陸港股ETF 後市有戲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

中國兩會於3月初開幕，隨著兩會過後擴大內需的刺激政策實施，法人指出，觀察重點將在政策能否有效傳導到實體經濟，若整體供給與需求的差距如預期縮小，將大幅助益陸港股表現，在政策紅利加持下，長線投資價值顯現，相關ETF可布局。

針對兩會後的市場展望，國泰富時中國A50（00636）經理人蘇鼎宇指出，可見「內需主導」已成為中國未來五年的核心增長模式，這與年初中央經濟工作會議強調的「以進促穩」方針高度一致。

儘管2月製造業PMI進一步回落至49，顯示內需復甦動能確實面臨挑戰，然而，隨著「十五五」規劃綱要草案的出台，北京釋放出強烈的提振消費與建設國內市場訊號，預計將透過財政與貨幣政策雙管齊下，有效對沖地方財政緊縮與民間預期偏弱的缺口。

人民銀行近期不斷釋出降息訊號，並已下調購商業用房頭期款比率至30%，展現了積極實施適度寬鬆政策以活絡經濟的決心，為兩會後的經濟復甦奠定穩固的金融基礎。

在投資策略方面，雖然陸股年初走勢漲跌互見，代表大型藍籌的富時中國A50指數在2月出現修正，但這類市值大且獲利較為穩定的產業龍頭，往往是政府穩增長政策最直接的受惠者，目前市況仍適合逢回持續布局代表大型藍籌股的ETF。

根據過往兩會召開後的20個交易日期間，食品飲料、有色金屬、汽車、房地產、建築材料、公用事業、銀行等產業，上漲機率都高達六、七成以上，而國泰富時中國A50前十大成分股皆屬於這些兩會受惠產業類別，後市看好。

中信中國50（00752）經理人陳雯卿表示，中國不再一味追求經濟成長的絕對數據，而是轉向經濟成長的質量提升。在政策工具方面，預期中國將延續「積極財政、穩健貨幣」的統籌配置，並強化財政赤字對重大戰略支撐作用。

產業布局上，科技創新與新質生產力仍是重點發展方向，除持續深化AI與實體經濟的深度融合（AI+）外，產業政策預期將有利於量子科技、生物製造與人形機器人等未來產業發展。此外，擴大內需也會與供應鏈自主化協同發力，成為支持2026年大陸經濟韌性的雙引擎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兩會 貨幣政策 人形機器人

台股ETF除息 月中上秀

馬年首波台股ETF除息高峰將在本月中旬登場，超過十檔ETF都將進行除息，以3月17日為大宗除息日；受惠於台股這波多頭表現，本次多數ETF配息金額都較前次更高，吸引市場關注，也帶動ETF的資金布局動能。

陸港股ETF 後市有戲

主動式ETF新亮點 00998A、00986D將於23日開募

全球金融股近年報酬表現不輸科技股且權重逐年提升，但波動度明顯較低；金融債因降息環境且價格處於長期折價狀態，隨監管放鬆將迎來成長新局，使金融股債市成為2026年布局全球產業的新亮點。

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

009815三進三出 大型科技股迎利多、博通盤前漲逾6%

追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數大華美國MAG7+（009815）5日盤後進行半年度成分股調整，此次新增及刪除各三檔，新增半導體大廠Intel，半導體設備大廠科磊與科林研發；刪除ServiceNow、ADOBE以及SONY。

市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

國泰投信指出，台股此前月線乖離一度接近一成，本就位處相對高檔，一旦遭遇地緣政治衝擊，短線震盪易被放大。然而回顧去年4月川普啟動對等關稅後，台股迅速擺脫干擾，展現強勢多頭，不到一年便衝破35,000點，使市場普遍將回檔視為「難得切入點」。這次下跌期間，資金明顯流入市值型ETF，國泰台灣領袖50（00922）3月3、4日成交量分別達到10萬張與8萬張，遠高於前一周均值。00922也將除息，提醒投資人想參與這次配息，最後買進日為3月16日。

