速且競爭越加激烈的時期，當前科技巨頭的極具投資吸引力。

薛竣友表示，前陣子七巨頭與科技龍頭企業的財報公布之後，股價因市場重新調整未來增長預期而下跌。然而，這些科技龍頭的技術優勢與護城河依然存在，長期發展趨勢不變。此外，近期科技類股利多消息也開始浮現，如博通於4日盤後公布財報，營收年增29%以及AI營收年增106%，且第二季財測亦超出市場預期，顯示AI需求仍相當火熱。

另外NVIDIA GTC大會將於三月中旬登場，執行長黃仁勳已預告將發表「前所未見的晶片」。市場預期，輝達將於大會中公開下一代AI晶片的Feyman，且傳聞將導入台積電1.6奈米製程技術，有望再次點燃市場對AI類股的上漲情緒。

009815最新成分股變動

新增刪除
英特爾 (Intel)ServiceNow
科磊ADOBE
科林研發SONY
資料來源：大華銀投信整理，2026/3

009815最新前十大成分股

前十大持股簡介權重
輝達全球AI晶片領導者15.23%
蘋果全球領先行動裝置大廠13.50%
Alphabet(谷歌)市佔最高搜尋引擎公司11.24%
微軟全球領先電腦軟體大廠10.71%
亞馬遜電商與雲端領導廠商7.45%
台積電全球晶圓代工龍頭6.17%
博通美國通訊晶片大廠5.34%
Meta全球網路社群龍頭5.32%
特斯拉全球電動車大廠4.32%
艾司摩爾全球半導體設備龍頭1.96%

資料來源: Bloomberg; 大華銀投信整理; 資料日期: 2026/3/4

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+ ETF 台積電 黃仁勳

