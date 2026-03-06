台股ETF除息 月中上秀

馬年首波台股ETF除息高峰將在本月中旬登場，超過十檔ETF都將進行除息，以3月17日為大宗除息日；受惠於台股這波多頭表現，本次多數ETF配息金額都較前次更高，吸引市場關注，也帶動ETF的資金布局動能。

在台股多頭暢旺、企業獲利續揚之下，不僅讓台股ETF參與了完整的旺季行情，反映在配息上也表現得可圈可點，看好AI持續驅動台股獲利上修至年成長27%，雖然短線遇到地緣政治波動風險，但長線成長可期。

統計3月中旬將配息的非主動型台股ETF，共有逾十檔產品陸續除息，其中以3月17日最為集中，成為本波除息高峰。聚焦市值與產業主題的ETF維持穩定配息，如：保德信市值動能50每單位配息0.25元、兆豐龍頭等權重配息0.27元、凱基優選高股息30配息0.38元，皆較前次配息增加；富邦旗艦50則維持0.092元，與前次水準持平。

高息型產品方面，群益台灣精選高息本次配息0.78元，中信綠能及電動車配息0.7元，大華優利高填息30配息0.62元，第一金工業30配息0.52元、台新AI優息動能本次配息0.05元，同樣較前次提升。

另從配息金額來看，國泰台灣領袖50本次每單位配發2元，也較前次配息提升，反映大型權值股獲利動能穩健；野村臺灣新科技50配發1.2元，同樣高於前次水準，受惠科技股景氣與AI產業鏈動能持續帶動企業盈餘成長。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，美國製造業與服務業景氣呈現擴張，尤其新訂單大幅上揚，庫存消化良好，整體經濟展望正向，且美台股市高度連動，看好AI需求的帶動，以及企業財報獲利上調、就業與通膨數據持穩等利多因素，指數震盪拉回時，正增添進場布局吸引力。

群益投信台股ETF團隊表示，台股隨著評價面走高，接下來股市波動可能震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是今年仍將持續發酵的重要推力。可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。