陸港股ETF 後市有戲

中國兩會於3月初開幕，隨著兩會過後擴大內需的刺激政策實施，法人指出，觀察重點將在政策能否有效傳導到實體經濟，若整體供給與需求的差距如預期縮小，將大幅助益陸港股表現，在政策紅利加持下，長線投資價值顯現，相關ETF可布局。

針對兩會後的市場展望，國泰富時中國A50（00636）經理人蘇鼎宇指出，可見「內需主導」已成為中國未來五年的核心增長模式，這與年初中央經濟工作會議強調的「以進促穩」方針高度一致。

儘管2月製造業PMI進一步回落至49，顯示內需復甦動能確實面臨挑戰，然而，隨著「十五五」規劃綱要草案的出台，北京釋放出強烈的提振消費與建設國內市場訊號，預計將透過財政與貨幣政策雙管齊下，有效對沖地方財政緊縮與民間預期偏弱的缺口。

人民銀行近期不斷釋出降息訊號，並已下調購商業用房頭期款比率至30%，展現了積極實施適度寬鬆政策以活絡經濟的決心，為兩會後的經濟復甦奠定穩固的金融基礎。

在投資策略方面，雖然陸股年初走勢漲跌互見，代表大型藍籌的富時中國A50指數在2月出現修正，但這類市值大且獲利較為穩定的產業龍頭，往往是政府穩增長政策最直接的受惠者，目前市況仍適合逢回持續布局代表大型藍籌股的ETF。

根據過往兩會召開後的20個交易日期間，食品飲料、有色金屬、汽車、房地產、建築材料、公用事業、銀行等產業，上漲機率都高達六、七成以上，而國泰富時中國A50前十大成分股皆屬於這些兩會受惠產業類別，後市看好。

中信中國50（00752）經理人陳雯卿表示，中國不再一味追求經濟成長的絕對數據，而是轉向經濟成長的質量提升。在政策工具方面，預期中國將延續「積極財政、穩健貨幣」的統籌配置，並強化財政赤字對重大戰略支撐作用。

產業布局上，科技創新與新質生產力仍是重點發展方向，除持續深化AI與實體經濟的深度融合（AI+）外，產業政策預期將有利於量子科技、生物製造與人形機器人等未來產業發展。此外，擴大內需也會與供應鏈自主化協同發力，成為支持2026年大陸經濟韌性的雙引擎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。